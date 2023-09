Le top 5 pour Johann Zarco après un sprint "au taquet du taquet !"

Quatre semaines après l'épreuve de Barcelone, Johann Zarco a fait son retour dans le top 5 lors de la course sprint japonaise. Un résultat qui découle d'une longue lutte dans le groupe de poursuivants et de deux moments de la course parfaitement réussis : le départ, puis un dépassement décisif à cinq tours de l'arrivée.

Le départ, tout d'abord, a permis au Français, qui s'était qualifié en quatrième ligne, de se porter d'emblée dans un petit groupe intéressant, où allaient se passer l'intégralité de ses 12 tours de course.

"Il y en a eu des meilleurs aux essais, mais en étant surtout un peu à l'extérieur dans le premier virage, j'en ai vraiment profité. Je suis rentré très fort et j'ai vu que j'ai gagné pas mal de places", explique Johann Zarco au micro de Canal+. "À la corde, souvent, ça bouchonne un peu, mais l'avantage de partir dixième, c'est que j'étais à l'extérieur, du coup j'en ai bien profité et je suis rentré vite dans le virage. J'aime bien rentrer vite de toute façon. Le fait de tourner autour des autres m'a fait gagner pas mal de positions."

"Ensuite, il y avait Di Giannantonio. Il est plutôt à l'aise sur ce circuit et il freine plutôt tard, mais sur le début de course je l'ai senti hésitant et du coup, j'ai pu vite le passer", poursuit le pilote Pramac Racing, qui se trouvait donc septième à la fin du premier tour.

Dès le deuxième tour, le Français a pris l'avantage sur Marco Bezzecchi, qui le repasserait quelques minutes plus tard. Avec également Aleix Espargaró derrière eux, ils talonnaient désormais Marc Márquez et touchaient du doigt sa cinquième place, deux secondes derrière Pecco Bagnaia. Le tournant est intervenu lorsque Bezzecchi et Márquez se sont loupés tous les deux après une attaque de l'Italien. Zarco a alors saisi sa chance pour repasser devant eux et faire main basse sur cette cinquième place.

"Bez, son point fort ce sont les freinages, mais il était un peu à la limite aussi : du coup il m'a passé, et quand il a fait ensuite l'erreur avec Marc, j'ai profité d'avoir la piste claire pour pousser au maximum et les lâcher. Je savais que je pouvais lâcher Marc, je ne savais pas le rythme que pouvait avoir Bezzecchi, mais dans les virages rapides j'étais plutôt bien. Du coup j'ai à nouveau roulé en 1'44"5/6/7, ça m'a permis de creuser l'écart et j'ai rattrapé ceux de devant."

Zarco s'est en effet détaché de ses rivaux pour non seulement s'assurer de valider ce top 5, mais aussi se rapprocher des pilotes qui le devançaient. Lorsque le drapeau à damier a été exposé, il ne lui manquait finalement qu'un peu plus d'un dixième sur Miller et une seconde sur la troisième place occupée par Bagnaia.

"Miller était un peu en perdition et, sur le dernier tour, il y aurait peut-être eu moyen de le passer. Mais [j'étais toujours] un peu limite, parce que ces 12 tours, je les ai faits vraiment au taquet du taquet ! Je ne savais pas comment il allait réagir. Je n'avais pas moyen de me mettre plus proche. En risquant quelques dixièmes plus vite, j'aurais eu moyen [d'attaquer], mais par crainte de faire une trop grosse goutte d'eau ou une erreur... J'ai tenté en m'approchant, et dans le dernier freinage, il y avait peut-être moyen de le passer, mais on n'est pas encore parfaits. Du coup, c'était déjà une bonne course, de bons chronos, et [je suis] content d'avoir la moto pas mal en main."

Un coup à jouer dimanche ?

Avec ce résultat, Johann Zarco reprend la cinquième place du championnat à Aleix Espargaró, pour deux points. "C'est le moment de récupérer des points", juge-t-il, sachant que le pilote espagnol connaît quelques ennuis techniques actuellement, ayant dû abandonner aujourd'hui après que son Aprilia a été victime de la fournaise la semaine dernière en Inde.

Pour demain, Zarco veut chercher à améliorer sa maîtrise des plus petits virages de la piste de Motegi. "Dans les 9 et 10, la moto ne prend pas bien la direction du virage et étant donné qu'elle est moins tournée, quand on accélère ça devient dur de suivre les autres. Ce sont cinq ou dix mètres que je perds aux accélérations, parce que la moto n'a pas pris la direction. Dans les virages rapides ça allait, mais dans le 9 et le 10, où il faut faire tout d'un seul coup, ça coince. Ça a été un peu les deux points faibles de la course, plus le freinage du 11."

Il y a aussi des progrès à retenir, comme "un gros cap de passé pendant la course" dans le virage 5 et des avancées tout le week-end dans la première phase de décélération. "Ça a fait de bons progrès, et surtout de bonnes sensations sur la moto. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas eue en main comme ça", se félicite le pilote. "Comme dans le virage 1 : je suis plutôt bien sur l'entrée du virage, mais c'est plus au moment de relâcher... Il faut oser relâcher, faire tourner la moto, jeter le corps, en étant sûr et certain qu'on ne va pas perdre l'avant. Je suis du genre à penser à ne pas chuter, et ça multiplié par 15, ça fait beaucoup de dixièmes."

"On va voir si on peut trouver plus de confort", annonce le Provençal en vue de la course principale, "parce que s'il fait sec, la course va être compliquée. Au bout de 12 tours, le pneu soft cale. Si tout le monde prend le pneu soft et qu'il cale, peut-être que j'aurai l'avantage après 12 tours ? À voir. Après, s'il y en a d'autres qui sont rapides avec le pneu medium, ça peut être compliqué. Mais là, quand le pneu commence à chuter, j'ai vu les autres qui avaient moins de rythme et ça pouvait tourner à mon avantage. Si c'est comme ça demain, ça peut être pas mal."

Avec Basile Davoine