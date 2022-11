Johann Zarco déjà beaucoup plus à l'aise qu'à Sepang

Charger le lecteur audio

Johann Zarco a su tirer son épingle du jeu de vendredi à Valence, dans une journée où tous les pilotes ont été très proches à Valence puisque les 18 premiers se tenaient en moins d'une seconde. Le pilote Pramac a été l'un des six représentants de Ducati parmi les neuf premiers en signant le septième temps, devant les prétendants au titre Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo. Il se réjouit de son entame de week-end.

"Une bonne première journée", a résumé le Français. "Je suis content d'avoir été dans le bon groupe dès le début. On a bien travaillé avec l'équipe mais à chaque fois, j'essaie de progresser, puis les autres progressent aussi. On attaque toujours beaucoup. Je suis content de ce début, ça a été une bonne première journée et on verra demain."

Zarco s'est surtout rassuré après un week-end très difficile à Sepang, retrouvant de meilleures sensations sur la Ducati : "Mais par rapport à la Malaisie, on a beaucoup moins de problème de grip arrière donc tout se comporte beaucoup mieux. Ça fait une grosse différence."

Avec ses lignes droites courtes, le circuit de Valence impose de trouver le bon rythme, ce qui a posé des difficultés à Zarco tout au long de la journée, dans la première moitié du tracé en EL1 et plutôt dans la dernière partie en EL2 : "Ce matin, c'était beaucoup du virage 2 jusqu'à la sortie du virage 6. Cet après-midi, je n'étais pas trop mal. C'est un circuit où il faut bien trouver le rythme, jamais trop manquer les points de corde. Mon dernier tour était très bien mais dans mon dernier secteur, j'ai trop patiné au virage 13 et au virage 14, j'ai manqué la corde et j'ai perdu deux dixièmes."

"C'est ça qui est dur : tu cherches à bien faire mais dès que tu te rates un peu, ça fait perdre beaucoup. Je pense que si tu es à l'aise, du virage 2 jusqu'au 6, c'est une grosse portion où si tu es rapide tout le temps, c'est bien. Là, je me suis estimé bon mais ça reste mon plus mauvais secteur pour le moment."

Johann Zarco a également dû composer avec le vent. Ce dernier n'a pas véritablement perturbé le comportement de sa moto en courbe mais plus en ligne droite, en la faisant cabrer : "Le vent était constant, c'était bien, toujours dans la même direction. Il a peut-être un peu tourné dans l'après-midi mais quand il y a du vent, le plus gros problème est le wheelie. Ce n'est pas trop de rester sur la trajectoire, ça aide presque presque dans certains virages. Mais le plus gros souci était plus le wheelie, la roue avant ne voulait pas rester au sol dans la matinée, et ensuite on a corrigé ça."