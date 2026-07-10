Zarco retrouve l'entraînement et le moral : "Ça redonne vie à un sportif"

Un peu moins de deux mois après son très gros accident à Barcelone, Johann Zarco sait que le plus dur est derrière lui. Sa jambe, restée coincée dans la moto de Pecco Bagnaia durant l'accident, va désormais suffisamment bien pour lui permettre de retrouver une vie quotidienne normale et surtout, il a appris la semaine dernière qu'il n'aurait pas besoin d'être opéré au niveau des ligaments.

Zarco avait déjà repris l'entraînement au mois de juin et il a pu l'intensifier ces derniers jours, avec des sorties à vélo et des séances à la salle de sport. Il peut ainsi préparer son retour à la compétition, désormais envisagé pour le mois de septembre.

Le Français retrouve ainsi un quotidien familier et des objectifs précis, ce qui lui redonne le sourire. "Ça va bien parce qu'il y a des décisions importantes qui ont été prises il y a une petite semaine, de ne pas opérer", a déclaré Zarco à Canal+. "Et c'est bien parce que ça me permet de commencer l'entraînement, de me réentraîner, on va dire."

"Le gros mois où je ne bougeais pas trop et où je pouvais perdre des capacités physiques, ça a aussi été un mois de repos. Ensuite, c'est top de me faire un programme de reconditionnement et de remise en forme, parce que si on m'avait annoncé qu'il fallait quand même opérer – attendre, ensuite opérer, et attendre encore – là c'est clair que la saison était complètement foutue."

"Donc je suis très content, ça va parce que déjà, je bouge 'normalement', je peux me réentraîner. Ça redonne vie à un sportif quand il peut refaire de l'entraînement, il revit. Et ce sont des choses qui font que ça va."

Les commissaires de course du MotoGP ont attendu que Johann Zarco se sente mieux pour se pencher sur la chute de Barcelone, et l'interroger en visioconférence. Ils l'ont jugé responsable de l'accident et il devra respecter un double long-lap en course principale lorsqu'il fera son retour.

Jorge Martín a aussi reçu une pénalité "à retardement" de la sorte après la chute du sprint à Motegi l'an dernier, et il a aussi été pénalisé pour avoir provoqué un accident au départ au Balaton Park cette année.