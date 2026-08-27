Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Retour confirmé pour Aldeguer après deux mois d'arrêt

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Retour confirmé pour Aldeguer après deux mois d'arrêt

Feu vert partiel pour Zarco, qui devra encore être examiné

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Feu vert partiel pour Zarco, qui devra encore être examiné

L'arrivée d'Izan Guevara en MotoGP confirmée par Pramac et Yamaha

MotoGP
MotoGP
L'arrivée d'Izan Guevara en MotoGP confirmée par Pramac et Yamaha

Pourquoi l'affaire Gasly à Monaco risque de durer encore des semaines

Formule 1
Formule 1
GP de Monaco
Pourquoi l'affaire Gasly à Monaco risque de durer encore des semaines

Ai Ogura a été opéré mais ignore quand il pourra revenir

MotoGP
MotoGP
Ai Ogura a été opéré mais ignore quand il pourra revenir

Bagnaia croit à un top 5 après le "désastre" de Silverstone

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Bagnaia croit à un top 5 après le "désastre" de Silverstone

Franco Colapinto restera chez Alpine en 2027

Formule 1
Formule 1
Franco Colapinto restera chez Alpine en 2027

Marini "triste" d'être écarté par Honda : "Je sais ce que j'ai fait pour eux"

MotoGP
MotoGP
Marini "triste" d'être écarté par Honda : "Je sais ce que j'ai fait pour eux"
MotoGP GP d'Aragón

Feu vert partiel pour Zarco, qui devra encore être examiné

Johann Zarco a été autorisé à reprendre la piste au GP d'Aragón, mais l'équipe médicale du MotoGP lui fera passer un nouvel examen vendredi.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Johann Zarco, Team LCR Honda

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Johann Zarco va bien retrouver sa Honda au GP d'Aragón. Annoncé par LCR la semaine dernière, ce retour à la compétition a été validé par l'équipe médicale du MotoGP ce jeudi. Zarco avait été jugé apte par son propre encadrement et l'a aussi été par le championnat.

Le Français est resté assez longtemps au centre médical, mais c'était uniquement à cause de ce que LCR décrit comme un "petit problème logistique".

Johann Zarco devra être de nouveau examiné après la première séance d'essais libres vendredi matin, ce qui est habituel quand un pilote revient d'une grosse blessure et qu'il n'est pas encore à 100% de ses capacités. Il doit encore porter une protection au niveau du genou, qui a tendance à enfler quand il est sollicité, ce qui est le cas avec la position imposée sur la moto.

Zarco a été touché au genou gauche lors d'une chute au deuxième départ à Barcelone. Sa jambe s'est coincée entre la roue et l'échappement de la moto de Pecco Bagnaia. Il a été blessé au ménisque et au tibia, et surtout au niveau des ligaments du genou, mais a finalement pu éviter l'opération.

À noter que Fermín Aldeguer, qui s'est fracturé une vertèbre en chutant pendant les essais du GP des Pays-Bas il y a deux mois, doit aussi obtenir le feu vert des médecins pour retrouver sa Ducati ce week-end.

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent L'arrivée d'Izan Guevara en MotoGP confirmée par Pramac et Yamaha
Article suivant Retour confirmé pour Aldeguer après deux mois d'arrêt

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Ai Ogura a été opéré mais ignore quand il pourra revenir

MotoGP
MotoGP
Ai Ogura a été opéré mais ignore quand il pourra revenir

Bagnaia croit à un top 5 après le "désastre" de Silverstone

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Bagnaia croit à un top 5 après le "désastre" de Silverstone

Marini "triste" d'être écarté par Honda : "Je sais ce que j'ai fait pour eux"

MotoGP
MotoGP
Marini "triste" d'être écarté par Honda : "Je sais ce que j'ai fait pour eux"
Plus de
Johann Zarco

Ça y est, Johann Zarco a retrouvé le paddock MotoGP !

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Ça y est, Johann Zarco a retrouvé le paddock MotoGP !

Johann Zarco surpris de pouvoir revenir : "Je ne pensais pas rouler si tôt"

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Johann Zarco surpris de pouvoir revenir : "Je ne pensais pas rouler si tôt"

Johann Zarco annonce son retour !

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Johann Zarco annonce son retour !
Plus de
Team LCR

Zarco "heureux" de retrouver une moto mais contraint de rester prudent

MotoGP
MotoGP
Zarco "heureux" de retrouver une moto mais contraint de rester prudent

Zarco espère revenir à Misano : "C'est optimiste mais faisable"

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Zarco espère revenir à Misano : "C'est optimiste mais faisable"

Johann Zarco est remonté sur une moto !

MotoGP
MotoGP
Johann Zarco est remonté sur une moto !

Dernières actus

Retour confirmé pour Aldeguer après deux mois d'arrêt

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Aragón
Retour confirmé pour Aldeguer après deux mois d'arrêt

Feu vert partiel pour Zarco, qui devra encore être examiné

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Aragón
Feu vert partiel pour Zarco, qui devra encore être examiné

L'arrivée d'Izan Guevara en MotoGP confirmée par Pramac et Yamaha

MotoGP
MGP MotoGP
L'arrivée d'Izan Guevara en MotoGP confirmée par Pramac et Yamaha

Pourquoi l'affaire Gasly à Monaco risque de durer encore des semaines

Formule 1
F1 Formule 1
GP de Monaco
Pourquoi l'affaire Gasly à Monaco risque de durer encore des semaines