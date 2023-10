Le jour d'après pour un Johann Zarco soulagé

Johann Zarco ne fait pas les choses comme tout le monde. De la part d'un pilote ayant remporté l'un de ses titres mondiaux un vendredi, il fallait bien le programme atypique de ce Grand Prix d'Australie 2023 pour enfin voir arriver cette victoire tant attendue dans la catégorie MotoGP. C'est donc samedi, lors d'une course avancée d'une journée pour s'adapter aux mauvaises conditions météo à Phillip Island, que le Français a rejoint le clan des vainqueurs.

Arrivé dans la catégorie reine avec deux titres Moto2 en poche − il est encore aujourd'hui le seul à en avoir deux −, le pilote provençal a tout de suite affirmé son potentiel, menant sa première course sur la Yamaha YZR-M1 du team Tech3. Et pourtant, cette opportunité comme toutes les suivantes pendant près de sept saisons complètes sont restées déçues. Même quand il y a cru le plus, à Valence en 2017 ou cette année en Argentine, un grain de sable est toujours venu enrayer la machine à la dernière minute.

Ce week-end, en Australie, il n'a pas eu le temps d'anticiper ce qui allait lui arriver, et finalement ça n'était pas plus mal. "Je suis très content parce que j'ai été rapide dès vendredi matin, mais j'ai aussi eu du mal, donc je ne peux pas dire que c'est un week-end où je voyais que je pouvais gagner", explique-t-il avec le recul auprès du site officiel du MotoGP.

"Je ne m'attendais pas à gagner au vu de la vitesse de Jorge Martín après les qualifications. Et même en course, vu comment il s'est échappé, je me suis dit que j'allais me battre pour le podium. Alors avoir dans les derniers tours cette opportunité de penser à la victoire et la décrocher, c'est un sentiment incroyable !"

Voici donc Johann Zarco qui perd un record peu honorable dont il avait hérité de Colin Edwards, celui du pilote ayant obtenu le plus grand nombre de podiums dans la catégorie sans gagner : son 20e podium, c'est bel et bien depuis la plus haute marche qu'il l'a vécu − certes, sans Marseillaise, mais qu'à cela ne tienne.

"Après ça, il y a aussi tous ces souvenirs qui ont été assez durs... Parfois, je me suis même dit que je n'arriverais peut-être pas à gagner ou que certaines choses allaient faire que ce serait trop difficile de gagner. C'est trop dur de tout réunir, mais hier tout a été réuni alors ça veut dire que c'est possible ! Je ressens un gros soulagement dans le corps et je me dis que je vais pouvoir prendre encore plus de plaisir à partir de maintenant", réfléchit-il ce dimanche, ses épaules soudain plus légères.

Pas de doublé en Australie, place à la Thaïlande

Aujourd'hui, le pilote français n'a pas eu l'opportunité de tenter le doubler, puisque la course sprint de ce Grand Prix d'Australie a fini par être annulée à cause des conditions climatiques. Néanmoins il est déjà curieux de se relancer en piste dès le week-end prochain, dans des conditions très différentes.

"Il va être intéressant de voir quelles seront mes sensations en Thaïlande, comment je serai sur la moto et comment je vais performer. Avec l'expérience, je sais que je peux performer et être compétitif comme je le fais, mais cette attaque supplémentaire qu'on peut avoir quand on se sent très bien, comme c'était mon cas hier, c'est vraiment quelque chose de spécial alors j'espère l'avoir en Thaïlande."

"C’était super de faire un warm-up tout de suite, au lendemain de la victoire", souligne Johann Zarco, resté très sage samedi soir malgré ce succès à fêter, "parce que ça aide à revenir tranquillement les pieds sur terre. Je l'ai fait, maintenant je peux aller en Thaïlande pour essayer de me montrer à nouveau performant."

Quant à la décision de ne pas lancer la course sprint, le pilote Pramac Racing la soutient pleinement en dépit de l'envie qui le titillait d'aller chercher le doublé : "C'est un sentiment étrange parce que je me préparais à entrer dans la concentration, et même si j'ai gagné la grande course hier, quand on aborde le sprint on se dit qu'on a envie de jouer quelque chose. [Je voulais] essayer de gagner à nouveau, comme pour avoir la confirmation de la victoire d'hier."

"Donc c'est étrange de ne pas pouvoir courir mais c'étaient des conditions très piégeuses, le vent se renforce de plus en plus depuis ce matin et ça paraît très dur, et même dangereux, de rouler. Alors ça aurait pu être une opportunité de peut-être se battre pour un autre podium, mais aussi de potentiellement perdre quelque chose face à mes adversaires. Il valait donc mieux prendre les 25 points de ce week-end et se tourner vers la Thaïlande."