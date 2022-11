Johann Zarco serait "surpris" de jouer la victoire à Valence

Charger le lecteur audio

Johann Zarco n'arrive pas totalement serein à Valence. La tournée en Asie et en Australie a été difficile pour le pilote Pramac, dont le meilleur résultat a été une quatrième place en Thaïlande, où les conditions pluvieuses l'ont favorisé. Dans les trois autres épreuves, il a été plus à la peine et n'a jamais fait mieux que huitième, loin de la lutte pour le podium.

Ce week-end, Zarco cherchera donc surtout à retrouver de bonnes sensations et croit peu en ses chances de victoire. "Je serais le premier surpris", a reconnu le Français. "Je pense que j'ai eu trop de galères pendant la tournée outre-mer pour penser gagner ici."

"J'ai eu du mal pendant cette longue tournée", a-t-il ajouté. "Je n'ai pas eu les sensations que j'attendais sur la moto donc ça serait une surprise de me sentir bien d'entrée et de songer à la victoire, donc je n'y pense pas. Je veux juste faire de mon mieux et on verra où on sera."

Qu'a-t-il manqué à Zarco récemment ? "Juste des sensations, je ne vais pas entrer dans la technique", a répondu l'intéressé, reconnaissant néanmoins un besoin de progresser en tout début de course après avoir perdu un total de 59 places dans les premiers tours cette saison, sans jamais en gagner : "Ce n'est absolument pas normal de perdre des positions comme ça en début de course donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que je n'arrive pas à gérer."

"On n'a pas encore trouvé une solution et j'espère faire bien mieux en début de course dimanche, pour avoir une chance de top 5. Ça fait deux courses où je me retrouve presque dernier et même si la course est bonne, on peut juste faire une huitième ou neuvième position. Ce n'est pas super bon quand on a la capacité de faire mieux."

Johann Zarco

Zarco a payé un certain manque de confiance, l'empêchant de prendre des risques dans la phase de course où les pilotes sont encore très proches les uns des autres : "Je ne veux pas faire une erreur comme Álex Márquez en Australie. J'ai la sensation que si je tente quelque chose en début de course, le résultat sera une grosse chute dangereuse en percutant d'autres pilotes, et je ne veux pas ça. Mais quand tu ne veux pas ça, tout le monde t'attaque."

Les Ducati sont très attendues à Valence

Valence semble être le circuit idéal pour permettre à Johann Zarco de conclure la campagne 2022 sur une bonne note, car même si sa sixième place conquise lors de sa dernière visite sur ce tracé n'avait rien de spectaculaire, les Ducati s'étaient montrées dominatrices en réalisant un triplé en course.

"On a beaucoup de références ici, la Ducati était vraiment incroyable ici l'an dernier. Je n'avais pas le rythme pour le podium mais je vais voir ce qui sera possible ce week-end. Peut-être que Pecco [Bagnaia, vainqueur en 2021] ne sera pas aussi fort que l'an dernier parce qu'il aura autre chose à jouer tout le week-end, donc ça fait peut-être une position de plus sur le podium ! Je pense que Bastianini sera assez fort parce qu'il a un très bon rythme et je pense qu'il aura la bonne motivation en jouant cette troisième place au championnat."

Zarco peut lui aussi penser au championnat. Actuellement septième, il n'est qu'à deux points de Brad Binder et peut encore prétendre à la cinquième place actuellement occupée par Jack Miller, mais il ne juge pas réaliste de combler les 23 unités le séparant de l'Australien : "[Pour doubler] Miller, ça peut se faire mais qu'il faut que je gagne. Mais comme j'ai annoncé que gagner serait une surprise..."

"Miller, c'est chaud, mais Binder c'est bien faisable, deux points. Ça ferait ce petit plaisir de dire 'allez, je sauve une place.' Ça ne changera rien mais c'est un petit objectif dans le week-end pour avoir un peu plus de satisfaction."