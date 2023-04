"Plusieurs erreurs" et une course sprint épuisante pour Johann Zarco

Charger le lecteur audio

La course sprint d'Austin a tourné au calvaire pour Johann Zarco, qui a dégringolé dans la hiérarchie au fil des tours. Il avait pourtant réussi son départ − "le meilleur de tous" sur ce début de saison, à ses yeux − puisqu'il avait bondi de la neuvième place sur la grille pour s'emparer de la cinquième position, juste derrière Fabio Quartararo.

Le début de course l'a vu se battre en duel contre son coéquipier Jorge Martín, futur troisième sous le drapeau à damier, mais le Français n'a pas longtemps tenu à ses côtés. En se loupant dans le deuxième tour, il a perdu le contact avec les hommes de tête. Par la suite, il a malgré tout mené le second groupe de poursuivants, avec un écart qui s'affichait à deux secondes à la mi-course.

Mais son calvaire a alors pris une tout autre dimension, puisqu'il a été dépassé coup sur coup par Brad Binder, Marco Bezzecchi et Luca Marini. Après un court instant de répit, Miguel Oliveira a enfoncé le clou en le faisant sortir de la zone des points à deux tours de la fin, et il a ensuite continué à reculer pour finalement passer l'arrivée à la 11e position.

"J'ai fait plusieurs erreurs", a admis Johann Zarco au micro de Canal+, expliquant s'être fatigué à force de batailler pour rivaliser avec ses adversaires. "C'était très dur de tenir le rythme de devant. Je me suis dit que j'étais en position parfaite. Martín était parti fort, j'ai vu qu'il m'a attaqué donc je me suis dit 'reste derrière, il aura un super rythme'... et je manquais de vitesse. Je ne suis pas encore bien sur la moto pour pouvoir la balancer d'un côté et de l'autre comme le font les autres. Du coup, avec la chaleur qu'il y a eu en course, c'était dur de tenir."

"Les autres avaient un rythme bien meilleur, que je ne pouvais pas tenir. Je me suis épuisé à essayer de les accrocher", a par la suite expliqué le Français au pool de journalistes réunis pour recueillir sa réaction, précisant qu'il avait perdu "beaucoup d'énergie" en faisant "pas mal d'erreurs sur ces dix tours", des erreurs qui lui ont aussi coûté des places à chaque fois.

"La moto est restée basse sur les deux derniers tours, donc j'ai perdu encore plus de temps. [Il faudra] voir si je n'ai pas réussi à enclencher l'abaisseur", a précisé le pilote, qui suggère qu'en étant fatigué il a peut-être moins bien freiné au premier virage et ainsi perturbé le fonctionnement du holeshot device, ou qu'il a peut-être tout simplement oublié de le désactiver. "C'était un peu étrange, parce que je voulais me bagarrer pour au moins cette huitième place avec Oliveira, je pense qu'il était à ma main, c'était possible, mais [j'ai fait des] erreurs. J'ai surtout raté plusieurs fois la course au virage 12, et là on perd vite des positions."

Un style qui "ne matche pas" avec la Ducati à Austin ?

Le bilan est celui d'une occasion manquée pour Johann Zarco, qui aurait pu alimenter son compteur au championnat. "Dommage de ne pas marquer des points mais le départ était super bon et c'est positif, j'étais très concentré", retient-t-il, lui qui sait aussi que sa moto est incontestablement compétitive. "On sait qu'elle marche. Après, j'ai mon style différent, on sait que ça ne marche pas comme les autres et c'est très frustrant parce qu'il y a moyen de bien faire et pour l'instant, on ne capte pas le truc. Du coup, je suis plus en souffrance qu'en plaisir."

Johann Zarco explique s'être fatigué pendant ces dix tours de course

"C'était très délicat. Je m'attendais à une bien meilleure course, surtout en étant cinquième, en gagnant quatre places. Je n'avais pas le rythme en dessous des 2'04 aujourd'hui", regrette le Français, qui constate aussi qu'une part de son malheur du jour doit venir du COTA. "Cette piste, c'est hors catégorie parce qu'il y a vraiment un truc qui ne 'matche' pas", observe-t-il. "Simplement, cette piste, on dirait qu'elle me repousse parce que je ne pouvais pas avoir la vitesse des autres."

Malgré sa contre-performance du jour, Johann Zarco conserve la troisième place du championnat derrière Marco Bezzecchi, sixième aujourd'hui, et Pecco Bagnaia, vainqueur incontestable. Il se tourne à présent vers la course de dimanche, lui qui expliquait très bien en début de week-end à quel point les erreurs du samedi peuvent être source d'enseignements pour la course principale.

"On verra demain comment aborder la longue course, et [quelles seront] les températures, si ça peut m'aider d'avoir un peu moins chaud et que la moto peut se comporter un peu mieux", souligne-t-il. "Ça va toujours tourner autour des 2'04. Il faudra voir combien de pilotes arriveront à tenir le 2'03 et peut-être qu'il y aura de meilleures sensations. Les jours s'enchaînent mais ne se ressemblent pas, du coup il y a peut-être la possibilité d'avoir de meilleures sensations."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud