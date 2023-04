Joan Mir "très frustré" par son manque de repères sur la Honda

Marc Márquez a brillé dans le peu de temps qu'il a passé sur la Honda avant de se blesser au Portugal, avec une qualifications en pole position et la troisième place de la course sprint, tandis qu'Álex Rins a vite pris ses marques sur la machine japonaise en décrochant un succès inattendu à Austin. Joan Mir, arrivé comme lui de l'équipe Suzuki cet hiver, ne connaît pas la même réussite.

Après une 11e place à Portimão, le pilote de l'équipe Honda officielle a dû déclarer forfait pour la course longue de Termas de Río Hondo. Ses deux premières courses sprint se sont soldées par des abandons, et il est encore tombé à Austin lors de l'épreuve du dimanche. Il se sent encore trop limité pour prétendre aux premières places avec la Honda. Samedi, au Texas, il a bien vu l'arrivée mais hors des points à la 12e place.

"Je suis très frustré en ce moment. Actuellement, je ne suis pas en mesure de piloter comme je le veux, d'exploiter mes forces et ça me conditionne un peu", a expliqué Joan Mir au terme du sprint au Texas. "C'est très difficile. On ne va pas reculer, c'est certain, en tout cas je l'espère. Il faut regarder devant et essayer de surmonter cette situation. Je ne me sens pas très bien, je ne pilote pas bien, et tout en découle."

Joan Mir n'en est pas encore à chercher comment maîtriser des subtilités de la Honda ou à réclamer des changements sur le fonctionnement de sa machine, puisqu'il doit encore terminer la première phase d'adaptation : "Avant tout, je suis certain que ma position sur la moto, l'ergonomie, n'est pas bonne comme tenu de la façon dont j'aime rouler. C'est une chose sur laquelle on doit travailler", a estimé l'Espagnol. "La connexion avec l'accélérateur est aussi très importante est c'est un élément sur lequel on travaille beaucoup. On dirait que ce ne sont pas beaucoup de choses mais c'est difficile."

"Je crois que cette moto a du potentiel. Je l'ai toujours dit. Un pilote va le montrer sur une piste, puis un autre sur une autre piste... À Portimão, Marc s'est montré compétitif pendant quelques tours, Álex l'a montré [à Austin] aussi. Notre heure n'est pas encore venue."

Joan Mir

"Par moments, dans des situations spécifiques, on montre du potentiel, ce que l'on peut faire", a néanmoins relevé le Champion du monde 2020 après le sprint d'Austin, marqué par une hausse des températures. "Ces conditions où il fait très chaud exposent toujours les faiblesses. Ce sont les conditions les plus difficiles parce que la piste devient très glissante et il faut contrôler un peu plus. Il faut contrôler l'accélérateur, la puissance, le freinage, il ne faut pas trop charger l'avant parce que ça glisse..."

"Dans ces conditions, j'ai vraiment du mal parce que tout ce qu'on ne fait pas bien, les choses avec lesquelles je ne me sens pas bien, sont exacerbées par des conditions de ce type. C'est un peu ce qu'il s'est passé dans cette course."

Inutile de s'appuyer sur les données de Rins

Le manque de repères est tel que Joan Mir ne se sent pas encore capable de tirer profit des données d'Álex Rins, même s'il connaît très bien son pilotage après avoir passé quatre saisons à ses côtés chez Suzuki et que tous deux doivent suivre le même processus d'adaptation.

"Sur cette piste, il prend toujours beaucoup de plaisir et il est toujours très rapide mais plus que regarder les autres, il faut que je regarde comment je me sens, ce que je veux, ce dont j'ai besoin, ce que je peux faire pour progresser. Il s'agit plus de ça que de regarder les données de quelqu'un d'autre. On le fait, pour faire des comparaisons, comme tout le monde. Mais pour moi, les données peuvent montrer qu'on est plus rapide dans un virage, plus lent dans un autre, donc on fait un petit changement et on essaie d'être performant autrement qu'à travers les sensations. Les sensations, c'est ce sur quoi on doit travailler et améliorer."

Joan Mir a chuté alors qu'un top 10 était possible à Austin

Malgré sa chute, dimanche, Joan Mir a retenu du positif de sa course puisqu'il sent qu'il avait le rythme pour le top 10. Le Majorquin était justement dixième quand il est tombé en essayant de doubler Franco Morbidelli, finalement huitième à l'arrivée. "J'avais beaucoup de mal à dépasser Franco", a-t-il expliqué. "Il était tout le temps un peu plus rapide en ligne droite. J'ai tenté quelque chose de différent pour le doubler au virage 3 mais j'ai perdu l'avant en étant sur une trajectoire différente. C'était un peu ma faute."

"La seule chose positive de cette course, c'est que les sensations que j'ai eues sur la moto n'avaient jamais été aussi bonnes jusque-là, donc on est sur la bonne voie", a-t-il voulu retenir. "En étant réaliste, si j'avais pu doubler Franco, je pense que j'avais le rythme du groupe de Maverick [Viñales], pour être avec eux et jouer le top 4. Je pense que c'est ce qu'on aurait pu faire en partant de cette positon. On pourrait croire qu'on est dans la merde mais on est peut-être plus proches qu'on ne le pense."

Joan Mir s'est senti désavantagé en sortir de courbe et en vitesse de pointe mais il a néanmoins perçu des progrès : "J'ai apprécié piloter la moto aujourd'hui. J'ai aimé la moto au freinage et la vitesse en courbe, c'était bien meilleur que les jours précédents. Mais mon impression est qu'on est toujours un peu en retard par rapport à ce dont j'ai besoin. On trouve de bonnes sensations le dimanche mais on part toujours de derrière. C'est un peu dur, mais il y a des choses que j'apprécie vraiment sur cette moto et je vois du potentiel."