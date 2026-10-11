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Zarco "frustré" par son week-end : "Je dois garder une marge, trop de marge"

En délicatesse tout au long du week-end, Johann Zarco a montré des signes de progrès ce dimanche au GP d'Indonésie, mais ses sensations étaient encore très imparfaites.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
zarco

Photo de : LCR Honda MotoGP Team

Un week-end entamé avec des réglages "complètement à l'ouest" et marqué par deux chutes en qualifications s'est finalement conclu sur une note plus positive pour Johann Zarco à Mandalika.

Contraint de composer avec une Honda encore très piégeuse ce dimanche, le Français a préféré assurer pour prendre la 13e place. "On est dans les points", a constaté Zarco, avant de dresser un bilan mitigé en raison des limites auxquelles il était confronté "Content de terminer, content d'avoir eu un bon rythme à un moment donné, frustré de ne pas avoir pu me sentir bien."

"Vraiment, c'est positif d'avoir du bon rythme mais il y a des zones où je dois garder une marge, trop de marge, et je le sens en pilotage. Je ne peux pas me permettre quoi que ce soit parce qu'il y a trop un risque de chute et ça, c'est dommage."

"J'ai eu une belle comparaison avec Bastianini : différents styles, différentes motos, il a un point fort qu'il n'arrive pas à utiliser tout de suite, mais quand il l'a, il fait toujours de très belles remontées. Quand tu vois qu'à un moment donné, je peux avoir plus de rythme que lui et que pourtant, je bute derrière lui, c'est qu'on a un souci."

"Mais bon, est-ce que ça devient un seul souci ? Il faut vraiment se focaliser là-dessus pour passer un cap parce que le reste de la moto s'est quand même bien comporté sur cette course, sauf les trois derniers tours. Mon pneu arrière s'est mis à vibrer, j'ai cru que j'avais crevé et du coup il a fallu rendre la main. Heureusement, j'avais quasi cinq secondes d'avance sur Morbidelli."

Johann Zarco a vécu un week-end difficile à Mandalika.

Johann Zarco a vécu un week-end difficile à Mandalika.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Le départ depuis la 19e position a conditionné la course de Johann Zarco ce dimanche "C'est vrai qu'on sait qu'une mauvaise qualif... Vu le rythme que j'avais en course, si au moins je m'étais qualifié dans les 12 premiers, certainement que j'aurais terminé dans les dix [premiers], ce qui n'a pas été le cas. Mais on est partis de trop loin en réglages, on n'avait pas la vitesse au début du week-end et je pense que ça ne nous a pas aidés."

Zarco est en revanche "très content de la gestion physique" qui a été la sienne ce week-end. Mandalika a présenté les conditions les plus éprouvantes depuis sa grave blessure au genou, avec des températures très élevées, mais il quitte le circuit en meilleure forme que la saison passée.

"L'an dernier, j'étais trop fatigué ici. Ce week-end, je trouve que j'ai gardé une bonne énergie à chaque départ. Je me sentais bien, je me sentais prêt à aller attaquer et je n'avais pas ce sentiment que j'allais subir. C'est cool de gérer un week-end si chaud comme ça."

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