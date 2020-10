Johann Zarco premier Ducati, mais agacé par ses deux chutes

Johann Zarco s'est dit "agacé" à l'heure de dresser le bilan de sa première journée sur le MotorLand Aragón. Et pour cause, le pilote français est tombé deux fois. "Deux chutes à cause du froid. Ça n'est pas marrant", explique-t-il, tâtant un cou un peu douloureux.

Ce matin, c'est au bout de dix minutes seulement que le pilote Avintia a mordu la poussière, piégé dans l'insidieux virage 14 alors que le bitume espagnol dépassait tout juste les 10°C. "À peine cherchait-on à passer les caps logiques pour aller plus vite que j'ai chuté", décrit-il. Lors de la deuxième séance, c'est au contraire dans les dernières minutes qu'il a fini au sol, cette fois dans le virage 2, un autre droite de cette piste faisant la part belle aux virages à gauche.

"L'après-midi était bien meilleur, avec une meilleure température de piste, ce qui a tout de suite permis d'être dans un meilleur rythme. J'étais plutôt content de voir que j'arrivais à prendre le rythme correctement", explique-t-il. "J'étais toujours en contrôle dans ce virage 2, je sais qu'on peut y tomber donc je faisais attention et j'essayais d'entrer dans le virage en contrôle, et pourtant j'ai quand même glissé."

"Même en étant prudent, tu tombes quand même, donc tu casses du matériel et tu peux presque te faire mal parce que j'ai été bien secoué. Ça m'agace un peu parce que c'est dur de travailler dans ces conditions, en sachant que j'ai besoin de passer encore des étapes. Là, clairement, on est loin de pouvoir faire un vrai travail sur le pilote, parce que dès qu'on essaye de passer quelques limites c'est trop proche de la chute − et même, ça chute. Je suis un peu agacé par ces conditions, parce que ça ne m'amuse pas de chuter."

Objectif manqué et passage probable par la Q1

Johann Zarco se dit d'autant plus frustré par ce deuxième contre-temps qu'il lui a coûté une fin de séance qu'il jugeait déterminante pour l'accession à la phase finale des qualifications. "Je ne suis pas content d'aujourd'hui, car j'ai manqué mon objectif : cet après-midi, il fallait être dans le top 10", peste-t-il. Or, alors qu'il se trouvait en bord de piste, la dixième place qu'il occupait à cet instant s'est transformée en 11e sous le coup d'une ultime amélioration d'Álex Márquez.

"Demain matin je pense que ça ne sera pas possible de faire mieux que 1'48"8 pour entrer dans les dix premiers. Il faudra donc obligatoirement passer par la Q1, ce qui n'est pas extrêmement gênant, ça fera presque un entraînement de plus pour ensuite faire une bonne Q2. Mais on est en difficulté", retient-il.

Et dans ce constat, le pilote Avintia englobe l'ensemble du groupe Ducati, car en dépit de sa déception, il en est aujourd'hui le meilleur représentant, toutes les Desmosedici étant ce soir hors du top 10 d'une journée dominée par Yamaha. "Même en chutant, je n'étais pas loin", constate-t-il. "C'est le positif, mais je sens que c'est loin de ce que la Ducati peut faire, même sur ce circuit."

Les difficultés généralisées des machines italiennes aujourd'hui sont à mettre, selon lui, sur le compte de ce froid qui a marqué cette première journée. "Quand la piste est trop froide, on semble ne pas pouvoir bien utiliser notre moto. Alors qu'on peut être forts sur les freins et en entrée de virage, si on freine trop fort on peut tomber. C'est donc très dur de trouver de bonnes sensations et ensuite on perd beaucoup de temps", décrit le Français.

"Je croise les doigts pour que samedi après-midi et dimanche après-midi les températures soient un petit peu plus élevées, parce que dès qu'on aura de meilleures sensations on ira plus vite", poursuit-il. "Tant qu'on n'arrive pas à bien mettre les pneus en température ou que les conditions de piste sont trop limites, on semble subir plus que les Yamaha. Ça reste des informations qui sont intéressantes, sur lesquelles Ducati travaille pour avoir du mieux, surtout l'an prochain."

Interrogé pour savoir s'il pourrait accepter de se plier à des consignes de son constructeur afin de favoriser Andrea Dovizioso pour l'accession à la Q2 s'il est en position de le faire, Johann Zarco n'a pas fermé la porte. "Je ne sais pas. Sur cette piste, Dovi est très régulier alors il peut récupérer beaucoup de positions en course, il est très intelligent pour ça. J'ai besoin de bien analyser les choses", a-t-il répondu, "mais si Ducati demande… C'est vrai que pour le moment je suis le plus rapide, donc si je peux aider Dovi je serai content de le faire."