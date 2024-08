Johann Zarco en Q2, "presque une petite victoire !"

À son arrivée à Alcañiz, jeudi, Johann Zarco semblait défaitiste, conscient que les progrès qu'il a accomplis dans son pilotage restent bien souvent insuffisants, gommés par l'infériorité de sa Honda lorsque l'on entre dans le dur de la confrontation, notamment au moment du time attack. Pourtant, ce vendredi, le Français a précisément été l'un de ceux qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu dans cet exercice.

Après un premier tour qualifs l'ayant placé momentanément au deuxième rang derrière l'intouchable Marc Márquez, dans la phase décisive de la séance d'Essais dévolue aux gommes tendres, le pilote LCR a remis ça avec son deuxième pneu pour s'offrir un 1'46"732 synonyme de huitième place au classement du jour. La conséquence ? Pour la première fois depuis qu'il pilote la Honda, le voici qualifié directement pour la Q2, séance dans laquelle se répartissent les places sur les quatre premières lignes de la grille de départ.

"C'est presque une petite victoire !" se réjouit Johann Zarco. "Mais je ne veux pas trop fêter ça, parce que j'aimerais le confirmer demain en qualifs, puis en course sprint, et dimanche dans la course longue. Après, je serai content de dire qu'il y a eu un bon step et, dans l'ensemble, de bonnes sensations ici, en Aragón."

Márquez, qui a offert un festival sur un circuit qui lui réussit historiquement très bien, a estimé que les nouvelles conditions offertes par le resurfaçage récent de la piste avaient permis d'atténuer les différences techniques pour faire valoir le pilotage, ce dont le Français a d'après lui profité. Zarco l'explique différemment, mais sent lui aussi que ce bitume n'est pas étranger à sa performance.

"La piste est très étrange, mais j'ai été moins surpris que les autres pilotes, peut-être parce que j'ai pu faire un bon entraînement ici avec la CBR et que j'ai vu cet asphalte un peu bizarre", observe-t-il, avant d'évoquer son actuelle spec moteur avec laquelle sa moto "semble tourner un peu mieux et mieux utiliser le pneu neuf" : "Mon time attack a été bon et le nouveau moteur qu'on utilise m'aide, je pense, à produire une performance supplémentaire en pneu neuf, ce qui me manquait à Spielberg."

Une qualification qui change tout ?

Reste à comprendre à présent comment capitaliser sur cette bonne entame de Grand Prix. "Je verrai, c'est une bonne question", répond-il lorsqu'il lui est demandé si cette qualification directe pour la Q2 pouvait changer son week-end. "Au moins, je sais que demain, ce sera ma meilleure qualif parce que, même si je loupe ma Q2, je serai 12e et ce sera ma meilleure qualif de l'année. Mais j'espère être autour de la huitième place [sur la grille]. Je ne sais pas s'il serait possible de faire mieux. Ça peut peut-être aider dans les premiers tours de la course."

"Mais c'est une piste qui est assez spéciale alors j'espère que, pour les deux courses, j'arriverai à être sur une bonne ligne pour prendre un bon départ parce que si on passe à l'extérieur, ça peut être très compliqué. La moto peut glisser fortement, on peut perdre beaucoup de temps et paniquer", prévient-il encore. "Ce sera l'objectif. En tout cas, les progrès accomplis donnent le sourire à tout le monde. Et même moi, j'ai mieux suivi les pilotes que par le passé, et on ressent plus de choses quand on arrive à rester plus proche des premiers."

"C'est positif, et on va essayer de faire mieux demain tout en gardant à l'esprit comment contrôler les deux pneus, avant et arrière, pour la course. Ça paraît compliqué, mais si on arrive juste à avoir un bon contrôle de la moto après la mi-course, alors je pourrai espérer faire un très bon dimanche", anticipe Zarco.