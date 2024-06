Johann Zarco s'est "arraché" mais n'a pas pu battre Pol Espargaró

Comme à chaque fois depuis le début de la saison, Johann Zarco n'a pas été en mesure de jouer les points en course sprint. Seulement 20e en début de course, il suivait Joan Mir et a profité de son abandon, ainsi que de plusieurs chutes, mais a été dépassé par Pol Espargaró, engagé en wild-card ce week-end. Le pilote LCR n'a pas pu reprendre l'avantage sur le pilote d'essais de KTM et a conclu le sprint en 15e position.

"Je n'arrivais pas à faire le combat que j'aurais voulu dès les premiers virages", a reconnu Zarco au micro de Canal+. "Dans le virage j'arrivais à rester bien au contact, mais un sentiment que si je tente de freiner plus tard pour passer les autres pilotes, je vais trop rater le virage. Du coup j'étais trop sur la retenue. Après par contre, il y a eu un rythme plutôt correct."

"Mir avait pas mal de vibrations, je le voyais un peu en difficulté, je cherchais à le passer, on s'est écarté tous les deux dans le [virage] 12, Pol est passé, et ensuite il a passé Mir en le poussant. Ensuite j'ai essayé de rester derrière Pol qui roulait sur ce petit 1'47, ça a été notre meilleur rythme du week-end, des bons chronos par rapport à ce qu'on peut faire. Mais [j'étais] trop, trop, trop au taquet. Du coup j'ai tout fait pour essayer de le passer, je me suis vraiment bien arraché, et lui aussi à un moment il a géré, le dernier tour, il a poussé un peu plus fort, ça se voyait à sa gestuelle..."

"J'ai tout fait en restant le plus collé possible, en tentant de lui faire l'intérieur, je n'ai pas trouvé l'espace. C'était juste le petit côté fierté pour essayer de battre quelqu'un devant moi et qui est un peu à la retraite, j'aurais voulu le battre pour sauver l'honneur, mais je n'ai pas réussi ! En revanche ça a été quand même un combat plutôt bon personnellement, parce que les chronos étaient corrects."

Corrects mais largement insuffisants pour prétendre à un bon résultat. Zarco a été le meilleur représentant de Honda à l'arrivée. Loin, très loin des leaders. "On est en retrait", a reconnu le Français face aux journalistes. "On termine à 18 secondes après 11 tours, c'est le signe qu'il y a vraiment un truc qui cloche. Le problème, c'est que je ne peux pas donner plus d'énergie sur la moto."

Johann Zarco n'est pas resté longtemps devant Pol Espargaró... Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Le signe d'une bonne attaque, c'est que j'ai encore plus fait travailler mon pneu avant que d'habitude, j'ai un peu glissé dans le freinage, quand je relâchais, quand j'accélérais... Des fois, moi qui suit un peu plus prudent sur l'avant, là j'ai vu que je ne pouvais pas faire plus. Notre moto ne veut pas aller dans les virages et c'est ce qui nous met en difficulté."

"On est encore trop loin par rapport aux autres mais c'est normal, on n'a encore rien de nouveau", a précisé Zarco. "On a le nouveau carénage, ils essaient peut-être des moteurs [dans l'équipe officielle] mais je pense qu'il y a une base qui, j'espère, va changer durant la saison."

C'est comme si on avait un outil qui n'était pas compétitif donc quoi que l'on change dessus, c'est mieux mais on a toujours quelque chose qui fait défaut.

Ce carénage, testé au Mugello il y a près de trois semaines et déjà utilisé en course à Barcelone, apporte bel et bien des progrès selon Zarco, mais il faudra des changements plus profonds pour replacer la Honda au sommet : "Pour moi, cet [ensemble] aéro apporte des progrès. On a gagné un peu de vitesse en ligne droite, c'est toujours important. Ce week-end, j'ai vu dans l'aspiration que le moteur et la vitesse de pointe permettent de suivre et presque de doubler, en sixième vitesse, [et] personne ne me double."

"Je pense qu'en pure puissance et en aérodynamique, en ligne droite c'est assez bon. Dans les virages, pendant le test on a fait des progrès avec ce nouveau carénage donc je pense que ça aide aussi à dépenser un peu moins d'énergie sur la moto, ce qui est important pour le pilote. Sur ce front, je pense que le travail effectué n'est pas mauvais."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"C'est comme si on avait un outil qui n'était pas compétitif donc quoi que l'on change dessus, c'est mieux mais on a toujours quelque chose qui fait défaut. C'est frustrant parce qu'on travaille aussi dur que les autres constructeurs, mais avec moins de résultats pour le moment."

Zarco devra néanmoins composer avec les limites actuelles de la Honda lors du Grand Prix ce dimanche. Le sprint a au moins servi à le préparer, notamment en roulant avec le pneu tendre qu'il devrait à nouveau utiliser lors de la course principale.

"Ça a permis de prendre du feeling sur le pneu soft arrière, parce que sur les sensations de l'an dernier, j'étais mieux sur le medium arrière, et après les tests j'étais quasi sûr de faire la longue course avec le pneu medium arrière. Mais là vu l'évolution qu'on a avec le soft, beaucoup de pilotes pensent le prendre pour demain, je pense que je m'oriente aussi vers ça."

"J'aime bien m'appuyer sur l'arrière pour accélérer mais comme c'est le point faible de la moto, je suis en train d'essayer de mieux gérer la moto sur les freinages, dans les virages, dans les enchaînements, pour utiliser mieux le pneu soft, et l'économiser à la sortie."

Avec Basile Davoine