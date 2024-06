Jorge Martín et Aprilia : un contrat bouclé en moins de 24 heures !

Le marché des transferts s'est accéléré très vite ces dernières heures, encore plus que ce que ses principaux acteurs pouvaient penser. Mercredi soir, Ducati a, selon les informations de Motorsport.com, fait part à Jorge Martín de sa volonté de le promouvoir dans son équipe officielle, ce qu'il espérait depuis plus de deux ans... mais le refus de Marc Márquez de lui succéder chez Pramac a totalement changé la donne au sein du constructeur, comme nous vous l'annoncions cet après-midi.

Voyant les portes de l'équipe Ducati se refermer, Martín s'est rapproché d'Aprilia dimanche soir, quelques heures après l'arrivée du Grand Prix d'Italie. Massimo Rivola a confié que le Madrilène était sa priorité mais que jusque-là, il ne pensait pas pouvoir le recruter. "Franchement, je ne pensais pas qu'il soit possible qu'il soit sur le marché", a-t-il expliqué ce lundi, quelques minutes après l'annonce de la signature du contrat. "Quand j'ai compris qu'il y avait cette possibilité, alors j'ai bougé."

Les manœuvres très rapides de Rivola ont permis de boucler l'accord en moins de 24 heures. "Je suis évidemment super heureux, c'est une belle opportunité, c'est une étape dans la croissance de l'équipe", s'est-il félicité, saluant l'implication de Michele Colaninno, directeur général du groupe Piaggio, pour confirmer l'accord : "Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de valider un chaînon important et nous l'avons saisie au vol. Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est aussi la vitesse à laquelle nous avons réussi à réagir. Le contrat le plus rapide de l'histoire !"

Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia n'avait pourtant pas l'intention d'être le premier acteur à s'engager sur le marché des transferts. Rivola n'a entamé des discussions concrètes avec différents pilotes et leur entourage qu'après le GP de Catalogne, où Aleix Espargaró a annoncé sa retraite en fin de saison.

"Comme je vous l'ai toujours dit, dès qu'Aleix a décidé de s'arrêter, on a commencé à discuter avec tout le monde. La stratégie était assez claire, en ne prenant pas la première décision parce qu'on ne voulait pas faire un cadeau à quelqu'un, mais quand on a senti qu'il y a avait une opportunité − hier soir en fait ! [rires] −, on a été assez rapides pour, disons, agir plutôt que parler. On a trouvé un accord très, très vite."

Tellement vite que des membres d'Aprilia ont dû plancher sur le contrat durant la nuit. "Je pense que le timing a été un élément, parce qu'on a été très rapides", s'est félicité Rivola. "Hier soir, j'ai appelé mon patron et je lui ai dit 'On a une chance' et il a dit 'Signez-le, allez-y' et je l'ai fait. Toute l'équipe financière et juridique a travaillé dans la nuit pour que ce soit fait et je ne sais pas si c'est sous le coup de l'émotion, mais je tiens à remercier Jorge. Aprilia a constamment progressé au cours des dernières années. En fait, nous sommes les seuls à avoir gagné en dehors de sa moto actuelle [cette année], donc c'est une autre pièce du puzzle pour y arriver."

En annonçant Martín avant que Ducati ait officiellement pris position sur le marché des transferts, Aprilia grille la priorité à son concurrent et veut envoyer un message quant à son ambition : "Je pense que l'annoncer à ce stade, en étant les premiers à faire une annonce, ça montre que l'on peut faire les choses rapidement quand on peut vite se décider. C'était un moyen de dire 'Faisons le, concentrons-nous sur la prochaine étape'."

L'offre d'Aprilia n'était pas la plus élevée

Un élément reste néanmoins secret, la durée de l'accord. Aprilia a simplement précisé que Martín s'était engagé sur plusieurs saisons. "C'est un contrat standard, mais ça fait plus d'effet de vous dire que c'est un contrat pluriannuel !" s'est amusé Rivola. Le constructeur italien n'a cependant pas le plus gros budget de la grille, et n'était pas celui qui offrait le meilleur salaire à Martín.

"Il est certain que parmi les différentes offres qu'il avait, la nôtre n'était pas la plus élevée, même si elle était tout à fait respectable. Mais le fait qu'il nous ait choisis est un motif de fierté, en partie pour la qualité de la moto en termes de performances et pour la qualité de l'équipe, dont Aleix lui a sûrement parlé et qu'il peut aussi percevoir de l'extérieur. Tout compte fait, je crois que c'est une équipe dans laquelle on se sent bien. Donc cela aussi a peut-être été un facteur."

Massimo Rivola, Jorge Martín et le fameux contrat Photo de: Aprilia Racing

Michele Colaninno semble en tout cas avoir accepté une certaine hausse du budget pour payer le salaire de Martín : "Mon patron voulait que je trouve un pilote motivé et qui a faim, donc je ne suis pas surpris qu'il ait dit oui. Tous les ans, on a plus de ressources et la moto en est la conséquence. C'est une assez bonne nouvelle. Je ne peux pas montrer que je suis heureux mais je le suis."

Aleix Espargaró, l'intermédiaire idéal

En annonçant la signature de Jorge Martín sur les réseaux sociaux, Aprilia a mis en scène Aleix Espargaró, qui a lui même présenté celui qui prendra sa place dans l'équipe. Les deux hommes sont très proches et Massimo Rivola estime que ce facteur a compté dans la décision du leader du championnat.

"Je tiens à remercier Aleix d'avoir permis ça", a commenté l'Italien, ravi qu'Espargaró ait pu jouer les intermédiaires, sans promettre monts et merveilles à Martín : "Je pense à un rôle d'assistant personnel pour Aleix à mes côtés ! Vous connaissez leur relation. C'est sûr qu'il lui a présenté Aprilia de la façon dont il vit Aprilia. Je pense qu'il a été comme il est, naturel sur les bonnes comme sur les mauvaises choses."

Avant ces 24 heures décisives, Aprilia envisageait différentes options et Rivola confirmait qu'il discutait avec plusieurs pilotes, "pas seulement Jorge"... et notamment Marc Márquez, qui a réussi son coup en privant son compatriote de la place dans l'équipe Ducati officielle, mais aussi Enea Bastianini, dont le recrutement aux côtés de Jorge Martín n'est pas encore écarté.

"J'ai aussi demandé à Marc quelle était la situation, j'ai discuté avec Enea, avec son manager évidemment. J'ai vérifié la situation pour Marc et je pense que j'ai pris la meilleure solution. Le temps dira si c'est le meilleur choix."

