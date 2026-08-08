Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Marc Márquez démuni face à sa perte de rythme : "Nous n'avions jamais connu ça"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Marc Márquez démuni face à sa perte de rythme : "Nous n'avions jamais connu ça"

Quartararo toujours en difficulté : "Je suis très tendu sur la moto"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Quartararo toujours en difficulté : "Je suis très tendu sur la moto"

Martín en grande forme : "On sort un peu du trou dans lequel on était"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Martín en grande forme : "On sort un peu du trou dans lequel on était"

Championnat - Martín fait la bonne opération, Marc Márquez quitte le top 3

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Championnat - Martín fait la bonne opération, Marc Márquez quitte le top 3

Jorge Martín domine et mène le premier triplé Aprilia en sprint

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Jorge Martín domine et mène le premier triplé Aprilia en sprint

Ferrari 499P 2027 : les secrets de la nouvelle Hypercar dévoilés

WEC
Ferrari 499P 2027 : les secrets de la nouvelle Hypercar dévoilés

Martín confirme mais se surprend : "Je ne m'attendais pas à faire ce chrono"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Martín confirme mais se surprend : "Je ne m'attendais pas à faire ce chrono"

La grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne MotoGP

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
La grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne MotoGP
Résumé de course
MotoGP GP de Grande-Bretagne

Jorge Martín domine et mène le premier triplé Aprilia en sprint

Jorge Martín a remporté avec aisance la course sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP devant Ai Ogura et Marco Bezzecchi. Raúl Fernández a chuté tandis que Marc Márquez a perdu trois positions en fin de course, en grande difficulté sur sa Ducati.

Téha Courbon
Mis à jour:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Joan Mir, Honda HRC

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Alex Márquez, Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Luca Marini, Honda HRC

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Alex Márquez, Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Alex Márquez, Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Iker Lecuona, Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Alex Márquez, Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
NORTHAMPTON, ANGLETERRE - 8 AOÛT : Départ de la course « Tissot Sprint » sur le circuit de Silverstone, le 8 août 2026 à Northampton, en Angleterre. (Photo : Qian Jun/MB Media/Getty Images)

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Départ de la course

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Le pilote espagnol Iker Lecuona, de l'écurie BK8 Gresini Racing, tente de relever sa moto lors de la course Sprint du MotoGP, le deuxième jour du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP, sur le circuit de Silverstone, dans le centre de l'Angle

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Iker Lecuona, Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Luca Marini, Honda HRC

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Luca Marini, Honda HRC

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team, Diogo Moreira, Team LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
76

Jorge Martín s'élançait en tête de cette course sprint, devant les deux pilotes Trackhouse, Raúl Fernández et Ai Ogura. Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi et Marc Márquez complétaient le top 5 de cette grille.

Lire aussi :

Au départ, Martín conservait aisément les commandes. Derrière lui, Bezzecchi et Marc Márquez se livraient une bataille féroce, tandis que Raúl Fernández était le grand perdant après un mauvais envol : l'Espagnol rétrogradait de la deuxième à la sixième position. Cal Crutchlow chutait.

Marc Márquez prenait l'avantage sur l'Aprilia avant la fin du premier tour. Dans le même temps, Iker Lecuona partait à la faute après ce qui semblait être un incident avec Franco Morbidelli, alors que le remplaçant de Fermín Aldeguer se battait pour une place dans le top 10. Une enquête a été lancée et classée sans suites.

Di Giannantonio et Ai Ogura se disputaient la deuxième place, ce qui faisait les affaires de Jorge Martín, qui comptait déjà plus de quatre dixièmes d'avance au troisième tour. Pecco Bagnaia était toujours à sa position de départ, en 16e place, tandis que Fabio Quartararo pointait au 11e rang.

Raúl Fernández, toujours sixième, ne parvenait pas à revenir sur les pilotes qui le précédaient et devait même surveiller Álex Márquez, qui revenait sur lui. Même constat pour Marco Bezzecchi, qui faisait quelque peu office de bouchon en quatrième position. Au quatrième tour, Raúl Fernández partait finalement à la faute à son tour. 

Le duo formé par Bezzecchi et Álex Márquez était revenu sur Marc Márquez. L'Italien prenait rapidement l'avantage sur son compatriote et s'emparait de la quatrième place. Deux secondes séparaient alors l'Aprilia du podium. Di Giannantonio avait perdu le contact avec Ai Ogura, tandis que Martín comptait déjà plus de six dixièmes d'avance en tête.

Marc Márquez (Ducati Team)

Marc Márquez (Ducati Team)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Álex Márquez dépassait à son tour son frère aîné à la mi-course. Alors que Bezzecchi semblait en difficulté quelques tours plus tôt, l'Italien se remobilisait complètement et faisait fondre l'écart qui le séparait de Di Giannantonio, avant de finalement s'emparer de la troisième place.

Le pilote VR46 et Marc Márquez roulaient particulièrement lentement par rapport au reste du peloton. Les deux pilotes Ducati semblaient en grande difficulté avec le pneu tendre. L'Espagnol se faisait ainsi dépasser par Pedro Acosta, tandis que l'Italien cédait à son tour face à Álex Márquez.

Marc Márquez était en grande difficulté au guidon de sa Ducati, tout comme Fabio Di Giannantonio, qui peinait à faire tourner sa machine.

Lire aussi :

Jorge Martín a finalement remporté la course sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP devant Ai Ogura et Marco Bezzecchi. Marc Márquez a quant à lui terminé neuvième, après avoir perdu deux positions dans le dernier tour face à Joan Mir et Franco Morbidelli.

United Kingdom GP de Grande-Bretagne - Sprint

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 10

19'49.066

       12
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 10

+1.530

19'50.596

 1.530     9
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 10

+3.974

19'53.040

 2.444     7
4 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 10

+6.956

19'56.022

 2.982     6
5 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 10

+8.651

19'57.717

 1.695     5
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 10

+10.745

19'59.811

 2.094     4
7 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 10

+10.826

19'59.892

 0.081     3
8 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 10

+12.539

20'01.605

 1.713     2
9 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 10

+13.965

20'03.031

 1.426     1
10 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 10

+13.992

20'03.058

 0.027      
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 10

+14.142

20'03.208

 0.150      
12 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 10

+14.344

20'03.410

 0.202      
13 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 10

+14.540

20'03.606

 0.196      
14 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 10

+15.213

20'04.279

 0.673      
15 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 10

+16.892

20'05.958

 1.679      
16 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 10

+20.194

20'09.260

 3.302      
17 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 10

+23.722

20'12.788

 3.528      
18 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 10

+24.380

20'13.446

 0.658      
19 Spain A. Fernández Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 10

+27.593

20'16.659

 3.213      
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 10

+34.332

20'23.398

 6.739      
dnf Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 5

+5 Tours

10'29.683

 5 Tours   Abandon  
dnf United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 3

+7 Tours

6'43.532

 2 Tours   Abandon  
dnf Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 0

+10 Tours

1'49.275

 3 Tours   Accident  
Voir les résultats complets

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Martín confirme mais se surprend : "Je ne m'attendais pas à faire ce chrono"
Article suivant Championnat - Martín fait la bonne opération, Marc Márquez quitte le top 3

Meilleurs commentaires
Plus de
Téha Courbon

Marc Márquez démuni face à sa perte de rythme : "Nous n'avions jamais connu ça"

MotoGP
MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Marc Márquez démuni face à sa perte de rythme : "Nous n'avions jamais connu ça"

Quartararo toujours en difficulté : "Je suis très tendu sur la moto"

MotoGP
MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Quartararo toujours en difficulté : "Je suis très tendu sur la moto"

Martín surprend en s'offrant la pole et le record du circuit à Silverstone !

MotoGP
MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Martín surprend en s'offrant la pole et le record du circuit à Silverstone !

Dernières actus

Marc Márquez démuni face à sa perte de rythme : "Nous n'avions jamais connu ça"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Marc Márquez démuni face à sa perte de rythme : "Nous n'avions jamais connu ça"

Quartararo toujours en difficulté : "Je suis très tendu sur la moto"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Quartararo toujours en difficulté : "Je suis très tendu sur la moto"

Martín en grande forme : "On sort un peu du trou dans lequel on était"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Martín en grande forme : "On sort un peu du trou dans lequel on était"

Championnat - Martín fait la bonne opération, Marc Márquez quitte le top 3

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Championnat - Martín fait la bonne opération, Marc Márquez quitte le top 3