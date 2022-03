Zarco : "Gagner des courses, ce serait la plus belle chose cette année"

Charger le lecteur audio

Johann Zarco repart à l'assaut de ses rêves en MotoGP, lui qui entame sa sixième saison dans la catégorie reine, la deuxième au sein d'une équipe Pramac qui a prouvé être capable du meilleur. Le Français a déjà connu les pole positions, les podiums (et même huit fois la deuxième place), les titres de meilleur rookie puis de meilleur pilote indépendant, il a occupé la tête du classement général l'an dernier, et pourtant la victoire manque encore à son palmarès et c'est elle qu'il aura à l'esprit dimanche à l'heure de s'aligner au départ de la première des 21 courses que doit compter cette saison.

"L'année dernière, je pense que j'avais tout mais j'ai créé la surprise. Maintenant, on sait que je suis capable de le faire alors je dois le prouver et confirmer ce qu'on pense de moi", annonce-t-il à la veille des premiers essais libres. "L'an dernier, le moment où j'ai moins performé peut s'expliquer. Le but, cette année, c'est de ne pas avoir cette baisse tout en étant aussi performant. Je n'ai pas envie de dire les places que je vise parce que c'est donner le bâton pour se faire battre, du coup ça ne sert à rien. [Mais] avec une moto qui a la capacité de gagner, j'espère gagner des courses. Ce serait la plus belle des choses pour cette année."

Fort de ses deux deuxièmes places à Losail l'an dernier, Johann Zarco espère briller dès ce week-end au guidon de la Ducati. "Ici, au Qatar, je pense que j'aurai l'avantage de la moto, comme l'année dernière. Par rapport à l'Indonésie, je pense que ça aidera à être dans le top 3. C'est ce que j'espère et ce que je pense", souligne-t-il, néanmoins prudent face à la concurrence.

"Je pense que Fabio [Quartararo] sera là ; il aime la piste et il a gagné l'année dernière alors il sera compétitif. Je m'attends aussi à Rins ; il était presque [dans le rythme] du podium l'année dernière et, vu les tests qu'il a faits en Malaisie et en Indonésie, je pense qu'il peut à nouveau afficher une très bonne régularité ici. Mais j'espère vraiment que l'avantage de notre moteur les bloquera − et pas qu'un peu, qu'il les bloquera vraiment ! De toute façon, on a 11 ou 13 pilotes en deux dixièmes, alors je ne peux pas prédire trop de choses."

Quant à la saison dans son ensemble, elle reste difficile à prédire à ses yeux même si de sérieux candidats se dégagent. "Le top 3 de l'année dernière sera assurément dans le top 5 de cette année, et maintenant il va y avoir aussi Marc [Márquez] pendant toute la saison. C'est trop difficile à prédire car c'est très compliqué. Quand on donne le meilleur de soi-même et qu'en deux dixièmes on est hors du top 10, ça rend la situation très difficile. Mais j'espère être parmi les meilleurs."

Face à qui ? "Des pilotes Ducati, certainement. Jorge Martín, en plein progrès, peut vraiment faire mal de temps en temps, Pecco [Bagnaia] peut confirmer. Márquez reste pour moi l'un des meilleurs pilotes parce que... c'est Márquez. Et Fabio qui remet son titre en jeu et que je vois prêt pour le faire parce que sa mentalité est bonne et sa vitesse aussi."

Encore "frais" et en quête de la victoire

Avec le départ de Valentino Rossi et le rajeunissement progressif du plateau à chaque arrivée de rookies, Johann Zarco est désormais le troisième pilote le plus âgé du championnat. À 31 ans, il reste toutefois motivé par cette quête de victoire qui l'anime depuis qu'il a accédé à la catégorie, en 2017.

"Si on pense juste à l'expérience, je me sens encore très frais en MotoGP même si j'entame ma sixième saison. Marc Márquez est en MotoGP depuis 2013 alors il a plus d'expérience, mais je suis plus âgé. Je me sens frais parce que je n'ai pas encore obtenu les résultats dont je rêve, que je veux, mais quand je m'entraîne je sens que j'ai besoin d'être encore plus préparé pour atteindre ce que je veux. Alors ça va... mais, clairement, Martín a plus d'avenir que moi ! (rires)"

À nouveau épaulé par Jean-Michel Bayle pendant l'intersaison, Zarco se présente au Qatar affûté et mentalement prêt. "Depuis le mois de janvier, [j'ai été] bien concentré pour passer un cap sur la moto physiquement, un cap global d'athlète. Décembre [a été] très tranquille, et si janvier a parfois été dur sur certains entraînements, c'est peut-être parce qu'en décembre je n'ai pas fait grand-chose mais c'était bien aussi de faire une grande pause", décrit-il.

"Je me sens bien et, surtout, en chemin pour devenir plus fort. En ce moment, je veux tout refaire pour négliger encore moins de choses, parce que si je veux y arriver, on ne peut rien laisser au hasard. JMB aide dans cette idée-là. Avec son œil [sur la] moto, l'expérience, le sport, [la gestion] des athlètes, il aide à avancer comme ça, à confirmer si les choses se font bien ou à mettre un rappel si ça se passe moins bien."