Ambitieux, Johann Zarco vise la Q2 dès vendredi en Thaïlande

Durant une grande partie de la saison, la Honda a beaucoup évolué sans réellement progresser mais les nouveautés apparues à Misano ont, selon Johann Zarco, replacé la marque dans le match. Il bénéficie désormais d'une base plus cohérente qu'il cherche à peaufiner lors de chaque Grand Prix.

À Buriram, le Français se fixe ainsi pour objectif d'atteindre la Q2 directement, une belle ambition puisque depuis le début du championnat, il n'a atteint la deuxième partie des qualifications que deux fois. Il était entré dans le top 10 le vendredi après-midi au GP d'Aragón, en tirant profit du faible niveau d'adhérence, avant de mener la Q1 en Indonésie, où la Honda montrait déjà des signes de progrès.

"Clairement, notre base s'est améliorée depuis quelques Grands Prix et nous avons eu cette confirmation sur des pistes très différentes", a souligné Zarco à son arrivée en Thaïlande. "Ici, je sais que j'aurai la possibilité d'entrer en Q2, donc nous serons vraiment concentrés dès le début de la journée de vendredi, puis vendredi après-midi, pour croire en la Q2 et mettre l'énergie pour ça."

"Ensuite, si j'ai cette possibilité d'être en Q2, ça voudra dire que j'aurai la possibilité de faire tout le week-end dans le top 10, ce qui sera une nouvelle confirmation de notre nouvelle base. Dans l'ensemble, il faudra utiliser cette nouvelle base aussi bien que possible. Je pense qu'ici, il y a une bonne opportunité. Techniquement, c'est une piste où je pense qu'il est possible de bien faire, plus qu'en Malaisie."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Zarco pense avoir une marge de progrès en exploitant mieux une moto qui reste la même de course en course, puisqu'aucune nouveauté majeure n'est apparue depuis Misano : "Comme je l'ai dit, la nouvelle base est meilleure depuis quelques GP. Maintenant, nous essayons de nous sentir de mieux en mieux sur cette nouvelle base. Nous travaillons sur des détails pour que je sois plus rapide."

Des progrès "pas suffisants" pour 2025

Même si la trajectoire est positive, puisque Zarco peut désormais se battre avec des pilotes d'autres marques et songer à un top 10 auquel il avait renoncé il y a quelques semaines, le pilote LCR estime qu'il est encore "trop dur" de se prononcer sur ce que cette base pourrait donner la saison prochaine. Il semble donner la priorité à des changements plus massifs.

"Je ne sais pas. C'est sûr que c'est une meilleure base que début 2024 mais je suppose que ce n'est pas suffisant pour 2025. J'espère que nous aurons des nouveautés avant Valence, à tester à Valence, et peut-être que nous aurons quelque chose de mieux pour 2025."

Luca Marini a estimé que Honda gagnerait à renforcer la charge sur la roue arrière, en s'inspirant de la Ducati qu'il pilotait jusqu'à la saison 2023, comme Zarco. Ce dernier confirme que cela "pourrait être l'idée" pour l'an prochain : "Nous avons pu améliorer un peu la charge sur l'arrière avec de l'aéro mais si on regarde l'équilibre de la moto, il semble que cela pourrait être une direction. C'est un équilibre à trouver, ce n'est pas très simple."