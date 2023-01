Johann Zarco et son coach Jean-Michel Bayle se séparent

Charger le lecteur audio

Jean-Michel Bayle n'évoluera plus aux côtés de Johann Zarco, qu'il suivait depuis le début de la saison 2022 en tant que coach. Le pilote Pramac avait décidé de refaire appel à ses services après avoir collaboré avec lui en 2019, où il lui avait été d'un grand soutien, entre une saison très compliquée chez KTM et une séparation houleuse avec Laurent Fellon, alors son mentor de toujours.

Début 2022, il avait donc annoncé le retour de Jean-Michel Bayle à ses côtés, et comptait à nouveau bénéficier de son importante expérience de double Champion du monde de motocross et de vainqueur au Bol d'Or et aux 24 Heures du Mans. Depuis, le Français avait ainsi apporté son "œil d'expert" sur ses entraînements, mais aussi sur les Grands Prix, où son expérience semblait précieuse pour aider le #5 à progresser sur la Desmosedici.

Néanmoins, Bayle a fait part sur les réseaux sociaux de la fin de sa collaboration avec Johann Zarco. Les deux hommes ne poursuivront donc pas en 2023 le travail qu'ils ont entamé depuis l'an passé. "J'avais analysé beaucoup de choses à travailler durant la saison 2022 et je comptais beaucoup sur cet hiver pour les améliorer. Pour diverses raisons, impossible de mettre en place mon programme et ma stratégie d'entraînement pour cette nouvelle saison 2023", explique-t-il dans son message. "Je savais que changer les habitudes sont des choses difficiles à mettre en œuvre et c’est avec déception et un sentiment d'un challenge inachevé que cette aventure s'arrête."

Parallèlement, Romain Guillot a également annoncé la fin de sa longue aventure avec le pilote Pramac, dont il était le préparateur physique depuis huit ans. "L’adage dit que toutes les bonnes choses ont une fin... Notre aventure commune avec Johann Zarco s'achève avec le sentiment du travail accompli", écrit celui-ci.

"Après huit années de collaboration, je retiendrai la richesse de cette aventure humaine et professionnelle !" poursuit Romain Guillot. "Je retiendrai les moments de sueur à pédaler en vélo, à courir ou à prendre des chronos au bord d’un circuit. Je retiendrai toutes les rencontres ayant consolidé mon savoir-faire et mon bagage technique (le MotoGP est vraiment un laboratoire d'excellence dans tous les domaines). Je retiendrai également que l’on peut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Je garderai aussi en tête, les deux titres de Moto2, un titre de meilleur rookie MotoGP, trois titres de meilleur pilote indépendant MotoGP, et un top 5 mondial MotoGP en 2021."

Johann Zarco poursuivra donc avec un nouveau cadre sa carrière en MotoGP, et notamment sa quête d'un premier succès. Après une saison 2022 objectivement moins bonne que la précédente en termes de résultat, malgré quatre podiums et deux pole positions, mais à ses yeux plus positive au niveau de sa compréhension générale de la Desmosedici, le Français n'a pas caché sa motivation pour 2023, une saison qui s'annonce pourtant plus difficile et intense que jamais. Dans un long entretien, il nous décrivait récemment l'approche qu'il sait être la bonne pour lui, faite d'une activité quasi-permanente et d'une quête systématique de plaisir.

