Johann Zarco "serein" malgré son 16e temps à Sepang

Le test de Sepang, qui marquait la reprise pour les pilotes MotoGP après la trêve hivernale, a une nouvelle fois fait la part belle aux Ducati. Chacune des trois journées a été dominée par un pilote de la marque − Marco Bezzecchi et Luca Marini au guidon de la GP22 vendredi et dimanche, et Jorge Martín avec la GP23 samedi. La dernière journée a même réaffirmé la puissance du groupe italien avec un classement final qui ressemble fort à ceux des Grands Prix de la seconde moitié de saison dernière, puisque sept Desmosedici figurent parmi les neuf premières places.

La huitième machine du groupe se trouve en revanche beaucoup plus bas, et c'est celle de Johann Zarco, 16e du classement combiné après ces trois jours de piste avec 142 tours au compteur. Positionné juste devant Fabio Quartararo, le Français a concédé près d'une seconde au leader, Luca Marini. Il prévient cependant qu'il s'agit là d'une hiérarchie peu représentative alors qu'il se trouvait septième vendredi, lors de la première journée sur le sec.

Samedi, le pilote Pramac avait poursuivi sur le sec les essais de comparaison qu'il mène sur ses deux machines à disposition, un travail qui n'était "pas à 100% positif", expliquait-il. Avec l'arrivée de la pluie, il s'était ensuite focalisé sur l'évaluation d'un pneu arrière rainuré, là encore un test "pas convaincant" mais qui, comme le reste du travail mené, lui avait permis de prendre des sensations auxquelles il pourrait ensuite se référer.

Ce soir, le pilote français se félicite d'une "bonne troisième journée", bien qu'elle ait été écourtée par la pluie revenue dans la dernière heure. "Du coup, le classement final n'est pas vraiment l'image du bon travail effectué aujourd'hui", prévient-il en dressant le bilan de ces essais pour le site officiel du MotoGP. Alors que d'autres ont réussi à bien profiter des pneus tendres économisés hier, Zarco n'a en effet pu faire qu'une seule apparition dans la fenêtre des 1'58 aujourd'hui, et donc une seule amélioration du chrono qu'il avait enregistré vendredi, sans profiter des meilleures conditions de piste.

"Mais, clairement, ça n'était pas l'objectif principal", souligne-t-il en évoquant la quête de la vitesse pure et du bon classement. "Le but, c'est de se sentir bien sur la moto et aujourd'hui, il y a vraiment eu de bons pas en avant pour que je puisse contrôler au mieux cette Ducati. J'ai tendance à pouvoir rouler vite, mais pas avec l'aisance que j'aime avoir. Cette année, c'est le but d'avoir cette aisance, parce qu'avec 42 courses il sera fondamental d'être à l'aise."

"Je pense donc avoir fait de bons pas en avant avec Massimo [Branchini, son nouveau chef mécanicien] et toute l'équipe. On est assez sereins et le travail est de qualité, donc je suis content de cette première expérience en Malaisie."