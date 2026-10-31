MotoGP GP de Malaisie

Johann Zarco : "Je regrette de ne pas avoir pris davantage de risques en sprint"

Compte tenu de sa réputation sur piste mixte, Zarco aurait-il pu marquer des points à Sepang malgré une pluie légère ?

Richard Asher Rachit Thukral

Publié: 31 oct. 2026, 11:32

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Le pilote LCR Honda estime qu'il regrette de ne pas avoir pris quelques risques supplémentaires pour tenter de décrocher un meilleur résultat lors du sprint MotoGP de Sepang, samedi.

Alors que la pluie menaçait et que le niveau d'adhérence disponible à chaque instant était incertain – en particulier sur un circuit déjà critiqué même sur le sec –, les circonstances pouvaient offrir une occasion à un pilote comme Zarco, tandis que les hommes de tête jouaient la prudence.

Le Français est réputé pour son aisance dans les conditions mixtes, mais il n'a pas réussi à peser sur la course samedi. Parti huitième, il a terminé à la 10e place, hors des points.

"Je me sentais plutôt bien dans le premier tour, puis dans le deuxième", a expliqué Zarco après l'arrivée. "Mais ensuite, il a commencé à pleuvoir un peu et je regrette de ne pas avoir pris suffisamment de risques pour essayer de gagner quelques places."

Il a expliqué qu'une partie de ses difficultés venait du temps perdu dans son duel avec Enea Bastianini, engagé sur la KTM de l'équipe française Tech3.

"Je me suis un peu battu avec Bastianini. À un moment, j'avais un peu plus de vitesse que lui. Mais je l'ai dépassé, il m'a repassé et nous avons fait ça deux ou trois fois. Finalement, Diogo Moreira est arrivé et nous a dépassés tous les deux."

Interrogé sur son incapacité à réaliser une performance typique de Zarco dans ces conditions mixtes, il a expliqué que son point fort était de rouler sur une piste glissante avec des pneus pluie. Si les pneus slicks étaient le bon choix samedi, ils ne lui procurent pas les sensations dont il a besoin.

Zarco famously won his home race in mixed conditions in 2025

Photo de: Red Bull Content Pool

"Pour moi, l'avantage en conditions mixtes, c'est avec les pneus pluie. J'ai quelque chose en plus, mais avec les slicks, c'est trop aléatoire. On ne ressent pas les choses."

"Avec les slicks, quand on sait qu'on peut tomber sans même comprendre ce qui s'est passé, je ne suis pas très bon dans ces conditions."

"Et puis, j'hésite encore parfois à entrer dans les virages parce que je ne ressens pas vraiment l'avant. Quand on sent l'humidité sur l'asphalte et qu'on voit la pluie sur sa moto, je ne parviens pas à tirer avantage de la situation."

Il a ajouté qu'il était difficile d'évaluer les véritables limites en observant le comportement des pilotes de tête. Les quatre premiers devaient faire preuve de prudence, puisqu'ils seraient les premiers exposés à une éventuelle averse. Et au moins l'un d'entre eux, Marc Márquez, privilégiait les points au championnat plutôt que le risque de chute.

"On se dit que ça peut passer, mais ce serait tellement dommage de commettre une erreur. D'accord, les pilotes devant ne tombent pas, c'est donc un signe."

"Mais on voit aussi qu'ils ralentissent. De combien faut-il ralentir ? Ou faut-il en faire un peu plus qu'eux pour essayer de les dépasser ?"

Zarco aura une nouvelle occasion de décrocher un résultat satisfaisant lors du Grand Prix de dimanche, qu'il prendra une nouvelle fois depuis la huitième place.

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Marc Márquez explique sa stratégie prudente après avoir creusé l'écart au championnat lors du Sprint en Malaisie

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Richard Asher





Jack Miller revient sur son coup de sang dans la voie des stands : "Nous sommes passés pour des abrutis"



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



1 h



Jack Miller revient sur son coup de sang dans la voie des stands : "Nous sommes passés pour des abrutis"





Pedro Acosta devance Marc Márquez au terme d'un Sprint tendu



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



3 h



Pedro Acosta devance Marc Márquez au terme d'un Sprint tendu





"Quand je n'ai pas mal, je progresse", explique Maverick Viñales après son retour en forme lors des essais



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



23 h



"Quand je n'ai pas mal, je progresse", explique Maverick Viñales après son retour en forme lors des essais

Plus de

Johann Zarco





Zarco contraint à l'abandon au sprint en Australie : "Ça devenait dangereux"



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



7 j



Zarco contraint à l'abandon au sprint en Australie : "Ça devenait dangereux"





Zarco redoute Phillip Island mais garde l'espoir : "Si c'est humide, pourquoi pas gagner ?"



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



12 j



Zarco redoute Phillip Island mais garde l'espoir : "Si c'est humide, pourquoi pas gagner ?"





Entre manque d'adhérence et chutes, la débâcle de Honda en Indonésie



MotoGP



MotoGP



GP d'Indonésie



15 j



Entre manque d'adhérence et chutes, la débâcle de Honda en Indonésie

Plus de

LCR Honda





Retour de Johann Zarco : les bienfaits d'une pause imprévue



MotoGP



MotoGP



GP d'Aragón



2 m



Retour de Johann Zarco : les bienfaits d'une pause imprévue





Marc Márquez sur la liste provisoire des inscrits pour le GP d'Italie



MotoGP



MotoGP



GP d'Italie



5 m



Marc Márquez sur la liste provisoire des inscrits pour le GP d'Italie





Une "bonne journée" pour Zarco à Jerez malgré la Q2 manquée



MotoGP



MotoGP



GP d'Espagne



6 m



Une "bonne journée" pour Zarco à Jerez malgré la Q2 manquée

Dernières actus





Lewis Hamilton "prie" pour que le moteur de sa Ferrari soit épargné après sa panne en EL2 au Mexique



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



39 min



Lewis Hamilton "prie" pour que le moteur de sa Ferrari soit épargné après sa panne en EL2 au Mexique





Marc Márquez explique sa stratégie prudente après avoir creusé l'écart au championnat lors du Sprint en Malaisie



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malaisie



48 min



Marc Márquez explique sa stratégie prudente après avoir creusé l'écart au championnat lors du Sprint en Malaisie





Jack Miller revient sur son coup de sang dans la voie des stands : "Nous sommes passés pour des abrutis"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malaisie



1 h



Jack Miller revient sur son coup de sang dans la voie des stands : "Nous sommes passés pour des abrutis"





Hadjar convoqué par les commissaires pour "mauvais comportement" dans le paddock



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



3 h



Hadjar convoqué par les commissaires pour "mauvais comportement" dans le paddock

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire