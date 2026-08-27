Feu vert partiel pour Zarco, qui devra encore être examiné
Johann Zarco a été autorisé à reprendre la piste au GP d'Aragón, mais l'équipe médicale du MotoGP lui fera passer un nouvel examen vendredi.
Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Johann Zarco va bien retrouver sa Honda au GP d'Aragón. Annoncé par LCR la semaine dernière, ce retour à la compétition a été validé par l'équipe médicale du MotoGP ce jeudi. Zarco avait été jugé apte par son propre encadrement et l'a aussi été par le championnat.
Le Français est resté assez longtemps au centre médical, mais c'était uniquement à cause de ce que LCR décrit comme un "petit problème logistique".
Johann Zarco devra être de nouveau examiné après la première séance d'essais libres vendredi matin, ce qui est habituel quand un pilote revient d'une grosse blessure et qu'il n'est pas encore à 100% de ses capacités. Il doit encore porter une protection au niveau du genou, qui a tendance à enfler quand il est sollicité, ce qui est le cas avec la position imposée sur la moto.
Zarco a été touché au genou gauche lors d'une chute au deuxième départ à Barcelone. Sa jambe s'est coincée entre la roue et l'échappement de la moto de Pecco Bagnaia. Il a été blessé au ménisque et au tibia, et surtout au niveau des ligaments du genou, mais a finalement pu éviter l'opération.
À noter que Fermín Aldeguer, qui s'est fracturé une vertèbre en chutant pendant les essais du GP des Pays-Bas il y a deux mois, doit aussi obtenir le feu vert des médecins pour retrouver sa Ducati ce week-end.
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