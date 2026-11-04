MotoGP GP du Qatar
Jorge Martín confirme qu'il se rendra au Qatar pour tenter de courir
L'équipe Aprilia officielle en MotoGP a confirmé mercredi que Jorge Martín se rendrait au Qatar pour tenter de prendre le départ, bien qu'il ne soit pas encore remis de sa fracture du radius au bras droit.
Oriol Puigdemont
Mis à jour: 4 nov. 2026, 14:04
Copier le lien
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur WhatsApp
Partager sur LinkedIn
Partager sur Pinterest
Partager sur Viber
Ajouter comme source privilégiée
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Le pilote espagnol a été victime d'une violente chute à haute vitesse il y a deux semaines, lors du Sprint du Grand Prix d'Australie, alors qu'il se battait pour la victoire face à Marc Márquez. Il s'est fracturé le poignet droit dans cet accident, ce qui l'a automatiquement contraint à déclarer forfait pour la course principale du lendemain, finalement annulée par les organisateurs en raison de la pluie et du brouillard.
Martín a passé les cinq jours suivants à tenter de se préparer au mieux pour remonter sur sa moto une semaine plus tard à Sepang. Toutefois, après avoir terminé à près de deux secondes du meilleur temps lors des EL1 vendredi, puis très peu roulé dans la deuxième séance de l'après-midi, le pilote madrilène a décidé de jeter l'éponge samedi, juste avant le début des premières qualifications, et de rentrer en Espagne.
Mercredi, Aprilia et le pilote ont confirmé qu'il ferait le déplacement au Qatar, sous réserve de l'évolution de l'état de son poignet droit et de sa capacité à exercer à Losail la force nécessaire pour freiner la moto. C'était le principal obstacle auquel il avait été confronté en Malaisie.
"C'était dommage de ne pas pouvoir poursuivre le week-end à Sepang, mais avoir simplement eu la possibilité d'essayer était déjà une réussite en soi", a déclaré Martín. "Je suis rentré en Espagne pour poursuivre les soins nécessaires à mon rétablissement et arriver au Qatar dans la meilleure condition possible. Nous allons maintenant voir comment mon corps réagit. Nous commencerons à travailler avec l'équipe jeudi et nous verrons jusqu'où je peux aller", a expliqué le champion du monde 2024.
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Photo de: Asif Zubairi
Martín sera l'un des protagonistes d'un week-end très particulier au Qatar, où les pilotes Yamaha seront absents. Le constructeur japonais n'a en effet pas levé la clause des contrats de ses employés qui leur interdit de se rendre dans des zones touchées par un conflit armé.
Márquez est attendu et aura une première occasion de décrocher son huitième titre en MotoGP. Il y parviendra s'il marque 30 points de plus que Martín et 8 de plus que Marco Bezzecchi, le coéquipier du pilote n°89 dans le garage de l'équipe officielle du constructeur de Noale.
En Malaisie, Bezzecchi n'a pas vécu l'un de ses meilleurs week-ends, en particulier dimanche, lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée en sixième position. Les 66 points qui le séparent de Márquez obligent le pilote de Rimini à attaquer à Losail pour tenter de retarder le plus longtemps possible les célébrations du titre du n°93.
Votre avis nous intéresse !
Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?
Répondez à notre enquête en 5 minutes.
- L'équipe Motorsport.com
Lire et poster des commentaires
Lire aussi :
Partager ou sauvegarder cet article
Copier le lien
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur WhatsApp
Partager sur LinkedIn
Partager sur Pinterest
Partager sur Viber
Article précédent Bagnaia compte les jours avant la fin de son aventure avec Ducati en MotoGP
Meilleurs commentaires
Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?
Voir plus & commenter
Plus de
Oriol Puigdemont
Márquez ne veut pas "tomber dans le piège" malgré son avance au championnat
MotoGP
MotoGP
GP de Malaisie
2 j
Márquez ne veut pas "tomber dans le piège" malgré son avance au championnat
Comment les équipes et les pilotes MotoGP s'organisent pour le GP du Qatar
MotoGP
MotoGP
GP du Qatar
2 j
Comment les équipes et les pilotes MotoGP s'organisent pour le GP du Qatar
Les pilotes MotoGP accentuent la pression dans une ultime tentative pour éviter le Grand Prix du Qatar
MotoGP
MotoGP
GP de Malaisie
3 j
Les pilotes MotoGP accentuent la pression dans une ultime tentative pour éviter le Grand Prix du Qatar
Plus de
Jorge Martín
Jorge Martin déclare forfait pour le GP de Malaisie, ses espoirs de titre MotoGP compromis
MotoGP
MotoGP
GP de Malaisie
4 j
Jorge Martin déclare forfait pour le GP de Malaisie, ses espoirs de titre MotoGP compromis
Jorge Martin admet que le titre MotoGP 2026 est "déjà perdu" après son forfait au GP de Malaisie
MotoGP
MotoGP
GP de Malaisie
4 j
Jorge Martin admet que le titre MotoGP 2026 est "déjà perdu" après son forfait au GP de Malaisie
Álex Márquez décroche la pole devant Marc Márquez, Jorge Martin forfait
MotoGP
MotoGP
GP de Malaisie
4 j
Álex Márquez décroche la pole devant Marc Márquez, Jorge Martin forfait
Plus de
Aprilia Racing Team
Marco Bezzecchi ne renonce pas à la lutte pour le titre MotoGP
MotoGP
MotoGP
GP de Malaisie
21 h
Marco Bezzecchi ne renonce pas à la lutte pour le titre MotoGP
Álex Márquez opéré de l'épaule droite, sa convalescence débute à domicile
MotoGP
MotoGP
GP du Qatar
1 j
Álex Márquez opéré de l'épaule droite, sa convalescence débute à domicile
Pourquoi les tensions entre le MotoGP et les pilotes s’accentuent autour du Qatar
MotoGP
MotoGP
GP du Qatar
4 j
Pourquoi les tensions entre le MotoGP et les pilotes s’accentuent autour du Qatar
Dernières actus
Jorge Martín confirme qu'il se rendra au Qatar pour tenter de courir
MotoGP
MGP MotoGP
GP du Qatar
9 min
Jorge Martín confirme qu'il se rendra au Qatar pour tenter de courir
Pourquoi Kalle Rovanperä et Ott Tänak font leur retour en WRC
WRC
WRC WRC 15 min
Pourquoi Kalle Rovanperä et Ott Tänak font leur retour en WRC
Pato O'Ward met la pression sur le Mexique pour accueillir l'IndyCar
IndyCar
Indy IndyCar 1 h
Pato O'Ward met la pression sur le Mexique pour accueillir l'IndyCar
Bagnaia compte les jours avant la fin de son aventure avec Ducati en MotoGP
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Malaisie
1 h
Bagnaia compte les jours avant la fin de son aventure avec Ducati en MotoGP
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Vous avez deux options :
- Abonnez-vous.
- Désactivez votre bloqueur de publicité.
Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici
Votre bloqueur de publicité est désactivé ?
Rechargez la page.
Gérer les alertes
S'inscrire