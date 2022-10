Bien placé sur la grille, Zarco craint la forte chaleur en course

Charger le lecteur audio

Johann Zarco a confirmé sa bonne forme en qualifications à Buriram. Hors du top 10 en EL1, le Français a vite redressé la barre puisqu'il a terminé toutes les autres séances à moins de trois dixièmes du leader et a même été le plus rapide en EL2 vendredi après-midi, puis en EL4 ce samedi, dans la séance destinée à la préparation de la course.

En qualifications, Zarco a longtemps cru à la première ligne, avant de subir les améliorations de Marco Bezzecchi, auteur de sa première pole, et de Pecco Bagnaia en fin de séance. Il sera finalement cinquième sur la grille, une bonne performance avec une Ducati qui lui pose pourtant des problèmes dans certains virages du tracé de Chang.

"La deuxième ligne reste bonne", a souligné le pilote Pramac sur le site officiel du MotoGP. "On a une bonne chance d'avoir une bonne course. J'ai été performant dans toutes les séances et c'est bien pour la confiance en course. La première ligne était clairement possible mais en essayant d'améliorer ce 1'29"9, j'ai fait un peu trop d'erreurs et c'est pour ça que je n'ai pas pu être plus rapide, mais je suis content."

"C'est encore un peu dur de contrôler la moto partout pour aller plus vite, elle bouge parfois trop et ça n'aide pas à être beaucoup plus rapide", a-t-il ajouté lors de sa rencontre avec les journalistes. "C'est le point négatif de la journée, mais le point positif est que j'ai de bonnes sensations avec différents pneus."

Zarco est en effet à l'aise avec les deux spécifications de gommes arrières qui font hésiter les pilotes pour la course : "On n'est peut-être pas sûrs du choix à 100% mais je suis rapide avec le medium et le tendre, ce qui est assez positif".

Même si la pluie, attendue depuis le début du week-end mais jamais présente quand les pilotes sont en piste, pourrait troubler la course, les pneus pourraient finalement souffrir des fortes températures, l'asphalte ayant été mesuré à plus de 40°C de samedi. Zarco pense aussi que ces conditions météorologiques pourraient contraindre certaines pilotes à réduire leur rythme dans la dernière partie de l'épreuve.

"La chaleur sera difficile à gérer, on transpire beaucoup. Je pense qu'il devrait y avoir un gros changement après 20 tours, donc les huit derniers tours pourraient être dur à gérer. Je pense que Fabio est le meilleur pour ça, après 20 tours, et c'est pour ça qu'il faudra bien choisir les pneus pour anticiper ce qu'il se passera."