MotoGP GP du Qatar

Jorge Martín confirme qu'il se rendra au Qatar pour tenter de courir

L'équipe Aprilia officielle en MotoGP a confirmé mercredi que Jorge Martín se rendrait au Qatar pour tenter de prendre le départ, bien qu'il ne soit pas encore remis de sa fracture du radius au bras droit.

Oriol Puigdemont

Mis à jour: 4 nov. 2026, 14:04

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Le pilote espagnol a été victime d'une violente chute à haute vitesse il y a deux semaines, lors du Sprint du Grand Prix d'Australie, alors qu'il se battait pour la victoire face à Marc Márquez. Il s'est fracturé le poignet droit dans cet accident, ce qui l'a automatiquement contraint à déclarer forfait pour la course principale du lendemain, finalement annulée par les organisateurs en raison de la pluie et du brouillard.

Martín a passé les cinq jours suivants à tenter de se préparer au mieux pour remonter sur sa moto une semaine plus tard à Sepang. Toutefois, après avoir terminé à près de deux secondes du meilleur temps lors des EL1 vendredi, puis très peu roulé dans la deuxième séance de l'après-midi, le pilote madrilène a décidé de jeter l'éponge samedi, juste avant le début des premières qualifications, et de rentrer en Espagne.

Mercredi, Aprilia et le pilote ont confirmé qu'il ferait le déplacement au Qatar, sous réserve de l'évolution de l'état de son poignet droit et de sa capacité à exercer à Losail la force nécessaire pour freiner la moto. C'était le principal obstacle auquel il avait été confronté en Malaisie.

"C'était dommage de ne pas pouvoir poursuivre le week-end à Sepang, mais avoir simplement eu la possibilité d'essayer était déjà une réussite en soi", a déclaré Martín. "Je suis rentré en Espagne pour poursuivre les soins nécessaires à mon rétablissement et arriver au Qatar dans la meilleure condition possible. Nous allons maintenant voir comment mon corps réagit. Nous commencerons à travailler avec l'équipe jeudi et nous verrons jusqu'où je peux aller", a expliqué le champion du monde 2024.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo de: Asif Zubairi

Martín sera l'un des protagonistes d'un week-end très particulier au Qatar, où les pilotes Yamaha seront absents. Le constructeur japonais n'a en effet pas levé la clause des contrats de ses employés qui leur interdit de se rendre dans des zones touchées par un conflit armé.

Márquez est attendu et aura une première occasion de décrocher son huitième titre en MotoGP. Il y parviendra s'il marque 30 points de plus que Martín et 8 de plus que Marco Bezzecchi, le coéquipier du pilote n°89 dans le garage de l'équipe officielle du constructeur de Noale.

En Malaisie, Bezzecchi n'a pas vécu l'un de ses meilleurs week-ends, en particulier dimanche, lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée en sixième position. Les 66 points qui le séparent de Márquez obligent le pilote de Rimini à attaquer à Losail pour tenter de retarder le plus longtemps possible les célébrations du titre du n°93.

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