Johann Zarco : "S'il y a la vitesse, il y aura une victoire"

C'est un Johann Zarco solide qui a mené sa barque pendant le week-end du GP d'Allemagne. Malgré le choc subi vendredi, le Français n'a pas perdu le cap et, pour le troisième Grand Prix de suite, il a bouclé la course principale sur le podium au prix d'une performance incisive.

Huitième après le premier tour, Zarco est vite remonté dans le classement. Ses adversaires ne lui ont pas résisté bien longtemps et, au cinquième tour, il s'installait en cinquième position. Sept boucles plus tard, il avalait Luca Marini, qui se savait en difficulté sur la durée, et sa prochaine cible s'appelait Brad Binder, sur qui il avait déjà progressivement réduit l'écart.

On attendait une bagarre, elle n'aura pas eu lieu, la KTM partant d'elle-même dans le gravier au 19e tour. Zarco allait s'arrêter à cette troisième place, capable de gérer son avance sur Marco Bezzecchi mais plus de se rapprocher du duo qui, désormais, bataillait férocement pour la victoire.

Ravi de sa performance durant ces trente tours, le Français l'était tout autant de la victoire de son voisin de stand, Jorge Martín, qui n'avait plus gagné un dimanche depuis près de deux ans.

"Jorge a bien trouvé son rythme, et ce qui est top c'est qu'on trouve notre rythme ensemble", s'est-il réjoui au micro de Canal+. À eux deux, ils ont porté Pramac à la première place du classement des équipes, au Mugello, une position renforcée au Sachsenring avec ce troisième podium consécutif qu'ils partagent ensemble. Trois Grands Prix qui les ont vus marquer plus de points que n'importe quelle autre équipe.

"Pour Pramac, c'est quand même vraiment beau de partager les podiums ensemble. Ça fait énormément de points pour le championnat équipes. Au-delà du plaisir personnel de continuer à progresser, c'est top que cette équipe satellite, que Ducati aide à fond, puisse être forte ensemble", s'est félicité le pilote français.

Les pilotes Pramac Racing sur le podium avec leur team manager, Gino Borsoi

Maintenant que son coéquipier a retrouvé le chemin de la victoire, la question habituelle revient : à quand le tour de Johann Zarco ? "J'aimerais mieux", a-t-il concédé, "mais il faut déjà que j'accepte ces belles courses comme ça, ces beaux combats à chaque fois, parce qu'hier comme aujourd'hui il y a eu de beaux combats. Et grâce à ça, ensuite, il faut trouver encore plus d'aisance pour pouvoir gagner."

"Il faut être régulièrement sur le podium. S'il y a la vitesse, il y aura une victoire comme l'a fait Jorge. Il a pris deux bons départs à chaque fois et se sentait bien en course, quel que soit le pneu arrière. Du coup, c'est cette aisance qu'il faut pouvoir avoir samedi et dimanche pour jouer la victoire. Lui l'a eue. Ça fait un moment qu'il est à l'aise sur la moto ; moi, cette aisance vient progressivement, c'est toujours dans le combat mais ça progresse quand même."

Interrogé par Jules Cluzel pour Canal+ à l'arrivée, Gino Borsoi, team manager Pramac Racing, s'est montré confiant. "Bien sûr, je veux voir Johann à la première place, mais ça se fait pas à pas. On va y arriver, j'en suis certain. Sa victoire va bientôt arriver parce qu'il fait du très bon boulot depuis le début. Je n'ai pas de doute, ça va arriver tôt ou tard." Et lorsqu'il lui a été demandé s'il pensait à un circuit en particulier, l'ancien pilote a souri, avec visiblement une petite idée derrière la tête : "C'est notre plan, je ne vais pas parler de nos plans !"

Avec Basile Davoine