MotoGP GP du Portugal

Jorge Martín sur ses chances : "Je n'y suis pour rien, tout dépendait de Márquez"

Martín est toujours en lice pour le championnat avant la course de dimanche à Portimão, mais uniquement parce que Márquez a chuté alors qu'il était à portée du titre.

Rachit Thukral

Publié: 21 nov. 2026, 17:30

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

Jorge Martín a reconnu qu'il manquait de vitesse lors du Sprint du Grand Prix du Portugal et estime que ses maigres espoirs de titre MotoGP reposent entièrement sur la chute de Marc Márquez.

Le pilote Aprilia officiel abordait Portimão avec la nécessité de reprendre 24 points à Márquez sur l'ensemble du week-end pour prolonger la lutte pour le titre jusqu'à la finale de Valence.

Mais après avoir décroché la septième place en qualifications, cinq positions derrière Márquez, Martín n'est pas parvenu à progresser lors du Sprint, ne gagnant qu'une place au cours des dix premiers tours.

Un résultat qui aurait permis à Márquez de décrocher le titre avec une troisième place. Mais le pilote Ducati a chuté à deux tours de l'arrivée, alors que la pluie commençait à tomber sur le circuit.

Après la course, Martín a reconnu qu'il était en retrait par rapport aux hommes de tête à Portimão, notamment face à son coéquipier Marco Bezzecchi, qui a transformé sa pole position en une victoire convaincante.

Interrogé sur le fait de savoir s'il avait préservé ses chances de titre, Martín a insisté sur le fait que l'issue ne dépendait pas de lui, compte tenu de l'écart de points.

"Eh bien, je n'ai rien 'préservé'. Tout était entre les mains de Marc", a-t-il déclaré.

"Ça a vraiment été une course très délicate. Je n'ai pas eu la vitesse nécessaire de tout le week-end. Finalement, en course, j'ai eu l'impression de trouver un petit quelque chose en plus. J'étais assez proche de la lutte pour le podium, mais il me manquait encore un peu de vitesse."

"Mais au final, j'ai fait de mon mieux. J'ai terminé cinquième. Espérons que nous parviendrons à faire un plus grand pas en avant demain."

"Quand les conditions sont aussi délicates, on se concentre davantage sur le pilotage, parce qu'il faut être à 100%."

"On n'a donc pas le temps de penser à autre chose. J'étais simplement très concentré. J'ai essayé de me battre avec Pedro dans les premiers tours, en tentant de passer devant, mais il était un peu plus rapide."

"Nous avons commencé à revenir légèrement sur les pilotes devant nous, ce qui est positif. J'ai vu dans quels secteurs je suis un peu moins rapide et dans lesquels je suis un peu plus rapide que lui."

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Márquez a fait preuve d'une régularité remarquable depuis son retour de blessure au Grand Prix d'Italie en mai, évitant les erreurs qui ont notamment pénalisé les campagnes de Bezzecchi et Martín.

Le champion du monde en titre a lui-même reconnu que sa chute lors du Sprint était sa première véritable erreur dans la deuxième moitié de la saison. Elle est survenue un jour seulement après qu'il a mis en garde contre les risques liés à une course disputée avec le titre à portée de main.

Martín a déclaré comprendre pourquoi Márquez avait commis une erreur à un moment aussi crucial du championnat, d'autant que les conditions météorologiques évoluaient à Portimão.

"Surpris ? Non. Dans des conditions aussi délicates, tout peut arriver."

"Quand on est devant, je peux comprendre sa situation. Tout devient plus risqué, tout devient plus tendu, comme il l'a dit hier."

"Le problème pour lui, c'est qu'il n'était pas seul à ce moment-là. J'étais derrière Marc et Álex [Márquez]. J'ai donc vu la chute et j'ai ensuite relâché un peu dans ce virage. Sinon, j'aurais peut-être chuté moi aussi."

"C'est la course, et il a aussi joué de malchance. Honnêtement, je pensais qu'il allait y arriver et remporter le championnat. C'était donc incroyable."

"J'ai une nouvelle chance demain, mais quoi qu'il arrive, tout dépend de lui. Pas de moi. Je vais essayer de faire une très bonne course."

"Si je parviens à monter sur le podium, ce sera formidable."

Martín accuse 55 points de retard sur Márquez avant la course principale de dimanche. Il ne reste que 62 points à distribuer avant la clôture du championnat au GP de Valence.

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Marc Márquez relativise son erreur dans le Sprint : "Demain, nous aurons une nouvelle chance"

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Rachit Thukral





Marco Bezzecchi remporte le Sprint, Marc Márquez chute



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



2 h



Marco Bezzecchi remporte le Sprint, Marc Márquez chute





Christian Bale rêve d'un film sur les "dieux" du MotoGP



MotoGP



MotoGP 16 h



Christian Bale rêve d'un film sur les "dieux" du MotoGP





Zarco place Honda dans la lutte avec Ducati et Aprilia grâce à un "tour incroyable"



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



21 h



Zarco place Honda dans la lutte avec Ducati et Aprilia grâce à un "tour incroyable"

Plus de

Jorge Martín





Bezzecchi en pole, Marc Márquez deuxième au Portugal



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



5 h



Bezzecchi en pole, Marc Márquez deuxième au Portugal





Martín ne veut pas prendre de risques pour rester dans la course au titre au Portugal



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



22 h



Martín ne veut pas prendre de risques pour rester dans la course au titre au Portugal





Jorge Martín explique son état d'esprit à l'heure du dénouement dans la course au titre



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



1 j



Jorge Martín explique son état d'esprit à l'heure du dénouement dans la course au titre

Plus de

Aprilia Racing Team





Bezzecchi savoure la fin du "calvaire" en Sprint et franchit la première étape du "miracle" nécessaire pour le titre



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



1 h



Bezzecchi savoure la fin du "calvaire" en Sprint et franchit la première étape du "miracle" nécessaire pour le titre





Le MotoGP décalera ses courses en 2027 pour éviter les conflits d'horaires avec la F1



MotoGP



MotoGP 4 h



Le MotoGP décalera ses courses en 2027 pour éviter les conflits d'horaires avec la F1





Andrea Dovizioso : "Bezzecchi et Aprilia ont bazardé le titre"



MotoGP



MotoGP 5 j



Andrea Dovizioso : "Bezzecchi et Aprilia ont bazardé le titre"

Dernières actus





Jorge Martín sur ses chances : "Je n'y suis pour rien, tout dépendait de Márquez"



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Portugal



3 min



Jorge Martín sur ses chances : "Je n'y suis pour rien, tout dépendait de Márquez"





Marc Márquez relativise son erreur dans le Sprint : "Demain, nous aurons une nouvelle chance"



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Portugal



37 min



Marc Márquez relativise son erreur dans le Sprint : "Demain, nous aurons une nouvelle chance"





Bezzecchi savoure la fin du "calvaire" en Sprint et franchit la première étape du "miracle" nécessaire pour le titre



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Portugal



1 h



Bezzecchi savoure la fin du "calvaire" en Sprint et franchit la première étape du "miracle" nécessaire pour le titre





Marco Bezzecchi remporte le Sprint, Marc Márquez chute



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Portugal



2 h



Marco Bezzecchi remporte le Sprint, Marc Márquez chute

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire