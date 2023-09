Martín s'en est bien sorti face à des Aprilia "dans une autre galaxie"

Annoncées favorites du GP de Catalogne, les Aprilia n'ont pas déçu et sont même allées jusqu'à réaliser un carton plein historique pour la marque, avec la victoire de la course sprint et le doublé de la course principale. Derrière Aleix Espargaró et Maverick Viñales, au rendez-vous tout le week-end, c'est Jorge Martín qui a obtenu le troisième meilleur score en cumulant la cinquième place du sprint et la troisième dimanche.

Conscient que les RS-GP seraient sans doute impossible à battre, le Madrilène était malgré tout bien décidé à ne pas s'en tenir à ce top 5 qui l'avait laissé sur sa faim samedi, lui qui estimait avoir payé un certain manque d'agressivité. Certes, l'absence de Pecco Bagnaia dimanche a ouvert la voie à un meilleur classement lors de l'épreuve longue, mais Martín s'est néanmoins félicité des progrès personnels qui l'ont mené à rafler un trophée et à passer la ligne d'arrivée à 2"8 de la victoire.

Il a mis les meilleures chances de son côté en prenant la tête à la deuxième extinction des feux, exercice pour lequel il s'était bien préparé. Le pilote Pramac avait déjà montré sa capacité à prendre un bon envol lors du premier départ, mais c'est Bagnaia qui avait pris les commandes. Aux premières loges de l'accident du champion en titre, quelque peu choqué par les événements avant d'être rapidement rassuré sur son état, Martín avait subi des dégâts sur sa moto et dû passer à une seconde machine qui lui convenait moins.

Peu importe, il fallait faire avec et il est bel et bien apparu dans le coup dès les premiers instants, bien qu'inférieur aux Aprilia officielles. Rapidement dépassé par les trois RS-GP de tête, Jorge Martín a pu reprendre la troisième place à Miguel Oliveira, dont il s'est ensuite détaché sans difficulté pour valider son retour sur le podium.

"Miguel attaquait fort, je voyais son pneu arrière qui dégageait beaucoup de fumée blanche !", a-t-il raconté. "Je me suis dit 'reste calme Jorge, il va avoir une dégradation après deux ou trois tours' et c'est ce qu'il s'est passé. Après trois tours, j'ai réduit l'écart et dès que je l'ai doublé, j'ai eu un très bon rythme. Pas autant [que les pilotes Aprilia officiels], mais plus d'une demi-seconde devant la Ducati suivante, ce qui était très important. À la fin, je réduisais un peu l'écart et je me disais 'peut-être que je peux me rapprocher s'ils se bagarrent' mais je suis en tout cas content du podium, et content pour Aleix et Maverick."

Jorge Martín a pris la tête au second départ.

"C'était une course très compliquée, mais tout le week-end a été difficile", a estimé Jorge Martín. "Les Aprilia étaient presque impossibles à battre, elles étaient dans une autre galaxie ce week-end. J'ai un peu réduit l'écart tous les jours donc je suis content de ça. Aujourd'hui, j'ai fini à moins de trois secondes donc c'est important."

Le pilote Pramac estime avoir fait "le maximum possible en finissant sur le podium" alors que le manque d'adhérence offerte par la piste l'a mis à mal tout au long du week-end. Pour lui, les Ducati ont dû composer avec des difficultés inhabituelles sur ce circuit, particulièrement affectées par ce faible grip, comme l'ont notamment démontré les résultats des pilotes VR46.

"Les autres années, chez Ducati, on avait été un peu plus forts. Là, c'était la première fois depuis des années que la moto ne tournait pas. Soit on commence à avoir des problèmes, soit ce sont les autres qui ont beaucoup progressé. Mais tourner parfois à cinq secondes de la pole dans certains tours, c'est trop. La piste n'est pas en bon état. Il est certain qu'à Misano, on reviendra à la réalité."

Aucun abandon depuis Jerez

"J'ai le sentiment que je suis un meilleur pilote et que nous formons une meilleure équipe après ce week-end", a souligné l'Espagnol, espérant que "tout sera un peu plus facile à Misano". Il sait en tout cas qu'il a de quoi se satisfaire de son bilan global après un mois d'août mouvementé. "J'ai fini sur le podium après trois dimanches sans en avoir, ça me donne beaucoup de confiance pour Misano. Ce sera aussi une course difficile mais bien meilleure pour Ducati donc j'espère qu'on aura un nouveau podium là-bas."

En marquant 21 points ce week-end, Martín a consolidé sa deuxième place au championnat, revenu à 50 unités de Bagnaia et avec maintenant 21 points de marge sur Bezzecchi. "En fin de compte, tout est important. Surtout, je n'ai pas eu d'abandon depuis Jerez, j'ai été présent à chaque course. Je touche du bois !"

"Être régulier est ce qui me permet d'être compétitif. J'essaie de gagner quand je peux et si je ne peux pas, j'essaie d'être dans le top 5. Je n'ai peut-être plus eu ce 'feeling' depuis l'Allemagne et j'espère le retrouver petit à petit. Peut-être pas à Misano, mais après, il y a des circuits forts pour moi."

Avec Rubén Carballo Rosa et Vincent Lalanne-Sicaud