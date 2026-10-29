MotoGP GP de Malaisie

Apte pour les EL1 à Sepang, Jorge Martín ne "peut même pas se brosser les dents"

Jorge Martín s'attend à un week-end MotoGP "très difficile et douloureux" avec un bras fracturé.

Rachit Thukral

Publié: 29 oct. 2026, 07:45

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Photo de : Qian Jun / MB Media via Getty Images

Jorge Martín évoque son état physique et explique pourquoi il estime nécessaire de courir à Sepang.

Jorge Martín entend poursuivre son week-end du Grand Prix de Malaisie malgré un pronostic peu encourageant. L'Espagnol s'attend à ce que piloter une MotoGP avec un bras fracturé soit "très difficile" et "très douloureux".

Le pilote officiel Aprilia a suivi un programme intensif de récupération avec son physiothérapeute après sa chute au Grand Prix d'Australie, qui lui a occasionné une fracture du radius du bras droit.

L'Espagnol a franchi une première étape jeudi, lorsque le médecin du MotoGP, Angel Charte, l'a déclaré apte à participer aux EL1. Il devra toutefois passer de nouveaux examens médicaux vendredi avant d'être autorisé à courir sur le circuit de Sepang.

Arrivé sur le circuit jeudi avec une attelle autour du poignet droit, Martín a reconnu être encore loin d'avoir récupéré toutes ses capacités. Il a révélé qu'il ne pouvait même pas se brosser les dents avec sa main droite.

Il a néanmoins insisté sur la nécessité de tenter au moins de rouler ce week-end afin de préserver ses chances de titre face à Marc Márquez.

"Je me sens bien, c'est certain. Je pourrais être dans un pire état, mais aussi dans un meilleur", a-t-il déclaré. "Voyons dans quel état je suis et quelles sont mes sensations. Puis nous déciderons de la suite et si nous poursuivons ou non le Grand Prix."

"La seule chose que je sais, c'est que mon poignet est fracturé. Je vais essayer de rouler avec un poignet fracturé, donc ce sera forcément très difficile et très douloureux. Je vais essayer, c'est certain, parce que je suis dans la lutte pour le titre. Sinon, je serais chez moi avec un plâtre pendant un mois."

"Voyons à quel point cela va limiter mon pilotage. C'est bien la main droite qui est touchée, celle qui actionne le frein et l'accélérateur. Et c'est un circuit qui tourne à droite. Globalement, ça ne s'annonce donc pas très bien, mais voyons ce qu'il en sera demain."

"Je ne peux toujours pas me brosser les dents. Je le fais avec la main gauche, donc je ne peux presque rien faire, mais peut-être que je peux piloter."

"Je ne suis ni vraiment optimiste ni trop pessimiste, parce que je suis ici après cinq jours et que je peux rouler. C'est déjà fou. J'ai suivi toutes les thérapies possibles cette semaine pour essayer d'arriver dans les meilleures conditions, et maintenant, voyons jusqu'où je peux aller."

Jorge Martín veut y croire jusqu'au bout.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Martín reste le meilleur espoir d'Aprilia pour remporter le titre pilotes, mais sa chute lors du sprint de Phillip Island l'a relégué à dix points de Márquez au classement. Compte tenu de son état physique, il pourrait encore perdre du terrain sur le pilote Ducati, à supposer qu'il soit autorisé à prendre le départ.

Martín assure toutefois se concentrer sur sa récupération plutôt que de trop penser à la lutte pour le titre.

"Je pense simplement à essayer de piloter. Je ne pense pas au championnat, ni à dimanche, ni à samedi. Je pense à demain : essayons de rouler, puis je passerai à l'étape suivante. Pour le moment, je ne me sens pas vraiment en confiance pour courir, mais tout peut arriver et j'ai constaté une nette amélioration au fil des jours."

"Alors, peut-être que je ne me sentirai pas bien demain, mais que j'irai mieux samedi. La consolidation de l'os suit son cours et je dois attendre quelques jours."

Márquez et Martín se sont livré une lutte acharnée pour la victoire à Phillip Island, échangeant plusieurs fois la tête de la course avant que le second ne chute au huitième tour.

Le champion du monde en titre a estimé que Martín était plus rapide que lui lors du sprint, mais qu'il avait réussi à battre son compatriote parce que celui-ci "en faisait trop" sur sa machine. Le pilote Aprilia a contesté cette analyse.

"Non, ma moto vibrait beaucoup pendant la course. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais déjà senti quelque chose bouger énormément pendant le tour de mise en grille. J'ai essayé de piloter malgré cela."

"Je prenais du plaisir dans cette bataille et, oui, j'ai commis une erreur parce que j'étais un peu plus à gauche, puis j'ai chuté, mais je n'ai pas le sentiment d'avoir surpiloté."

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