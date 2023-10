Johann Zarco privé de Marseillaise sur le podium

Au Grand Prix de Doha, lorsque Fabio Quartararo et Johann Zarco avaient réalisé un doublé français alors inédit en MotoGP, les deux hommes avaient chanté en choeur la Marseillaise sur le podium, avec le Provençal à la baguette. Vainqueur pour la première fois en catégorie reine à Phillip Island ce samedi, Zarco a plus que jamais dû s'employer pour chanter l'hymne tricolore car si la Marseillaise était audible dans le flux envoyé par la Dorna aux télévisions, ce n'était pas le cas sur le podium, ce qui a frustré le pilote Pramac.

"J'ai dit au président de la Fédération internationale que c'était scandaleux parce que [l'hymne] n'était pas sur le podium et pour la première de ma carrière en MotoGP, on aurait voulu avoir un peu d'émotion", a déploré Zarco au micro de Canal+. "Encore heureux que je puisse la connaître et que j'aie pu la chanter fort, jusqu'au bout, pour faire un peu honneur."

"Ce n'est pas parce que c'est une course le samedi qu'on n'a pas le droit à notre hymne. L'émotion, on veut la vivre jusqu'au bout et on se rend compte que parfois, les gens ne gèrent pas bien et nous gâchent ces moments-là."

Johann Zarco a en revanche pu célébrer sa victoire avec le salto arrière qui marquait déjà ses succès en Moto2, ce qu'il n'avait pourtant pas anticipé. "Je ne pensais pas à ça en franchissant la ligne. Après quelques virages, je me suis dit 'Je dois le faire ! Je ne suis pas trop fatigué donc je vais essayer'", a précisé Zarco en conférence de presse. "Ce n'était pas parfait parce que la réception n'a pas été parfaite, j'ai mis les mains au sol. Mais au moins j'avais les deux pieds au sol. J'ai pensé à le faire dans le Parc Fermé mais c'était bien de le faire devant le public, comme je le faisais avant."

"Après sept ans, c'est normal de manquer un peu de pratique mais au moins je suis retombé sur mes pieds et le public était très content de partager ça avec moi", s'est réjoui le Français auprès du site officiel du MotoGP.