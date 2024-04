Johann Zarco sent un bon résultat "possible" au GP des Amériques

Johann Zarco a vécu un début de saison conforme à ses attentes. Le Français se dit en osmose avec une Honda dont il apprécie le comportement malgré le manque de performance de la moto. Dans ce contexte, la 12e place conquise au Qatar était assez encourageante mais il a été plus en difficulté au Portugal, ne prenant que le petit point de la 15e place le dimanche, après avoir souffert d'un manque d'adhérence tout au long du week-end.

"On n'a pas d'explication claire pour le résultat de Portimão, qui a été vraiment difficile", a reconnu Zarco ce jeudi, à son arrivée sur le circuit d'Austin. "On est partis de trop loin au niveau des performances le vendredi et le temps de revenir, c'était trop tard, on n'était pas prêts pour la course. C'est pour ça qu'ici, j'ai la fraîcheur pour être motivé, pour attaquer et voir ce qui viendra pendant le week-end."

Austin est en effet un circuit qui a très souvent souri à Honda. La marque a remporté huit des dix éditions du GP des Amériques, sept grâce à Marc Márquez et une avec Álex Rins l'an passé, alors que la marque était déjà en grande difficulté. Ces performances ont souvent été liées au fait que les deux Espagnols apprécient beaucoup cette piste, mais Zarco y voit une source de motivation pour le week-end.

"La pause a été bonne et je me suis senti bien pendant l'entraînement. Il y a beaucoup de bonnes références pour la Honda ici mais clairement, Marc et Álex Rins adorent aussi cette piste et y ont toujours été performants. Mais ça veut dire qu'il est possible de faire quelque chose et j'adore avoir cette sensation que c'est possible, donc ça me donne une très forte motivation."

Zarco a lui-même rarement brillé au Texas, son meilleur résultat restant la cinquième place conquise en 2017, lors de sa première saison en MotoGP. Les premiers virages lui ont souvent posé des difficultés mais il pense que l'aisance trouvée sur la Honda cette année pourrait l'aider à corriger le tir.

"Quand je dis que j'aime la moto, parce qu'elle est facile à manier et que j'aime ça, ça peut être utile pour les deux premiers secteurs. Habituellement, c'est là que j'avais le plus de mal par le passé. Je suis curieux de voir si j'aurai une bonne première partie et que j'apprécierai beaucoup plus la piste que par le passé."