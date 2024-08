Jorge Martín : "L'important était de battre Pecco"

Battu par un Enea Bastianini redoutable à Silverstone, Jorge Martín savoure tout de même pleinement sa deuxième place acquise sur le Grand Prix de Grande-Bretagne, après avoir déjà manqué la victoire en sprint hier au profit de l'Italien, décidément solide sur le tracé anglais ce week-end.

Celui qui se présentait ce week-end avec un retard de dix points sur Pecco Bagnaia au championnat du monde quittera bien Silverstone aux commandes de celui-ci après avoir tout d'abord repris neuf unités à son rival samedi, puis de nouveau quatre ce dimanche.

Une vraie satisfaction pour Martín, qui avait été témoin avant la pause estivale du retour tonitruant de Bagnaia alors même qu'il affichait lui-même une vitesse certaine sur tous les circuits mais avait peiné à convertir celle-ci en points, notamment avec sa très coûteuse chute depuis la tête du Grand Prix d'Allemagne.

Celui qui arborait ce week-end un casque hommage à Ángel Nieto est ainsi soulagé de pouvoir de nouveau positionner son #89 au sommet du classement.

Quatrième sur la grille de départ, derrière le poleman Aleix Espargaró et les deux Ducati officielles, Martín savait que le travail s'annonçait difficile. Troisième à l'abord du premier virage derrière Bagnaia et Bastianini, il voyait alors le début de course se profiler d'une manière guère réjouissante. C'est dès le deuxième tour que Martín s'offrait le dépassement sur Bastianini dans Abbey, déterminé à ne pas laisser de répit à Bagnaia, aux commandes avec déjà une demi-seconde d'avance. À ce stade de la course, Bastianini ne semblait pas voué à être une menace et se faisait même passer par l'Aprilia d'Espargaró.

Un duel s'annonçait ainsi en piste face à Bagnaia, dont le rythme s'éteignit cependant peu après la mi-course. Au douzième des vingt boucles, le pilote Pramac se voyait ainsi hériter des commandes du GP, avec un Bastianini semblant vite voué à devenir sa plus ferme opposition. C'est effectivement celui-ci qui vint à bout du nouveau leader du championnat, grâce à un rythme nettement plus résilient dans les dernières boucles et une petite virée large du leader dans le virage 3, sur une perte de l'avant.

"Je n'avais pas une grande confiance de tout le week-end dans l'avant mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons fait un petit step", a-t-il détaillé. "On cherche toujours notre set-up de base et on change souvent du samedi au dimanche. Je ne me sentais pas à 100%. Derrière Pecco, je me sentais bien mais une fois devant, j'avais du mal à stopper la moto et quand Enea poussait derrière, j'ai fait une petite erreur."

Un autre facteur à prendre en compte avec Bastianini

La conférence de presse d'après-course a beaucoup tourné autour de ce qui pourrait d'une certaine manière être un atout pour lui : le retour aux affaires de Bastianini, qui pourrait gêner son voisin de garage Pecco Bagnaia, et ainsi, le favoriser.

"L'Allemagne est oubliée. Mais plus que le résultat de ce Grand Prix, l'important était de battre Pecco, de pouvoir revenir sur la piste et de le dépasser. Je savais que Bastianini en aurait plus à la fin. J'ai essayé de jouer mes cartes, mais je devais gérer les pneus, le physique et le carburant. C'est l'une des courses les plus compliquées de l'année en termes de gestion", a déclaré le pilote n°89.

"Quand je suis passé devant, j'ai essayé de creuser un écart, mais j'ai utilisé tout ce que j'avais et Enea est arrivé. Finalement, je n'ai pas voulu prendre trop de risques", a ajouté Martín, qui ne doute pas que Bastianini se mêlera à la lutte pour la couronne.

"Il avait juste besoin d'une meilleure position sur la grille, et ici il est parti troisième. S'il peut améliorer cela [les qualifications], il fera un pas en avant. Je compte vraiment avec lui dans la lutte pour le championnat."