MotoGP GP du Qatar

Zarco : "Le Qatar est ma meilleure chance de résultat d'ici la fin de l'année"

Johann Zarco se réjouit de pouvoir profiter des hautes vitesses à Losail, alors que les MotoGP 1000cc vivent leurs dernières courses.

Richard Asher Germán Garcia Casanova

Publié: 5 nov. 2026, 19:54

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Johann Zarco estime que le Grand Prix du Qatar, qui se déroule ce week-end, représente sa meilleure occasion de décrocher un bon résultat d'ici la fin de la saison. Le Français pense que les caractéristiques du circuit de Losail conviendront davantage à sa Honda que celles des deux dernières manches de la saison, à Portimão et Valence.

"Sur le sec, oui", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé s'il s'agissait de sa dernière chance de signer un très bon résultat en 2026. "On ne sait jamais comment on peut s'adapter à un autre circuit. Parfois, on a des surprises. Mais oui, je pense que le Qatar peut nous offrir une meilleure opportunité que les deux dernières courses."

Le pilote cannois a également souligné que le boycott de Yamaha, qui fera de lui le seul représentant français ce week-end en l'absence de Fabio Quartararo, ainsi que l'absence de pilotes comme Joan Mir et Álex Márquez, pourraient lui faciliter l'accès à la deuxième partie des qualifications.

"Je pense qu'il sera plus facile que d'habitude de passer directement en Q2, car il y aura moins de pilotes de premier plan pour y accéder. Cela peut donc être un avantage et nous permettre d'espérer un bon week-end de course."

Zarco a connu une saison difficile, marquée notamment par sa chute à Barcelone en mai, qui l'a contraint à manquer une bonne partie du championnat. Depuis son retour à la compétition lors du Grand Prix d'Aragón, le Français a généralement affiché un bon niveau de performance. Toutefois, les promesses entrevues lors des deux derniers week-ends ont été réduites à néant par des problèmes techniques.

Johann Zarco

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ce circuit fait partie de ceux où je pense avoir une bonne vitesse de pointe et j'espère vraiment que ce sera encore le cas ce week-end."

Zarco ne s'attend pas à de grandes surprises concernant les pneumatiques, Michelin n'ayant apporté que ses gommes tendres et medium à Losail.

"Le choix des pneus n'est pas très compliqué, donc nous savons assez bien comment nous devrons gérer le week-end. C'est toujours un peu particulier de rouler l'après-midi, lorsque la piste est extrêmement chaude, puis en soirée, quand les conditions deviennent presque parfaites. Rouler l'après-midi n'est pas très agréable, car nous n'avons pas de très bonnes sensations, mais ce n'est pas un problème majeur."

Alors que les vitesses atteintes dans la longue ligne droite de Losail devraient se rapprocher des records enregistrés à Mugello plus tôt cette année, Zarco compte bien profiter de la puissance du moteur 1000cc avant le passage à 850cc en 2027.

"Je fais tout pour profiter de la puissance de cette moto, car je sais qu'il ne nous reste plus beaucoup de courses où nous pourrons atteindre 350, voire 360 km/h. Je veux donc en profiter au maximum, car je pense que, pour le reste de ma vie, je n'aurai plus jamais une moto comme celle-ci."

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