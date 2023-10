Championnat - L'intensité à son comble entre Martín et Bagnaia !

Jorge Martín a remporté un Grand Prix de Thaïlande MotoGP 2023 d'une intensité folle en franchissant la ligne d’arrivée devant Brad Binder et Pecco Bagnaia au terme d'une lutte à trois dans laquelle les pilotes, auteurs de nombreuses batailles roue contre roue, ont affiché un sang-froid exemplaire.

Un ordre de marche qui aurait dû permettre à l’Espagnol, qui avait débuté le week-end de Buriram avec 27 points de retard sur l’Italien, de revenir à neuf unités de son rival. Mais une pénalité d’une place à l’arrivée collectée par Brad Binder pour excès des limites de piste dans l’ultime secteur de la course fait finalement cadeau à Bagnaia de la seconde place et de quatre très précieux points supplémentaires, amenant donc son avance au championnat à 13 unités.

Une avance qui a ainsi bien fondu, ce week-end, pour celui qui s'était qualifié sixième et qui a dû résister à l’agression constante d’un Martín poleman et victorieux tant de la manche sprint que de la course principale. Avec encore trois Grands Prix (six courses) à disputer en Malaisie, au Qatar et à Valence pour conclure cette intense saison 2023, la lutte est grande ouverte entre les deux protagonistes, l'un portant les couleurs de l’équipe d’usine Ducati et l'autre du team satellite Pramac Racing.

Là où la lutte fait rage pour le titre des pilotes, une autre bataille digne d'intérêt se poursuit pour savoir... qui des constructeurs japonais fermera la marche cette saison ! Arrivé à Buriram dernier, c'est Honda qui a repris quelques unités à Yamaha ce week-end, tandis que devant, les positions entre Ducati, KTM et Aprilia semblent vouées à être figées.

Avec deux victoires acquises ce week-end par Jorge Martín, le titre par équipes de Pramac devient de plus en plus proche. L'avance de la structure italienne est désormais de 97 points aux commandes, devant l'équipe VR46, qui devance elle-même l'équipe d'usine Ducati. Petite respiration pour Repsol Honda, qui semble avoir pris assez d'avance pour envisager autre chose que la dernière place de ce classement, et même menacer les équipes RNF Aprilia et LCR Honda.

Championnat pilotes après le GP de Thaïlande (17/20)

Championnat constructeurs après le GP de Thaïlande (17/20)

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 589 37 34 32 34 37 37 37 37 32 37 25 37 37 37 37 25 37 2 KTM 321 16 22 11 32 22 15 17 18 19 29 14 19 19 19 11 13 25 3 Aprilia 287 25 7 19 16 13 12 7 22 32 13 37 15 10 12 26 8 13 4 Honda 166 13 7 34 7 12 6 2 8 - 4 3 9 18 19 7 1 16 5 Yamaha 165 8 19 16 6 9 6 4 14 2 9 9 3 20 6 21 2 11

Championnat équipes après le GP de Thaïlande (17/20)

Pos. Équipe Pts 1 PRAMAC RACING 570 24 33 16 21 52 49 58 15 27 19 37 43 42 42 12 36 44 2 TEAM VR46 474 16 49 37 11 34 35 33 41 18 29 11 39 30 17 27 14 33 3 DUCATI TEAM 444 37 4 17 34 12 45 37 36 20 43 10 23 9 27 38 26 26 4 RED BULL KTM FACTORY RACING 393 25 22 9 55 19 24 21 18 28 35 14 7 24 25 20 22 25 5 APRILIA RACING TEAM 368 36 8 19 14 14 16 1 25 48 22 64 21 10 12 32 13 13 6 YAMAHA FACTORY RACING 229 10 29 24 11 15 11 7 14 3 14 11 4 29 6 23 2 16 7 GRESINI RACING 210 12 27 7 12 8 2 18 11 15 17 16 6 - 10 17 23 9 8 RNF RACING 120 3 2 13 6 4 - 7 4 19 - 15 18 11 7 7 3 1 9 TEAM LCR 112 10 10 34 7 7 3 2 11 - - 1 - 6 7 12 - 2 10 REPSOL HONDA TEAM 105 12 - - - 5 3 - - - 4 3 9 25 23 - 1 20 11 TECH 3 88 3 5 10 3 16 1 5 8 11 6 7 - 3 10 - - -