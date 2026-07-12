Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Pourquoi suivre le développement Ferrari est impossible pour les équipes en difficulté

Formule 1
Pourquoi suivre le développement Ferrari est impossible pour les équipes en difficulté

Martín se relance après deux journées de travail "inutiles"

MotoGP
GP d'Allemagne
Martín se relance après deux journées de travail "inutiles"

Cadillac signe un doublé en qualifications à São Paulo, Toyota éliminée d'entrée

WEC
6 Heures de São Paulo
Cadillac signe un doublé en qualifications à São Paulo, Toyota éliminée d'entrée

Aprilia exprime tout son soutien à Bezzecchi après sa blessure

MotoGP
GP d'Allemagne
Aprilia exprime tout son soutien à Bezzecchi après sa blessure

Deux mois après son accident, Álex Márquez retrouve le podium

MotoGP
GP d'Allemagne
Deux mois après son accident, Álex Márquez retrouve le podium

Bagnaia perdu et incapable de s'inviter à la fête chez Ducati

MotoGP
GP d'Allemagne
Bagnaia perdu et incapable de s'inviter à la fête chez Ducati

Márquez insiste : "Il faudra faire mieux demain, sinon je ferai 3e"

MotoGP
GP d'Allemagne
Márquez insiste : "Il faudra faire mieux demain, sinon je ferai 3e"

Quartararo retrouve ses réglages et de bons résultats

MotoGP
GP d'Allemagne
Quartararo retrouve ses réglages et de bons résultats
Réactions
MotoGP GP d'Allemagne

Martín se relance après deux journées de travail "inutiles"

Jorge Martín s'est fourvoyé dans ses réglages en début de week-end au Sachsenring. Il s'est rapproché des solutions adoptées par les autres pilotes Aprilia pour le sprint et a senti des progrès, sans que cela corrige tous ses soucis.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Luca Marini, Honda HRC

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Luca Marini, Honda HRC

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Jack Miller, Pramac Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Jack Miller, Pramac Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Luca Marini, Honda HRC

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Départ de la course

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fans

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
97

Jorge Martín fait les frais d'un week-end entamé du mauvais pied au GP d'Allemagne. Sur la plupart des circuits visités actuellement, le Madrilène subit encore les conséquences de ses différentes périodes de convalescences en 2025 et avance sans repères, puisqu'il n'a pas roulé sur ces pistes depuis deux ans, et jamais avec l'Aprilia.

"Le vendredi, j'ai toujours l'impression d'être un cran derrière parce que je n'ai jamais roulé avec Aprilia sur place, donc je le sens toujours, et ça fait une grosse différence par rapport à ma dernière fois ici", expliquait Martín après les premiers essais, en se plaignant d'un manque de grip à l'arrière et du temps perdu dans les virages à gauche les plus rapides.

L'Espagnol s'est ainsi fourvoyé dans une mauvaise direction dans les réglages jusqu'aux qualifications, où il a été le pilote Aprilia le moins performant, avec la neuvième place. Il en a gagné une avec le forfait de Marco Bezzecchi et s'est penché sur les réglages des autres pilotes de la marque, ce qui lui a réussi.

Dans le sprint, il a pu remonter au sixième rang dès le premier tour et a conservé sa place jusqu'à l'arrivée. "Je peux dire que j'ai fait de gros progrès depuis [vendredi], et par rapport à la matinée aussi", se félicitait Martín à l'arrivé devant la presse écrite, dont Motorsport.com, après le sprint. "On a un peu perdu la voie dans les réglages. On a vu que les autres Aprilia prenaient une autre direction, je suis revenu à ça et je me suis senti un peu mieux."

Jorge Martín a eu du mal à trouver les bons réglages au Sachsenring.

Jorge Martín a eu du mal à trouver les bons réglages au Sachsenring.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Martín a pourtant l'impression d'avoir encore un train de retard sur Ai Ogura et Raúl Fernández, qui ont fini le sprint devant lui : "Dans l'électronique, je garde mon style habituel, disons, parce que je ne veux pas trop m'en éloigner. Mais on a beaucoup changé les réglages pour le sprint. C'est pour ça que j'ai fait deux tours de mise en grille, pour comprendre si la moto était meilleure ou pas."

"Sincèrement, dans la matinée, je perdais trois ou quatre dixièmes sur les autres Aprilia et en course, j'ai pu être proche de Raúl et Ogura. On a progressé, il faut encore progresser, on verra si on aura quelque chose de plus [pour dimanche]."

"Je pense que […] tout le travail effectué jusqu'à la course a été inutile", a-t-il résumé. "[Le sprint] était comme mes EL2 donc il faut continuer à progresser. J'ai du mal à tout assembler le vendredi et je suis toujours en retard pour le dimanche. Il faut comprendre ça pour pouvoir se battre dans la deuxième partie de la saison."

Martín a trouvé de meilleures sensations mais n'est pas encore en pleine harmonie avec son Aprilia : "J'ai été un peu perdu pendant tout le week-end, je ne trouvais aucune vitesse, aucune confiance avec le pneu avant ou arrière", a-t-il expliqué au site officiel du MotoGP.

Jorge Martín progresse petit à petit au GP d'Allemagne.

Jorge Martín progresse petit à petit au GP d'Allemagne.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"On semble avoir trouvé quelque chose. L'avant me limite encore beaucoup vu mon pilotage. Il faut un peu améliorer le pilotage et les réglages pour essayer d'être un peu plus performants [dimanche]."

"Je perds beaucoup l'avant dans les virages sur la gauche et c'est vraiment dur de piloter pour moi", a-t-il détaillé. "Je suis en confiance mais l'avant m'échappe donc je ne peux pas avoir de vitesse en courbe. C'est le principal problème."

Le leader du championnat a quand même pu se montrer incisif dans le premier tour du sprint. Il a été doublé par Pecco Bagnaia au premier virage mais la suite du tour a été à son avantage : il a pris l'avantage sur Franco Morbidelli, puis a doublé Bagnaia et Fabio Quartararo en une seule manœuvre.

"Ce n'est pas la première fois que j'arrive à faire ça. Je me souviens de 2023, j'avais fait exactement le même [dépassement], sur Jack [Miller] et Pecco, le dimanche. J'ai vu une opportunité parce qu'ils se battaient, donc ils étaient plus lents et je les ai doublés tous les deux. C'était un beau dépassement mais je pense que c'était la seule chose sympa aujourd'hui."

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Aprilia exprime tout son soutien à Bezzecchi après sa blessure

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Bagnaia perdu et incapable de s'inviter à la fête chez Ducati

MotoGP
MotoGP
GP d'Allemagne
Bagnaia perdu et incapable de s'inviter à la fête chez Ducati

Quartararo retrouve ses réglages et de bons résultats

MotoGP
MotoGP
GP d'Allemagne
Quartararo retrouve ses réglages et de bons résultats

Marc Márquez leader du cortège au terme d'un sprint très calme

MotoGP
MotoGP
GP d'Allemagne
Marc Márquez leader du cortège au terme d'un sprint très calme
Plus de
Jorge Martín

Aprilia exprime tout son soutien à Bezzecchi après sa blessure

MotoGP
MotoGP
GP d'Allemagne
Aprilia exprime tout son soutien à Bezzecchi après sa blessure

Jorge Martín s'explique sur son choix de quitter Aprilia pour Yamaha

MotoGP
MotoGP
Jorge Martín s'explique sur son choix de quitter Aprilia pour Yamaha

Ogura et son pilotage "bizarre" mais efficace : "On dirait qu'il va tomber"

MotoGP
MotoGP
GP des Pays-Bas
Ogura et son pilotage "bizarre" mais efficace : "On dirait qu'il va tomber"
Plus de
Aprilia Racing Team

Bezzecchi blessé à l'épaule : ne parlez pas de karma à Márquez

MotoGP
MotoGP
GP d'Allemagne
Bezzecchi blessé à l'épaule : ne parlez pas de karma à Márquez

Clavicule fracturée pour Bezzecchi, qui rentre en Italie

MotoGP
MotoGP
GP d'Allemagne
Clavicule fracturée pour Bezzecchi, qui rentre en Italie

Bezzecchi gêné par la douleur sur l'Aprilia : "C'est dur physiquement"

MotoGP
MotoGP
GP d'Allemagne
Bezzecchi gêné par la douleur sur l'Aprilia : "C'est dur physiquement"

Dernières actus

Pourquoi suivre le développement Ferrari est impossible pour les équipes en difficulté

Formule 1
Pourquoi suivre le développement Ferrari est impossible pour les équipes en difficulté

Martín se relance après deux journées de travail "inutiles"

MotoGP