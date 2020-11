Jorge Lorenzo "très surpris" de son remplacement chez Yamaha

Jorge Lorenzo a profité, comme il le fait souvent, d'une séance de questions-réponses avec les abonnés de son compte Instagram en marge du dernier Grand Prix de la saison pour aborder tout un tas de sujets, et notamment son départ de Yamaha.

Remercié à la fin d'une saison lourdement impactée par le coronavirus et durant laquelle il n'a roulé que deux fois, qui plus est au guidon d'une version 2019 de la M1, le pilote espagnol s'est montré circonspect sur le choix d'Iwata de le remplacer par Cal Crutchlow. Outre quelques piques que se sont envoyées les deux pilotes à distance, le triple Champion du monde MotoGP a surtout exprimé son incompréhension.

"J'ai été très surpris. Je crois qu'ils n'ont pas su estimer ma valeur", a-t-il notamment suggéré en évoquant la décision de Yamaha de se passer de ses services après une petite année de collaboration.

"Je pense qu'il est difficile de faire du bon travail pour 2021 quand on vous fait utiliser [une moto de] 2019", a ajouté le pilote. "On ne peut pas juger un travail qui n'a pas été exercé. Ces deux tests, réalisés à la hâte, avec une ancienne moto et sans rien à essayer, on ne peut pas les appeler tests."

"De mon point de vue, dire que je ne suis pas un bon pilote d'essais, c'est comme dire que la terre est carrée", s'est-il encore défendu. "Les ingénieurs et les pilotes qui ont partagé un stand avec moi chez Yamaha et Ducati connaissent mes capacités pour faire évoluer une moto et aider à ce qu'elle soit toujours plus rapide."

"Si l'on ne parle que de chiffres, c'est un fait qu'après mon départ ces deux équipes ont vu leur nombre de victoires par saison diminuer progressivement", a encore souligné Lorenzo. Interrogé plus précisément sur les performances de Yamaha depuis son départ en 2016, il a par ailleurs estimé : "Je ne crois pas qu'ils aient régressé, mais il est possible qu'ils aient moins évolué que les autres marques."

Échange d'amabilités avec Crutchlow

Ces commentaires de Jorge Lorenzo ont été précédés par d'autres s'attaquant au choix de Cal Crutchlow en tant que pilote d'essais Yamaha à partir de 2021. Après avoir estimé que Yamaha "échangeait de l'or pour du bronze" avec ce remplacement, le Majorquin a trouvé une autre punchline en commentant : "En ce qui concerne Cal, il est l'un des pilotes qui comptent le moins de victoires et le plus de chutes ces dix dernières années. Je pense qu'il sera un bon pilote d'essais... pour évaluer la solidité de la moto."

Cal Crutchlow, en réponse, a renvoyé à son prédécesseur quelques amabilités dont il a le secret : "Je n'ai pas vraiment grand-chose à lui dire. Au final, il ressent ce qu'il ressent. Je le respecte pleinement en tant que pilote, il est cinq fois Champion du monde − il le répète beaucoup. Il est incroyable en tant que pilote de course et vraiment très spécial sur la moto. Mais ça ne veut pas dire qu'il est un très bon pilote d'essais. C'est aussi simple que ça."

Et le pilote anglais de relativiser : "Je pense qu'il ne faut pas prendre tout ce qu'il dit au pied de la lettre. Je suis sûr qu'il a été plus affecté que je ne l'ai été. Ce qu'il a dit, je peux le supporter, mais il ne faut pas prendre ce qu'il dit au pied de la lettre parce que ça vient d'un gars qui dit tout le temps des tas de choses aux gens. Au final, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je suis heureux, heureux d'avoir des choses à faire, et j'ai une famille, j'ai du bonheur, des amis. De toute évidence, c'est juste qu'il s'ennuie chez lui."