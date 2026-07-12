Martín se relance après deux journées de travail "inutiles"

Jorge Martín fait les frais d'un week-end entamé du mauvais pied au GP d'Allemagne. Sur la plupart des circuits visités actuellement, le Madrilène subit encore les conséquences de ses différentes périodes de convalescences en 2025 et avance sans repères, puisqu'il n'a pas roulé sur ces pistes depuis deux ans, et jamais avec l'Aprilia.

"Le vendredi, j'ai toujours l'impression d'être un cran derrière parce que je n'ai jamais roulé avec Aprilia sur place, donc je le sens toujours, et ça fait une grosse différence par rapport à ma dernière fois ici", expliquait Martín après les premiers essais, en se plaignant d'un manque de grip à l'arrière et du temps perdu dans les virages à gauche les plus rapides.

L'Espagnol s'est ainsi fourvoyé dans une mauvaise direction dans les réglages jusqu'aux qualifications, où il a été le pilote Aprilia le moins performant, avec la neuvième place. Il en a gagné une avec le forfait de Marco Bezzecchi et s'est penché sur les réglages des autres pilotes de la marque, ce qui lui a réussi.

Dans le sprint, il a pu remonter au sixième rang dès le premier tour et a conservé sa place jusqu'à l'arrivée. "Je peux dire que j'ai fait de gros progrès depuis [vendredi], et par rapport à la matinée aussi", se félicitait Martín à l'arrivé devant la presse écrite, dont Motorsport.com, après le sprint. "On a un peu perdu la voie dans les réglages. On a vu que les autres Aprilia prenaient une autre direction, je suis revenu à ça et je me suis senti un peu mieux."

Jorge Martín a eu du mal à trouver les bons réglages au Sachsenring. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Martín a pourtant l'impression d'avoir encore un train de retard sur Ai Ogura et Raúl Fernández, qui ont fini le sprint devant lui : "Dans l'électronique, je garde mon style habituel, disons, parce que je ne veux pas trop m'en éloigner. Mais on a beaucoup changé les réglages pour le sprint. C'est pour ça que j'ai fait deux tours de mise en grille, pour comprendre si la moto était meilleure ou pas."

"Sincèrement, dans la matinée, je perdais trois ou quatre dixièmes sur les autres Aprilia et en course, j'ai pu être proche de Raúl et Ogura. On a progressé, il faut encore progresser, on verra si on aura quelque chose de plus [pour dimanche]."

"Je pense que […] tout le travail effectué jusqu'à la course a été inutile", a-t-il résumé. "[Le sprint] était comme mes EL2 donc il faut continuer à progresser. J'ai du mal à tout assembler le vendredi et je suis toujours en retard pour le dimanche. Il faut comprendre ça pour pouvoir se battre dans la deuxième partie de la saison."

Martín a trouvé de meilleures sensations mais n'est pas encore en pleine harmonie avec son Aprilia : "J'ai été un peu perdu pendant tout le week-end, je ne trouvais aucune vitesse, aucune confiance avec le pneu avant ou arrière", a-t-il expliqué au site officiel du MotoGP.

Jorge Martín progresse petit à petit au GP d'Allemagne. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"On semble avoir trouvé quelque chose. L'avant me limite encore beaucoup vu mon pilotage. Il faut un peu améliorer le pilotage et les réglages pour essayer d'être un peu plus performants [dimanche]."

"Je perds beaucoup l'avant dans les virages sur la gauche et c'est vraiment dur de piloter pour moi", a-t-il détaillé. "Je suis en confiance mais l'avant m'échappe donc je ne peux pas avoir de vitesse en courbe. C'est le principal problème."

Le leader du championnat a quand même pu se montrer incisif dans le premier tour du sprint. Il a été doublé par Pecco Bagnaia au premier virage mais la suite du tour a été à son avantage : il a pris l'avantage sur Franco Morbidelli, puis a doublé Bagnaia et Fabio Quartararo en une seule manœuvre.

"Ce n'est pas la première fois que j'arrive à faire ça. Je me souviens de 2023, j'avais fait exactement le même [dépassement], sur Jack [Miller] et Pecco, le dimanche. J'ai vu une opportunité parce qu'ils se battaient, donc ils étaient plus lents et je les ai doublés tous les deux. C'était un beau dépassement mais je pense que c'était la seule chose sympa aujourd'hui."