Johann Zarco vise un nouveau podium à Barcelone

Johann Zarco aborde le Grand Prix de Catalogne avec optimisme. Quatrième au Mugello il y a moins d'une semaine, le pilote Pramac espère surfer sur cette dynamique à Barcelone, une piste qu'il apprécie et où il s'était classé en deuxième position l'an dernier. Son objectif est naturellement de reproduire une aussi belle prestation ce week-end.

"Un bon circuit pour moi", a résumé Zarco à son arrivée dans le paddock. "J'ai de bons souvenirs de l'an dernier avec une belle deuxième place. J'avais peut-être la vitesse pour gagner mais Oliveira a été plus fort toute la course. J'espère avoir un bon rythme sur lequel travailler immédiatement, dès le premier jour, pour me sentir plus à l'aise en course, et ensuite avoir encore plus de capacité à jouer ce podium."

"Au Mugello, je l'ai manqué pour pas grand chose. Les autres étaient aussi assez forts donc j'étais satisfait, mais le goût du podium est toujours meilleur que celui d'une quatrième place ! Si tout se passe plutôt bien ici, ça serait bien d'avoir un nouveau bon résultat. C'est toujours bien d'enchainer les bons résultats quand il y a des courses deux week-ends consécutifs."

"Puisqu'on est proches maintenant, si un pilote a quelque chose en plus, ça fait la différence", a ajouté Zarco, balayant l'idée que des circuits puissent être plus ou moins favorables à sa Ducati. "Pecco [Bagnaia] l'a fait à Jerez et à nouveau au Mugello. J'aimerais le faire ici."

Le circuit de Barcelone a souvent réussi à Zarco, vainqueur sur ce tracé lors de ses deux campagnes victorieuses en Moto2. En 2011, alors engagé en 125cc, il avait déjà franchi la ligne d'arrivée en tête mais avait ensuite été pénalisé de 20 secondes pour un dépassement sur Nicolás Terol jugé trop agressif, ce qui l'avait privé de son premier succès dans un Grand Prix du Championnat du monde : "Je l'avais gagné ! On m'a juste pénalisé mais on peut dire que je l'avais gagné."

Johann Zarco

Zarco apprécie le tracé de Montmeló et pense que son style de pilotage lui permet de préserver les pneus, un avantage potentiel avec les fortes températures attendues ce week-end, sur un tracé fait de virages rapides et où les gommes sont donc très sollicitées.

"Je pense que le fait que ça soit un grand circuit et que j'ai tendance à bien prendre mes repères, ça me permet peut-être de bien répéter mes tours et d'être assez performant. Dans la catégorie reine, il y a toujours cette usure des pneus et mon style fait que j'arrive à avancer pas mal sur les gaz dans ces grands virages 3 et 4, et peut-être qu'au fil des tours, ça permet d'être un peu mieux que les autres. Si je dois l'analyser, je le dirais comme ça."

"Le fait qu'il fasse chaud, on sait que ça va être dur physiquement, on va beaucoup transpirer", a-t-il ajouté. "Il faudra bien boire pour essayer de ne pas trop perdre d'énergie pendant le week-end. L'avantage ici, c'est que la piste n'est pas hypra fatigante sur le plan musculaire. Il n'y a pas de gros changement de direction, on a le temps de se placer dans chaque virage, du coup ça permet au corps de moins forcer, et ça sera très utile pour lutter contre la chaleur."

L'an passé, Zarco avait doublé plusieurs pilotes après un début de course difficile l'ayant relégué en septième position. Ducati n'a plus le même avantage en ligne droite cette année mais le Français juge quand même les opportunités de dépassements nombreuses à Barcelone.

"Je fais moins la différence que l'an dernier en moteur. L'an dernier, je doublais vraiment dans la ligne droite. Là, j'ai plus de mal à doubler dans la ligne droite, du coup il va aussi falloir être bon dans les virages. À voir. C'est un circuit où il y a le bout de la ligne droite, le virage 10, et après, si on est vraiment à l'aise, il y a l'entrée du 4, le 5... Il y a quand même plusieurs points où, si on est bien, c'est possible de dépasser."