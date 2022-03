Son titre de 2015 a laissé un goût amer à Jorge Lorenzo

Charger le lecteur audio

De ses 18 ans de carrière en Grand Prix, Jorge Lorenzo peut retenir de nombreux moments forts, et notamment 68 victoires et cinq titres de Champion du monde. Trois fois sacré dans la catégorie reine, le pilote espagnol a vécu chacune de ces consécrations avec Yamaha, dont il a été l'un des piliers au gré de neuf saisons d'une collaboration restée emblématique. Leur dernier titre en commun lui a toutefois laissé un goût amer.

Nous étions alors en 2015 et Lorenzo s'imposait au championnat lors de la dernière manche de la saison, à Valence, alors que Valentino Rossi s'y était présenté en tête du classement. Pénalisé à la suite de son accrochage polémique avec Marc Márquez, le #46 avait dû partir du fond de la grille et il fut alors impuissant pour résister à son coéquipier, qui remporta la course et le titre.

En coulisses, le clash Rossi-Márquez avait eu de lourdes répercussions, le pilote italien ayant vu ses chances de titre vaciller avec la pénalité dont il a écopé, puis ayant fait appel au Tribunal arbitral du sport pour tenter de lever sa sanction. Durant les quelques jours bouillonnants qui ont précédé la finale de Valence, Lorenzo aussi s'était tourné vers le TAS, en déposant une demande d'intervention dans le dossier de son coéquipier, en tant que tierce partie pouvant être affectée par le verdict. La requête du Majorquin avait toutefois été rejetée par le TAS, et Rossi avait fini par être débouté.

En dépit de ce succès au championnat, l'ambiance étant donc particulièrement pesante chez Yamaha après ce Grand Prix. Lin Jarvis admettait récemment que le titre de Fabio Quartararo avait pu être savouré bien plus que ce précédent sacre. "Honnêtement, même si nous avons obtenu le doublé, cette victoire était compliquée et nous n'avons jamais vraiment pu en profiter et vraiment pu la savourer, à cause de toute la polémique qu'il y avait à l'époque", a rappelé le patron de Yamaha Motor Racing en fin de saison dernière.

Jorge Lorenzo, lui aussi, garde un souvenir peu plaisant de cette époque, de même que de son départ de Yamaha un an plus tard. "Je n'ai pas trop apprécié le fait que, quand j'ai gagné le championnat, les personnes qui étaient vraiment en responsabilité chez Yamaha n'aient pas été très expansives", explique-t-il dans une interview pour DAZN.

"D'une certaine manière, c'était normal avec ma réclamation auprès du TAS, qui a un peu terni l'esprit d'équipe", poursuit-il. "Mais en fin de compte, on cherchait tous les deux à défendre nos intérêts et je pensais aux miens. C'est pour cela que j'ai essayé de jouer mes cartes et ça n'a pas plu chez Yamaha."

Et le pilote espagnol d'ajouter : "D'une certaine manière, je pense que Yamaha était plus intéressé par la victoire de Valentino Rossi, pour l'aspect médiatique plus qu'autre chose. S'ils avaient pu choisir l'un des deux, [cela aurait] sûrement [été] Valentino par rapport à cet aspect."

Une ressemblance avec Quartararo

Il aura fallu attendre six ans avant de revoir un pilote Yamaha remporter le championnat, et c'est Fabio Quartararo qui a ramené le trophée l'an dernier, pour le plus grand soulagement des responsables d'Iwata.

Dès son arrivée dans le groupe, en 2019, le Français a été comparé à Jorge Lorenzo, compte tenu des similitudes de leur style de pilotage, ce que l'Espagnol concède aisément. "Beaucoup de gens disent qu'on se ressemble beaucoup, et je le pense aussi", admet-il.

"Il est un peu plus agressif que moi avec l'accélérateur, il bouge un peu plus la moto. Mais oui, on ouvre beaucoup tous les deux, on essaye de préparer la sortie du virage en freinant un peu plus tôt et en mettant les gaz très tôt. Il laisse aussi beaucoup glisser la moto, comme moi, et oui, on se ressemble pas mal. Et puis, il a remporté le titre MotoGP à l'âge de 23 ans, comme moi en 2010", souligne-t-il.

Avec Alba Meis