Johann Zarco proche de la victoire ? "On peut avoir des surprises"

Pour la première fois cette saison, Johann Zarco partira dimanche de la pole position. Une réussite étonnante, car si le Français affiche week-end après week-end un potentiel très élevé, que sa deuxième place au championnat traduit parfaitement, ce n'est pas sur cette piste qu'on pouvait l'attendre à dominer les qualifications pour la première fois de l'année.

Sur un circuit habituellement peu favorable à la Ducati, qui n'y a plus gagné depuis 2008 et n'a obtenu depuis que peu de podiums, il est celui qui met fin à une longue série de pole positions décrochées par Honda. Sera-t-il aussi celui qui parviendra à interrompre la série de victoires de Marc Márquez sur cette piste ? Il peut en rêver, bien sûr, lui qui court après son premier succès en MotoGP depuis plusieurs saisons déjà, mais il admet qu'il s'agirait d'une autre surprise.

Entre étonnement et confiance dans le potentiel qu'il s'est construit minutieusement avec la Ducati, voici comment Johann Zarco a réagi à sa pole position cet après-midi depuis le circuit allemand.

Johann, félicitation pour ta première pole position de la saison ! Tu as fait un super tour mais tu es aussi tombé juste après. Raconte-nous !

Les émotions ont été assez fortes et l'adrénaline aussi avec ce très bon tour. J'ai été content de réussir à utiliser mon pneu dès le premier tour, car on peut y sentir une performance supplémentaire. Je n'avais pas réussi à bien le faire au début des qualifications, mais j'ai pu le faire avec mon deuxième pneu et j'en suis content. J'ai été surpris par mon chrono.

J'ai essayé de faire encore un peu mieux avec le temps qu'il restait, mais j'avais trop d'angle dans ce virage 5 et j'ai perdu l'avant. Heureusement ça n'est pas un virage très rapide et en étant sur l'angle maximal j'étais déjà au sol, donc c'était juste une glissade. Mais l'adrénaline était forte car j'avais l'émotion d'avoir fait un bon temps et ensuite la concentration, la confiance sur la moto, la chute… Et puis la moto était dans l'airfence et il y avait de la fumée, donc j'ai demandé aux commissaires de la sortir aussi vite que possible pour que ça ne prenne pas feu. Avec tout ça plus la chaleur, j'ai eu besoin d'un peu de temps pour retrouver mon calme et mes esprits.

C'est bien aussi que ce soit au Sachsenring, car c'est une piste difficile pour moi et pour Ducati les statistiques ne sont pas les meilleures ici, mais le potentiel est élevé. On pourrait avoir des surprises, comme aujourd'hui, et j'espère demain être la première surprise.

Le Sachsenring n'est pas ton meilleur circuit : es-tu surpris d'être en pole ici ?

Oui, surpris, et très content. C'est pour ça que mes émotions sont étranges, car on peut être très rapide sur un tour mais ensuite en difficulté au tour suivant. Ce bon temps est arrivé assez facilement et c'est le signe que la Ducati a un potentiel énorme et que, quand on peut l'utiliser, on peut aller super vite. Mais pour le moment c'est assez exigeant.

Demain j'espère avoir un peu de marge pour contrôler les pneus pendant la course, parce que je pense que ce sera un peu comme en Catalogne au sens où il faudra qu'on économise les pneus. Mais, comme en Catalogne, on pourrait aussi avoir une belle surprise avec Oliveira qui semble très fort dans ces conditions.

En dehors de ce chrono en qualifications, tu as aussi affiché un bon rythme. Quelles sont tes chances d'obtenir la victoire ?

Penser à la victoire maintenant, c'est vraiment optimiste parce que j'ai encore un gros point interrogation sur mon rythme de course. J'ai beaucoup progressé entre hier et ce matin, c'est donc une belle preuve du bon travail réalisé avec l'équipe. J'ai fait le meilleur temps des EL4, mais c'est parce que j'ai changé pneu à la fin de la séance car en pneus usés j'avais beaucoup de mal. Ça aide en tout cas toujours à avoir bonnes informations. Demain j'espère franchir encore un autre pas en avant avec l'équipe. C'est difficile pour nous mais ça l'est aussi pour les autres, je pense. Partir de la pole me donnera l'avantage de pouvoir contrôler un peu mes pneus et voir si je peux être rapide ou non.

Ce sera important de partir de la pole demain, car c'est une piste difficile. Je gagne en confiance ici et j'espère que demain aussi j'aurai ce plaisir pendant toute la course pour jouer avec les autres et trouver un bon rythme.

Tu dis souvent qu'il te manque un petit quelque chose pour gagner : penses-tu l'avoir ici ?

J'espère. Ce serait aussi une belle surprise pour moi. Je pousse pour ça et j'essaye de rester intelligent. Si ça peut venir demain, je serai le premier à en être content.

Une Ducati en pole, des Suzuki en difficulté, seulement une Yamaha devant… Ça ne correspond pas vraiment aux prévisions faites pour ce Grand Prix. Le MotoGP a tellement changé en deux ans ?

Le MotoGP est de plus en plus resserré, donc il peut y avoir des changements car ça peut se jouer à très peu pour qu'on ne soit pas dans la bonne position. Le potentiel de la Ducati est très élevé et même ici, au Sachsenring, des choses sont possibles. Alors c'est parfait d'être en pole aujourd'hui. On s'attendait à ce que Marc [Márquez] soit au top ; il l'était vendredi et Fabio dit qu'il sera fort en course, donc c'est la seule prédiction sur laquelle on n'avait pas faux, je pense.