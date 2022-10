Joan Mir va mieux et vise un retour à Phillip Island

Charger le lecteur audio

La convalescence de Joan Mir touche à sa fin. Blessé aux deux jambes après une chute dans le premier tour au Red Bull Ring, le pilote Suzuki a déclaré forfait à Misano et tenté un retour deux courses plus tard, au GP d'Aragón, avant de renoncer le samedi à cause de la douleur, et ce alors que son équipe avait apporté des modifications à la moto pour l'aider à compenser ses faiblesses.

Afin de parfaire sa convalescence, le Majorquin a fait l'impasse sur la tournée en Asie, ajoutant ainsi le Japon et la Thaïlande à son forfait en Aragón. Après un total de quatre courses manquées, il "tentera de rouler" lors du prochain Grand Prix en Australie, selon les termes employés par Suzuki.

Mir souffrait de lésions ligamentaires et osseuses sur la cheville gauche mais surtout d'une fracture de l'astragale sur la jambe droite. Mercredi, il a passé une électromyographie afin d'évaluer l'état de ses nerfs et des muscles de la cheville droite, qui a montré une évolution positive. De nouveaux examens prévus la semaine prochaine permettront de confirmer sa présence à Phillip Island.

"Il semble que tout s'améliore, et j'étais très content de l'apprendre de la bouche des médecins après mes examens", a déclaré Mir. "La blessure semble bien guérir et le travail de récupération que j'ai fait a porté ses fruits. Je ne suis pas encore à 100% mais je sens que le moment de revenir est arrivé parce que la situation est bien meilleure qu'au cours des précédentes semaines. Je tiens à disputer ces trois dernières courses de la saison avec mon équipe. J'espère que je me sentirai bien sur la moto et que je pourrai bien piloter."

Plusieurs pilotes se sont succédé sur la moto de Joan Mir en son absence. Kazuki Watanabe a disputé le GP de Saint-Marin et Takuya Tsuda était au départ à Motegi, qu'il devait initialement disputer en wild-card. Pour le GP de Thaïlande, Suzuki a fait appel à Danilo Petrucci, "prêté" par Ducati. Mir n'a pas été remplacé en Aragón puisqu'il a déclaré forfait à la veille de la course.

Joan Mir ayant chuté à Silverstone avant d'enchaîner un abandon puis quatre forfaits, il n'a marqué aucun point depuis le GP des Pays-Bas, le dernier disputé avant la pause estivale. Ces six résultats blancs consécutifs l'ont fait passer de la huitième à la 15e place du championnat.

