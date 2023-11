Johann Zarco a "trop réfléchi" aux stratégies d'équipe à Losail

Même si Pramac n'a pas donné de consigne claire à Johann Zarco pour aider Jorge Martín dans la quête du titre, le Français a tenu à se montrer loyal envers son équipe et a déclaré avant le GP du Qatar qu'il ferait son maximum pour ne pas priver le Madrilène de points, à moins qu'une victoire soit en jeu. Les deux pilotes ont finalement vécu une course difficile et Zarco a préféré rester dans la sillage de Martín, avant de reconnaître qu'il avait douté de la tactique à adopter pour faire le "jeu de l'équipe."

La situation pourrait se reproduire à Valence ce week-end, où Martín conserve ses chances de titre face à Pecco Bagnaia. Zarco veut cependant moins se préoccuper de leur duel et a prévu de ne songer à la position de son coéquipier qu'en fin d'épreuve, estimant avoir perdu trop de temps à Doha.

"Je crois que j'ai un peu trop réfléchi aux stratégies pour l'équipe et je dois vraiment faire de mon mieux", a expliqué Zarco ce jeudi. "Peut-être que si j'ai besoin d'une stratégie ou de penser au titre de Jorge, il ne faudra le faire que dans les trois derniers tours, si j'ai une décision à prendre. Au Qatar, je sens que cela m'a parfois un peu bloqué. Au final, ce que j'ai fait était mieux mais la 12e place ne rapporte pas trop de points."

Zarco n'aura pas besoin de recevoir une consigne claire de la part de Pramac pour savoir quoi faire : "Il y a des choses que l'équipe n'a pas besoin de me dire. Je ne suis pas comme les autres pilotes !"

Jorge Martín et Johann Zarco ont fait briller Pramac cette année

Le natif de Cannes a "à peine salué rapidement" Martín en arrivant à Valence mais espère que son coéquipier saura transformer la colère du GP du Qatar, où il s'est plaint de son pneu arrière, en énergie positive ce week-end. "Il peut avoir la rage, ça peut le faire aller très vite. J'espère que ça ne va pas faire le contraire, lui faire faire plus d'erreurs. Il n'a pas eu de chance sur le pneu arrière. C'est clair qu'il n'a pas eu de chance."

Un titre passé au second plan pour Pramac

Les difficultés rencontrées par Martín au Qatar ont totalement éclipsé la performance de Pramac, premier team indépendant à remporter le championnat des équipes en MotoGP. Zarco a néanmoins tenu à saluer la saison réalisée par les troupes de Paolo Campinoti, et s'est dit fier de la part qu'il a prise dans ce sacre.

"On n'a presque pas bien pu le voir, l'équipe n'a pas pu en profiter parce que c'est unique mais on était trop concentrés sur ce que faisait Jorge. On peut le comprendre mais quand on regarde cette saison et les beaux podiums que l'on a partagés ensemble, c'est fantastique parce que je ne pense pas que beaucoup d'équipes ont partagé des podiums cette année. Je suis très content de ça."

"J'ai bien débuté la saison et j'avais plus de points que Jorge. Depuis sa victoire en course sprint au Mans, Jorge a été incroyable, il n'a presque plus quitté le podium. Il a pris énormément de points et maintenant il joue le titre. On ne pouvait pas s'y attendre en début de saison, en se disant peut-être que Pecco et Bastianini prendraient le plus de points. Je suis assez fier d'avoir fait partie de ça. Clairement, sans moi, ce ne serait pas arrivé donc je suis content de ça."