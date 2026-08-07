Johann Zarco est remonté sur une moto !

Après la trêve du mois de juillet, la saison du MotoGP a repris ses droits sans Johann Zarco ce vendredi à Silverstone. Mais le Français est lui aussi remonté sur une moto !

Zarco a été touché au niveau des ligaments du genou gauche après sa très grosse chute au GP de Catalogne, en mai dernier, et il vise un retour à la compétition dans quelques semaines, après avoir appris qu'il pourrait finalement échapper à une opération.

Ces derniers mois, le pilote LCR a passé beaucoup de temps à la salle de sport et il a repris le vélo. Sa convalescence s'accélère puisque Motorsport.com a appris que ce vendredi, il a pu enfiler sa combinaison et remonter sur une moto de série sur un circuit, pour la première fois depuis sa blessure.

Zarco s'est rendu sur le circuit Andorra - Pas de la Casa, à Grandvalira, une petite piste sur laquelle les pilotes MotoGP vivant dans la zone sont des visiteurs réguliers pour leur entraînement, principalement sur quatre roues.

Un test puis un retour dès le prochain Grand Prix ?

Johann Zarco n'a plus longtemps à attendre avant de retrouver sa Honda. Photo de: Loic Venance / AFP via Getty Images

Avant son retour à la compétition le mois prochain, Johann Zarco pourrait faire un test sur sa machine de course. Après la blessure de Jorge Martín la saison passée, Aprilia avait fait pression pour modifier le règlement et permettre aux revenants d'une blessure de faire un test. La marque a obtenu gain de cause.

Ce test est désormais autorisé pour les pilotes qui ont manqué au moins trois Grands Prix consécutifs ou 45 jours de compétition, ce qui correspond au cas de Zarco. Honda a de toute façon le droit de mener des essais avec ses pilotes titulaires puisque la marque est redescendue dans la catégorie D des concessions cet été.

Le passage en catégorie D signifie par ailleurs que Honda a le droit d'organiser une séance sur tous les circuits visités par le calendrier, sauf ceux au programme dans les huit semaines suivant le roulage.

LCR a consulté Honda pour pouvoir permettre à Johann Zarco de participer à un test de la sorte. L'équipe de Lucio Cecchinello attend une réponse du constructeur, mais on sait qu'elle avait pu organiser un test pour Cal Crutchlow avant son retour pour remplacer le Français.

L'objectif de Zarco serait de faire son retour à la fin du mois, dès le GP d'Aragón, mais les médecins lui recommandent de faire preuve de patience et d'attendre le GP de Saint-Marin, deux semaines plus tard.