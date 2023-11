Johann Zarco : "Pas le sentiment que c'est une fin"

Voici arrivée la dernière série de courses : après les trois prochains week-ends, le rideau tombera sur la saison 2023 et les esprits se tourneront soudain vers 2024 avec le premier test de l'intersaison, l'habituel rendez-vous de Valence fixé au 28 novembre. Pour Johann Zarco, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvrira, puisqu'il abandonnera la Ducati pour enfourcher la Honda, qu'il pilotera désormais au sein du team LCR.

"Je n'y pense pas, je n'ai pas le sentiment que c'est une fin", assure le Français. "J'ai vraiment envie d'être performant, d'avoir de bonnes sensations pour kiffer avant tout. Mais là, je suis tellement encore dans le rythme de ce voyage de deux mois [de courses outre-mer] que la Malaisie et le Qatar rentrent dans la boucle et que je n'ai pas l'impression que c'est une fin. À mon avis, le sentiment que la saison se termine va vraiment venir à Valence. Donc je ne projette rien en fait, j'ai juste envie de performer."

Le Cannois ne se projette tellement pas sur ce changement qui approche, qu'il assure ne pas être tenté de se limiter en piste afin d'éviter une blessure qui arriverait au plus mauvais moment de l'année. "Non, je vis chaque week-end mais je suis plus axé sur la constance… Et je ne veux pas détruire de moto !" sourit-il en évoquant la prise de risques qu'il peut avoir tendance à limiter. "Non, je ne pense pas à ce que sera le prochain chapitre. Par contre, je crois que je [gère] naturellement mon corps pour me sentir bien le mardi à Valence. Je suis déjà sûr que je ne vais pas faire la fête le dimanche soir parce qu'à 33 ans, si on fait la fête on ne s'en remet pas en 24 heures. Je veux être en forme le mardi aussi !"

La performance reste donc au cœur de ses attentes pour le moment, et après des qualifications au-delà de la dixième place le mois dernier en Indonésie et en Thaïlande, avec à la clé une belle remontée en course à Buriram, le vainqueur du GP d'Australie sait ce qu'il veut : bien se positionner sur la grille.

"J'ai beau avoir gagné, si je ne suis pas pleinement en confiance quand je dois performer en qualifs je n'ai pas envie d'essayer en me disant que je vais peut-être tomber. Je n'ai plus 20 ans alors il y a peut-être une part de risque qui fait que, si on ne le sent pas, on n'a pas envie d'y aller. Par contre, si on le sent, on peut pratiquement faire ce qu'on veut. C'est vraiment ce qui continue à me bloquer", explique-t-il.

"Je croise juste les doigts pour l'avoir ici", ajoute le pilote Pramac Racing, qui ne s'est qualifié que quatre fois en deuxième ligne cette saison, la dernière occasion étant en Australie où il a réussi par la suite à aller chercher cette fameuse première victoire.

"J'espère me sentir bien. En Thaïlande, j'ai été plutôt bon en course, c'est juste que partir 11e a totalement détruit la possibilité que je me batte devant. Ici, sachant que ce sera une course avec des températures élevées et tout ça, la qualif doit être meilleure. C'est facile à dire, plus dur à faire, mais on va pratiquement penser plus au time attack en sachant qu'en course on sera compétitifs."

"Je n'ai jamais fait de première ligne cette année, mais chaque fois que je suis parti de la deuxième ligne, j'ai fini sur le podium [sauf en Catalogne, où il a terminé quatrième, ndlr] donc ça change beaucoup de choses en course. Quand on est en quatrième ligne, la moto ne marche pas très bien, alors il faut super bien partir et dépasser immédiatement mais ça n'est pas totalement mon style. C'est pour ça qu'il faut que je sois au moins sur les deux premières lignes pour avoir une chance de podium."