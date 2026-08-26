Ça y est, Johann Zarco a retrouvé le paddock MotoGP !

Un retour si tôt, Johann Zarco n'y croyait pas, et pourtant il y est ! Le pilote français a retrouvé son équipe, le team LCR Honda, ce mercredi, en rejoignant le paddock MotoGP installé au MotorLand Aragón.

Trois mois et demi se sont écoulés depuis que le Cannois a été contraint à un arrêt forcé, blessé dans un accident à la relance du GP de Catalogne. Sa jambe, restée coincée dans la Ducati de Pecco Bagnaia après un accrochage entre eux à l'entrée dans le premier virage, lui a imposé un long repos.

Au fil des semaines, Johann Zarco a soigné une profonde brûlure ainsi que des lésions dans le genou gauche. Mais ce qui était initialement un accident terrifiant, suivi par une douleur intense pour le pilote, a finalement laissé place à une convalescence plus sereine qu'il pouvait le craindre. La nécessité d'une intervention chirurgicale a fini par être écartée et le pilote a pu rapidement reprendre des exercices physiques.

Début août, il était de retour au guidon d'une moto, et les étapes suivantes se sont enchaînées très vite, avec divers entraînement à vélo, en Supermotard et sur une Honda CBR, jusqu'à le mener à Alcañiz cette semaine. Il en reste une dernière à franchir, celle d'un contrôle médical auquel il sera forcé de se soumettre jeudi avec le médecin du championnat, afin d'obtenir l'autorisation de prendre part au Grand Prix qui démarre vendredi.

En attendant, Johann Zarco affiche un sourire radieux et une excitation contagieuse. Il était on ne peut plus heureux en faisant ce mercredi ses premiers pas depuis plus de 100 jours dans un paddock qui a tremblé pour lui. Il a pu saluer un à un les membres de son équipe et partager sa joie d'être de retour. Il porte toujours un bas de contention et boîte légèrement, mais le plus dur est indéniablement derrière lui.

Au micro de Canal+, Johann Zarco expliquait il y a quelques jours à quel point il avait plaisir à retrouver son environnement, ainsi que le rythme qu'impose le calendrier MotoGP. "On est habitués à ce monde-là, à son équipe, à l'ambiance du paddock, et au fait de vouloir 's'arracher' [...] tous les week-ends. J'ai le plaisir de retrouver ce rythme de vie", admettait-il.

Rappelons que Cal Crutchlow sera malgré tout présent au MotorLand Aragón cette semaine, prêt à prendre le relai si ce retour en piste devait finalement se révéler trop douloureux à ce stade pour Johann Zarco. S'il dispute le Grand Prix, en revanche, le Français devra écoper d'une pénalité pour cet accident du mois de mai dont il a été jugé responsable.