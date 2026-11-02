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MotoGP GP de Malaisie

Le prometteur GP de Malaisie de Johann Zarco s'achève sur un problème moteur

Johann Zarco retient du positif de sa performance à Sepang, malgré un résultat vierge.

Rachit Thukral

Mis à jour: 2 nov. 2026, 08:49

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Johann Zarco a connu son deuxième abandon sur problème technique en deux week-ends consécutifs en MotoGP. Des soucis moteur l'ont privé d'un bon résultat au Grand Prix de Malaisie.

Parti de la huitième place sur la grille, le pilote LCR a pris un excellent départ, dépassant Fabio di Giannantonio (VR46) avant de trouver son rythme derrière Enea Bastianini, sur la KTM de Tech3.

Il semblait bien parti pour terminer premier pilote Honda à Sepang, mais a perdu du rythme à trois tours de l'arrivée avant de rentrer aux stands pour abandonner.

S'il n'était pas certain de la nature exacte du problème, Zarco a expliqué qu'il n'avait pas d'autre choix que de mettre un terme à sa course, par crainte d'endommager son moteur s'il avait continué.

"J'ai eu un problème technique. Ce n'était clairement pas la même chose qu'à Phillip Island. C'était complètement différent", a-t-il expliqué, en référence à son abandon prématuré lors du sprint du Grand Prix d'Australie, après s'être qualifié troisième.

"Je n'avais plus de puissance. J'ai donc dû m'arrêter, parce que ça n'avait aucun sens de terminer la course comme ça. Je me suis aussi demandé si, puisque je n'avais plus de puissance, je ne risquais pas de casser le moteur en continuant. Je ne sais pas si c'est mécanique ou électronique, mais quelque chose n'a pas fonctionné."

"Pour moi, ce n'est pas dramatique de ne pas terminer une course à cause d'un problème technique car, avec cette année particulière [avant l'arrivée du nouveau règlement], je suis davantage satisfait des performances que nous pouvons avoir en piste, en qualifications et même en course. Le résultat final ne change pas grand-chose pour moi."

Johann Zarco retient le positif à Sepang.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Malgré ces deux résultats vierges en Australie et en Malaisie, pour des raisons indépendantes de sa volonté, Zarco s'est montré positif quant à son niveau de performance. Il a notamment expliqué avoir tout donné pour tenter de prendre la sixième place à Bastianini.

"Je suis content de la manière dont j'ai géré cette course", a-t-il déclaré. "J'ai essayé d'être agressif au début. C'était sympa de tenter des dépassements et de se battre un peu. C'est bien de se sentir vivant pendant une course."

"Je savais qu'Enea était fort et qu'il allait l'être. Nous avons donc perdu beaucoup de terrain sur le top 5. Je pensais que nous pourrions peut-être revenir sur eux si je restais avec Enea, et nous avons roulé assez vite. Pas suffisamment pour rattraper les hommes de tête, mais assez pour creuser un gros écart avec ceux qui étaient derrière. Seul Marini restait là [derrière moi], mais lui aussi a commencé à perdre un peu de terrain."

"De mon côté, je n'arrivais pas à rester avec Enea. Je me suis donc dit qu'à trois tours de l'arrivée, j'espérais encore pouvoir gérer ce pneu et terminer la course. Mais j'ai alors rencontré un problème technique."

La course longue du dimanche a été l'une des plus chaudes de la saison MotoGP, avec une température dépassant les 30°C à Sepang.

"Tout s'est plutôt bien passé. En suivant Enea, j'étais très content de réussir à garder le contrôle. Mon rythme cardiaque ne s'emballait pas. J'ai vraiment eu une maîtrise presque parfaite de cette course", a expliqué Zarco, avant de revenir sur les conséquences physiques de la chaleur.

"J'ai ressenti une petite douleur à l'avant-bras, peut-être à cause des gros freinages. Mais cela fait partie de notre sport. Nous souffrons toujours un peu physiquement. Avec la chaleur, j'ai toutefois mieux vécu cette course que ce à quoi je m'attendais après samedi. Après le sprint, je pensais que les 20 tours seraient vraiment difficiles. Jusqu'au 17e tour, ça allait encore."

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