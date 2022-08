Johann Zarco fier de sa pole sur un circuit "mythique"

Charger le lecteur audio

Et de huit ! Johann Zarco a signé sa deuxième pole de l'année après Portimão, la quatrième avec une Ducati depuis son arrivée dans le giron de la marque en 2020, et donc la huitième de sa carrière en MotoGP, à Silverstone. Le natif d'Avignon a réalisé toutes ses poles en catégorie reine sur des circuits différents et le chrono record réalisé ce samedi a une saveur particulière, le tracé dans le Northamptonshire ayant une place à part dans l'Histoire des sports mécaniques.

"C'est bien, c'est bien", s'est réjoui le natif d'Avignon au micro de Canal+. "C'est un circuit mythique et pouvoir être à l'aise et rapide dessus, c'est même une fierté. Du coup je suis content."

Zarco était dans une dynamique idéale avant d'entamer la séance, ayant été le plus rapide en EL4, séance destinée à la préparation de la course. Modeste cinquième après sa première tentative en Q2, il a profité d'un tour dans des conditions idéales pour se hisser sur la première place de la grille de départ.

"J'ai pris confiance en EL4 avec le dur à l'arrière et dans le premier tour en tendre en qualifications, je trouvais que ce 1'58"4 venait avec pas mal de contrôle", a expliqué Zarco au site officiel depuis le Parc Fermé. "Il fallait en donner plus avec le deuxième pneu. Je suis plutôt content d'avoir pu le faire dès le premier tour où le pneu était à son meilleur niveau."

"Je n'ai pas été gêné, c'était parfait", a-t-il ajouté. "Il y avait juste quelques gars en point de mire qui permettaient d'avoir une motivation supplémentaire et de bons repères. Je suis bien content."

Après les premières séances d'essais, Johann Zarco se réjouissait de son rythme mais estimait manquer de constance dans ses performances. Même s'il est tombé deux fois début du week-end, en EL1 puis en EL3, la confiance du pilote Pramac n'a pas été entamée et il semble même avoir trouvé une aisance qui ne lui vient jamais aisément sur la Ducati.

"Il y a eu deux chutes [depuis le début du week-end] mais après la bonne pause d'été, j'ai l'énergie pour essayer des choses. Il faut gagner du confort sur la moto mais il faut aussi que je pousse pour trouver les limites. Là, ça devient intéressant. J'espère qu'on aura un bon rythme demain."

Zarco pourrait jouer son premier succès en MotoGP s'il parvient à trouver ce rythme, d'autant plus que deux favoris pourraient être ralentis, entre la pénalité de Fabio Quartararo et la douleur au pied d'Aleix Espargaró, lourdement tombé en EL4.