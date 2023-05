Jorge Lorenzo : "Quelque chose a changé" entre Márquez et Honda

Jorge Lorenzo a le sentiment que la relation entre Marc Márquez et Honda est aujourd'hui loin de la romance d'autrefois, au point que le #93 aurait selon lui fixé un ultimatum au constructeur pour le pousser à réagir.

Les deux Espagnols faisaient équipe en 2019 lorsque Márquez a décroché un sixième titre MotoGP battant tous les records. À lui seul, il avait permis à Honda de remporter le championnat constructeurs, grâce à des résultats plus qu'impressionnants : 12 victoires et six deuxièmes places en 19 courses − la seule cassure étant sa chute à Austin, alors qu'il était en tête. Personne n'avait jamais marqué autant de points en une saison, et cela avait également très grandement contribué au titre par équipes de Repsol Honda, puisque Lorenzo n'avait pu inscrire que 28 petites unités.

L'histoire retiendra que la courbe s'est brutalement et considérablement effondrée par la suite, dès le moment où Márquez a entamé le championnat 2020 et s'est blessé. Depuis, il a été au départ de la moitié des 56 Grands Prix disputés, touché par plusieurs blessures. Mais même présent, ses résultats n'ont plus été à la hauteur de sa moyenne d'antan puisqu'il n'a obtenu que trois victoires sur un total de cinq podiums. De 63% en 2019, son taux de succès est passé à moins de 11% entre 2020 et aujourd'hui…

"La romance entre Marc et Honda ne semble plus la même, quelque chose a changé", croit savoir Jorge Lorenzo, qui s'est exprimé au micro du site officiel du MotoGP. "Elle n'est plus la même, probablement parce que Marc était habitué à gagner pratiquement chaque année avec Honda. Maintenant, après trois années sans gagner, cet amour pour Honda est un peu terminé."

"On verra s'ils parviennent à retrouver un peu de cette romance, sinon leur relation va se briser encore plus. Seuls le temps et les résultats le diront, mais il semble que Marc ait donné un ultimatum à Honda. Et pas uniquement en privé, car il s'ouvre maintenant en en parlant publiquement. Il a clairement besoin d'une réaction de la part de Honda. Il a besoin d'une moto qui, à défaut d'être la meilleure, soit proche de la Ducati qui est pour le moment la meilleure moto sur la grille."

Marc Márquez n'a disputé qu'un Grand Prix pour le moment cette année, et il s'y est blessé

Sous contrat avec Honda jusqu'à la fin de la saison prochaine, Marc Márquez n'a eu de cesse de répéter son désir de retrouver le succès avec sa marque de cœur, même après qu'il a ouvertement commencé à taper du poing sur la table, l'été dernier. Le HRC a entrepris de profonds changements depuis afin de retrouver ses performances, cependant les progrès attendus ne sont pas encore véritablement perceptibles.

Arrivé dans la catégorie reine en 2013, le Catalan a d'emblée connu les sommets et il a enchaîné six titres en sept ans. Ses absences multiples depuis trois ans ont toutefois créé un vide que Honda peine de toute évidence à combler. Malgré la victoire d'Álex Rins à Austin, le mois dernier, qui mettait fin à 539 jours sans succès, le constructeur n'est pas encore durablement sorti du marasme à en juger par la moyenne de résultats de ses pilotes à l'heure actuelle.

"Honda est probablement le constructeur le plus fort", juge Jorge Lorenzo. "C'est l'équipe qui a remporté le plus grand nombre de titres et celle qui a probablement le plus gros budget, mais l'équipe la plus forte n'est pas toujours celle qui gagne car il faut que tout soit parfait, et parfois il faut aussi de la chance."

"Ils ont remporté beaucoup de titres avec Marc Márquez du fait de son talent, son attitude, sa condition physique. C'est un pilote incroyable. Mais d'un autre côté c'est un pilote très spécial, qui a besoin de caractéristiques très spéciales sur la moto. Ils ont complètement suivi sa direction, mais il semble que la direction de Marc Márquez ne soit faite que pour Marc Márquez. Et pour les autres pilotes, il devient difficile d'obtenir des résultats."

"Je pense qu'il y a dix ou quinze ans, la Honda était très standard, [faite] pour tous les pilotes, et ça devient maintenant une moto particulière. Pour le moment, [elle n'est] que pour Marc Márquez. Occasionnellement, que ce soit Pol Espargaró l'année dernière ou Rins qui a gagné à Austin, cela peut arriver qu'ils fassent de bonnes courses, mais normalement c'est, pour le moment, une moto avec laquelle seul Marc Márquez peut gagner des championnats. Et c'est dommage, parce qu'ils ont vraiment un très grand potentiel sous beaucoup d'aspects."

