Septième malgré une chute, Zarco se satisfait de ses qualifications

C'est dans un contexte très particulier que Johann Zarco a pris la septième place des qualifications au Grand Prix du Portugal. Stoppé par une casse moteur en EL4, le Français a chuté en Q2, mais il a pu remonter sur sa machine et améliorer son chrono. À sa descente de la Ducati, Zarco était déçu de sa prestation mais il reconnaît avec le recul que le résultat n'est pas si mauvais.

"C'est pas mal", estime le pilote du team Avintia. "Il y a de quoi faire encore mieux, mais [il manque] toujours le bon timing en qualifications, une bonne personne devant, et un bon tour dans lequel tu fais tes virages à la perfection. Je n'ai pas réussi à le faire aujourd'hui. Sur le coup, c'est de la déception, mais après analyse, il n'y a pas mort d'homme, donc on va voir."

Zarco admet qu'il a "probablement manqué le meilleur tour" avec sa chute au début de son deuxième run en Q2, laquelle n'a pas causé de véritables dégâts sur sa Ducati mais a gâché pour lui l'opportunité d'exploiter les pneus neufs. "J'étais sur l'angle maximum, c'était un peu trop et j'ai chuté. J'ai pu rester sous la moto, et le moteur tournait encore, donc je n'ai perdu que 30 secondes dans le secteur 2. Peut-être qu'il faudrait faire quelques chronos avec une chute au milieu du tour. Dans ce cas, je serais en pole !"

Zarco a également surpris en traversant la piste malgré son moteur cassé à la fin des EL4 mais il avait la certitude de ne pas déverser d'huile sur la piste. "Cela dépend du problème mécanique. J'ai déjà eu ce genre de problème, donc je savais exactement ce que c'était. Dans ce cas, on ne perd pas d'huile. Il y a une fumée blanche qui sort de l'échappement, mais pas d'huile. C'est pour cette raison que je me suis permis de traverser la piste. Et avec la pente, on voit assez bien, donc je pouvais traverser la piste. Ils ont vérifié s'il y avait de l'huile, mais il n'y en avait pas du tout. Connaissant un peu la mécanique et ayant déjà connu ça, c'est pour ça que j'ai traversé la piste afin de revenir rapidement au stand."

Johann Zarco croit encore au podium

Après celui conquis à Brno au cœur de l'été, un second podium était l'objectif de Johann Zarco pour la fin de la saison. Trois qualifications consécutives en deuxième ligne, en Aragón puis lors des deux rendez-vous de Valence, ne lui ont pas permis d'obtenir ce résultat et la tâche s'annonce encore plus difficile depuis la septième position sur la grille demain, mais le Cannois n'a pas perdu l'espoir.

"C'est la dernière course, donc j'adorerais me battre pour le podium", annonce-t-il. "En partant septième, cela n'aide pas, mais on ne sait jamais. J'aime le pneu dur à l'arrière, et le pneu medium sera très bon dans l'après-midi. J'espère que tous ces éléments, ainsi que la température élevée dans l'après-midi, me donneront des sensations assez bonnes pour contrôler la course."

"Si je commence à souffrir en course et à avoir des problèmes, je ne pourrai pas décrocher un bon résultat. Si c'est l'inverse, je peux vraiment prendre du plaisir, donc je croise les doigts pour ça, ce serait bien de me battre pour le podium. Même un top 5 serait bien. Un podium c'est encore mieux !"

Pour avoir une chance d'atteindre son objectif, Johann Zarco devra gagner des positions aussi vite que possible et recoller rapidement aux pilotes qualifiés en première ligne. Celui qui s'apprête à prendre son dernier départ pour le team Avintia n'a pas la certitude de pouvoir être performant sur toute la durée de la course, mais s'il parvient à entrer dans un bon rythme, il est convaincu qu'un bon résultat sera à sa portée.

"J'espère que j'aurai un bon début de course demain. Il faut que je double les autres pilotes pour essayer d'avoir le meilleur rythme dès le début. Je pense qu'Oliveira et Morbidelli peuvent être très bons et s'échapper, mais Jack [Miller] aime se battre. Si je peux revenir sur le top trois, je serai plutôt content."

"Je n'ai pas encore vraiment pu me prouver un rythme de course sur au moins 15 tours, pour voir la situation, mais je pense qu'avec le pneu dur, on n'a pas de gros problèmes de dégradation", a-t-il ajouté. "Une fois qu'on trouve le rythme sur le pneu dur, je pense qu'il y a moyen de faire une très belle course."