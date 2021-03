Johann Zarco pense avoir "tout pour être champion" avec Ducati

À l'aube de sa première saison avec le team Pramac Racing, Johann Zarco mesure le potentiel qui sera le sien au guidon de la dernière version de la Ducati. Son ascension dans le groupe s'est jouée rapidement, lui qui a été recruté par Borgo Panigale au moment où se concluait la saison 2019. Placé chez Avintia, malgré ses réticences initiales, il a vite pris ses marques avec la Desmosedici, jusqu'à la placer en pole position et la mener sur le podium dès la troisième manche du championnat.

Couvé par Gigi Dall'Igna, il n'a pas été oublié lorsque Ducati a évalué les candidats au poste à pourvoir dans l'équipe officielle pour 2021, aux côtés d'un Jack Miller officialisé avant même l'annonce du départ d'Andrea Dovizioso. C'est finalement Pecco Bagnaia qui a obtenu le ticket d'or, mais Johann Zarco avait déjà reçu la garantie qu'il bénéficierait d'une machine aussi évoluée au sein du team Pramac, ce qui a stoppé net toute éventuelle déception. C'est donc serein qu'il a terminé sa première, courte saison avec la machine italienne, puis qu'il a pris part aux essais de ce mois de mars pour y découvrir un modèle plus évolué.

"Maintenant, j'ai tout pour être champion", affirme Johann Zarco dans une interview accordée au site officiel du MotoGP, à quelques jours de son premier Grand Prix sous les couleurs du team Pramac, partenaire privilégié de Ducati depuis plusieurs années. "Même si je ne suis pas dans une équipe d'usine, tout est réuni. Je le sais depuis l'année dernière, j'ai de bonnes sensations [sur la moto], et dès que 2021 a débuté j'ai eu immédiatement des sensations très intéressantes [qui me donnent] de bonnes options pour progresser. Je suis donc content pour le moment, tout se passe bien."

"J'ai encore besoin de travailler sur certaines choses, au niveau de mon pilotage et de mes sensations, pour utiliser parfaitement la Ducati, parce que je ne le fais pas encore à la perfection", concède le pilote, "mais en tant que sportif je suis en bonne forme et je pense que de grandes choses doivent arriver bientôt, parce que c'est le moment."

Johann Zarco n'a donc aucun sentiment d'infériorité au sein de ce qui est souvent considéré comme "le team B" de Ducati. "Au final, ça n'était pas un drame de manquer l'équipe d'usine, parce que j'ai le même matériel et je sens que l'usine m'aide de la même façon", rappelle-t-il.

"Le Grand Prix de République Tchèque l'année dernière m'a déjà aidé à avoir une relation encore meilleure avec Ducati", se remémore le pilote français, au sujet du premier podium MotoGP qu'il a rapporté à Avintia. "On a juste montré que c'était une histoire d'hommes : si vous fournissez ce qu'il faut et que vous avez la bonne motivation, beaucoup de choses sont possibles, et même si je n'ai pas obtenu d'autres podiums, le travail a été très bon et Ducati en est très satisfait. J'espère que cette saison j'arriverai à être constant et proche du podium, de la même façon que Jack Miller a fini la saison dernière."

Dans un entretien avec Canal+ lundi soir, Johann Zarco soulignait que les cinq jours d'essais de pré-saison lui ont transmis les sensations attendues pour confirmer qu'il allait pouvoir poursuivre sur la bonne lancée de 2020. "Clairement, dès que j'ai pu monter sur la moto j'étais plutôt prêt, parce que performant d'entrée. Jack aussi, on l'attend performant, il est pilote officiel. Mais, avec toute l'analyse, je vois bien qu'il ne manque vraiment pas grand-chose pour atteindre sa vitesse, ou plutôt même sa confiance parce que c'est [plutôt] un manque de confiance sur certaines phases de pilotage."

"C'est donc facile à expliquer, plus dur à avoir", a-t-il ajouté. "Mais comme ça 'se pose' depuis l'an dernier, j'ai vu que j'ai tout de suite attaqué à un meilleur niveau. C'est de bon augure parce qu'il y a du superbe matériel auprès de Ducati, je suis ultra bien fourni, et même au sein de l'équipe j'ai ce feeling que j'ai eu avec Tech3 quand je suis arrivé en MotoGP."

