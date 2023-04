Touché à la tête, Joan Mir transféré à l'hôpital après sa chute

Charger le lecteur audio

Joan Mir va-t-il s'ajouter à la longue des pilotes du MotoGP à l'infirmerie ? Le pilote Honda est tombé dans le premier tour de la course sprint du Grand Prix d'Argentine. Resté un temps prostré sur la piste après sa chute, il a pu se relever mais a été dirigé vers le centre médical puis l'hôpital Santiago del Estero.

"Après sa chute, Joan Mir va être transféré à l'hôpital à Santiago pour des examens de précaution après sa lourde chute", a annoncé Honda sur Twitter. "Aucune blessure n'a été identifiée au cours des premiers examens au centre médical du circuit."

Le message optimiste a été nuancé par Ángel Charte, qui a précisé que Mir a été touché au niveau de la tête et de la cheville droite. "Joan a subi une forte contusion en course, dont il s'est remis dans les premiers instants", a déclaré le médecin du MotoGP. "Mais il avait beaucoup de difficultés à se mouvoir, c'est pour cette raison qu'il a été emmené à la clinique. Je l'ai examiné et, sans que ce soit trop alarmant, il présentait certains symptômes que nous avons jugé bon d'explorer en détail. Il est toujours resté conscient et cohérent sur le plan cérébral."

"Il présente une contusion sévère de la cheville droite. Le diagnostic initial est un traumatisme crânio-encéphalique, nous allons donc procéder à un scanner. Les examens radiologiques que nous avons effectués ici n'ont pas révélé de fractures, mais d'autres vont être effectués à l'hôpital."

Après cette visite à l'hôpital, Joan Mir a fait son retour sur le circuit pour passer de nouveaux examens au centre médical. Le MotoGP a précisé que son état de santé sera une nouvelle fois étudié dimanche matin, avant le warm-up, visiblement dans le but de déterminer sa capacité à remonter sur sa Honda.

La chute de samedi a mis fin à une journée difficile pour Joan Mir. Seulement 13e du classement combiné vendredi, le Champion du monde 2020 n'était qu'à deux dixièmes du top 5 et nourrissait quelques espoirs. Il n'a finalement réalisé que le 18e et dernier chrono des qualifications, et occupera donc cette position sur la grille s'il est apte à prendre le départ dimanche.

Des forfaits en pagaille en Argentine

Si la 18e place de Mir sur la grille en fait la dernière, c'est en raison des quatre forfaits consécutifs aux chutes de Portimão. Pol Espargaró est le plus touché, avec des fractures des vertèbres et de la mâchoire qui nécessiteront une convalescence de plusieurs mois.

Les trois autres espèrent être de retour dès la prochaine course, dans deux semaines à Austin. Enea Bastianini s'est fracturé une omoplate après avoir été percuté par Luca Marini dans la course sprint, tandis que l'accrochage provoqué par Marc Márquez a écarté l'Espagnol, victime d'une fracture d'un métacarpe de la main droite, et Miguel Oliveira, touché aux ligaments de la jambe droite. Jorge Martín souffre d'une blessure ligamentaire mais est en mesure de rouler en Argentine.

Avec Oriol Puigdemont