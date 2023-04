Johann Zarco, impressionnant 2e en Argentine : "Ça fait du bien !"

Charger le lecteur audio

Johann Zarco s'est montré très, très impressionnant lors de la course de ce dimanche en Argentine. Et particulièrement dans la dernière partie, où il a affiché un rythme nettement supérieur à celui de ses adversaires. Durant les dix derniers tours, c'était lui le plus rapide, parfois avec une avance astronomique sur les autres pilotes, et cela s'est traduit par une remontée irrésistible jusqu'à la deuxième place.

Sixième sur la grille de départ, le Français n'avait qu'une envie : oublier ses mauvaises sensations d'hier, lorsque sa course sprint a tourné au cauchemar à cause d'un manque de grip qu'il ne parvenait pas à s'expliquer. Et on peut dire que c'est réussi. Dès le premier tour, où il a réussi à maintenir sa position, il a senti que la donne était bien différente. Il s'est ensuite lancé dans une bagarre très disputée dans le second groupe, avant d'en émerger à la mi-course. Et c'est alors une autre épreuve qui commençait pour lui.

Les six secondes qui le séparaient de Franco Morbidelli, quatrième, à mi-parcours n'étaient plus que quatre après le 18e tour, puis moins de deux trois boucles plus tard. Le pilote Yamaha a cédé à trois tours de l'arrivée et Johann Zarco était alors sur le podium, Pecco Bagnaia ayant contre toute attente libéré une place entre-temps. La prochaine victime s'appelait Álex Márquez, solide deuxième jusqu'alors, mais que le Français a fini par avaler dans le dernier tour.

"Ça fait du bien ! Deuxième c'est vraiment extra !" s'est réjoui Johann Zarco au micro de Canal+. "Le podium, j'y ai vraiment cru. Je me doutais que j'allais avoir du rythme sur la fin de course. Ce coup-ci, ça n'a pas séché, mais comme la piste accrochait énormément les pneus se sont pas mal usés. Un peu comme à Portimão où, sur la fin, je pouvais faire une belle différence, sauf qu'avec les pneus pluie je pouvais le faire à partir de la mi-course."

Johann Zarco et son équipe, Pramac Racing

Pas simple pourtant de s'imaginer monter sur le podium, et de façon aussi convaincante, lorsque l'on est huitième après le premier tiers de la course. "J'ai vu les autres partir loin, loin devant et je me disais 'Je suis huitième ou septième, ça va être compliqué. Je ne vois même pas le premier !' Et puis Pecco est tombé, j'étais cinquième et j'en avais encore trois devant, je me disais 'Mais il est où le premier !' Je suis resté concentré, j'ai fait au mieux pour rattraper [les autres]", raconte le pilote Pramac.

"Heureusement qu'il n'y avait pas moins de tours parce que c'était tout juste. Le temps d'avoir Morbidelli et ensuite Álex Márquez. Sur la fin, on voit qu'ils ont du mal à accélérer et moi, justement, je peux faire vachement plus de mètres. Ça bougeait, mais [c'étaient] des conditions qui me plaisent."

Mieux gérer le début de course pour s'imposer

Tout à sa joie, Johann Zarco est pourtant déjà capable de bien analyser sa course, au point de parfaitement décrire ce qui lui a manqué pour faire encore mieux et rivaliser avec la performance livrée par Marco Bezzecchi. Il le sait, c'est son efficacité dans les premiers tours qui doit être corrigée s'il veut pouvoir à son tour performer de la sorte.

"Au début, c'est presque le même problème que sur le sec : les autres arrivent à avoir de l'adhérence sur un certain angle et du coup ils arrivent à attaquer et peuvent passer sans perdre de temps, et moi je suis un peu en délicatesse parce que j'ai pas mal glissé et il a fallu se rattraper. Mais en restant bien zen, je me doutais [qu'il serait possible de remonter]."

"On va essayer d'améliorer ça pour être meilleur dès le début. J'ai vu le chrono de Bezzecchi, je crois qu'il a fait 1'45"5 au sixième tour parce qu'il a su utiliser les pneus au bon moment", souligne-t-il. "Pour moi, eh bien, on prend et on continue d'avancer. Sur le sec comme sur la pluie, il faut réussir à s'améliorer encore."

"Le début de course était bon, j'étais prêt à me battre mais j'ai tendance à glisser. Je pense que sur le premier tiers [de la course], dans les six à huit premiers tours, je devais rouler à peu près en 1'46 et les autres étaient en dessous. Ça fait des dixièmes, on perd du temps. Après, on est aussi en bagarre, avec l'effet d'aspiration au freinage on arrive moins bien à se ralentir. Sur le sec comme sur la pluie, ça existe, et il faut faire attention parce qu'on ne veut pas faire d'erreurs quand on sait qu'on peut bien faire."

"Je suis quand même content parce que je suis bien parti, j'ai réussi à bien m'imposer. Même si j'ai peut-être perdu quelques places un petit moment, tout s'est quand même très bien passé. Pour la victoire, il faut être plus à l'aise, mieux gérer sa moto au début de la course pour ne pas perdre de places quand les autres sont bien, parce qu'ensuite quand ils sont moins bien il y a une différence à faire."

Après un score vierge hier, les 20 points de cette deuxième place permettent à Johann Zarco de se hisser au troisième rang du championnat, à 15 points du nouveau leader, Marco Bezzecchi.