Johann Zarco espère tirer profit du format condensé en 2027

Certains sont pour, d'autres sont contre, mais Johann Zarco cherche surtout à savoir comment tirer profit du nouveau format des week-ends MotoGP en 2027. Une courte séance de qualifications dédiée au sprint sera ajoutée le vendredi, ce qui va réduire les essais au préalable et contraindre tous les pilotes à disputer la Q1 du samedi matin, destinée à déterminer la grille de la course principale, tandis que le warm-up va passer à la trappe.

Les pilotes devront être dans le coup immédiatement et Zarco pense que cela peut jouer en sa faveur. "Je m'adapterai un peu sur le moment", a-t-il expliqué. "J'ai l'impression que ça peut laisser moins de temps pour préparer les week-ends. Mais du coup, si ma moto est bonne, avec l'expérience que j'ai, ça peut être à mon avantage d'être tout de suite là, dans le rythme, vite se qualifier et ensuite, tu dois déjà faire la course."

"Je le vois souvent : quand j'attaque le week-end, j'ai l'impression que j'attaque très vite et que je pourrais d'entrée faire la course. Et après, les autres prennent le niveau et je me mets à galérer. Donc, ça peut être pas mal."

"En ayant moins de temps pour se préparer, il faut être rapide immédiatement en qualifications, puis prêt pour la course le lendemain", a ajouté le pilote LCR. "Avec l'expérience et si j'ai une bonne moto, ça sera peut-être un avantage que les autres aient moins de temps pour se préparer."

"J'essaie de le voir comme ça et je vais m'y adapter parce que le principal objectif est que ce soit plus spectaculaire, avoir plus de show, rendre le show plus intéressant, pour que les gens regardent."

Les autres changements intriguent Zarco

Parmi tous les changements annoncés mercredi, la densification des week-ends est ce qui fait le plus parler, mais le MotoGP a annoncé d'autres changements, et notamment une voie des stands ouverte pendant dix minutes avant la course, pour éventuellement multiplier les tours de reconnaissance. Johann Zarco doute que cela soit réellement possible.

"Il faudra que les longueurs de course changent, sauf si les motos n'ont pas de problème de consommation. Mais là, actuellement, avec les motos qu'on a, on ne peut pas faire un tour de plus. On est tous limite en essence. Donc, deux sighting laps ou trois sighting laps, on ne pourrait jamais les faire."

Johann Zarco (Team LCR Honda) Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Déjà, on fait un sighting lap très lentement pour consommer le moins d'essence possible. Tu n'as pas le droit de remettre de l'essence sur la grille de départ. Actuellement, même s'ils nous mettaient 10 minutes de pitlane ouverte, on ne les utiliserait pas."

L'année 2027 devrait également voir la généralisation de la radio. Selon Johann Zarco, très critique envers certaines solutions testées par le passé, c'est ce changement qui créera le plus la polémique : "La radio, ça va créer des choses et je pense que c'est ce qui va être le plus critiqué de tous les changements."

Mais le Français se veut résilient et ne s'inquiète pas face à cette montagne de changements : "On s'adapte à tout. L'humain s'adapte à tout. C'est bien et c'est dommage [à la fois]."