Jorge Martín domine et mène le premier triplé Aprilia en sprint

Jorge Martín s'élançait en tête de cette course sprint, devant les deux pilotes Trackhouse, Raúl Fernández et Ai Ogura. Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi et Marc Márquez complétaient le top 5 de cette grille.

Au départ, Martín conservait aisément les commandes. Derrière lui, Bezzecchi et Marc Márquez se livraient une bataille féroce, tandis que Raúl Fernández était le grand perdant après un mauvais envol : l'Espagnol rétrogradait de la deuxième à la sixième position. Cal Crutchlow chutait.

Marc Márquez prenait l'avantage sur l'Aprilia avant la fin du premier tour. Dans le même temps, Iker Lecuona partait à la faute après ce qui semblait être un incident avec Franco Morbidelli, alors que le remplaçant de Fermín Aldeguer se battait pour une place dans le top 10. Une enquête a été lancée et classée sans suites.

Di Giannantonio et Ai Ogura se disputaient la deuxième place, ce qui faisait les affaires de Jorge Martín, qui comptait déjà plus de quatre dixièmes d'avance au troisième tour. Pecco Bagnaia était toujours à sa position de départ, en 16e place, tandis que Fabio Quartararo pointait au 11e rang.

Raúl Fernández, toujours sixième, ne parvenait pas à revenir sur les pilotes qui le précédaient et devait même surveiller Álex Márquez, qui revenait sur lui. Même constat pour Marco Bezzecchi, qui faisait quelque peu office de bouchon en quatrième position. Au quatrième tour, Raúl Fernández partait finalement à la faute à son tour.

Le duo formé par Bezzecchi et Álex Márquez était revenu sur Marc Márquez. L'Italien prenait rapidement l'avantage sur son compatriote et s'emparait de la quatrième place. Deux secondes séparaient alors l'Aprilia du podium. Di Giannantonio avait perdu le contact avec Ai Ogura, tandis que Martín comptait déjà plus de six dixièmes d'avance en tête.

Marc Márquez (Ducati Team) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Álex Márquez dépassait à son tour son frère aîné à la mi-course. Alors que Bezzecchi semblait en difficulté quelques tours plus tôt, l'Italien se remobilisait complètement et faisait fondre l'écart qui le séparait de Di Giannantonio, avant de finalement s'emparer de la troisième place.

Le pilote VR46 et Marc Márquez roulaient particulièrement lentement par rapport au reste du peloton. Les deux pilotes Ducati semblaient en grande difficulté avec le pneu tendre. L'Espagnol se faisait ainsi dépasser par Pedro Acosta, tandis que l'Italien cédait à son tour face à Álex Márquez.

Marc Márquez était en grande difficulté au guidon de sa Ducati, tout comme Fabio Di Giannantonio, qui peinait à faire tourner sa machine.

Jorge Martín a finalement remporté la course sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP devant Ai Ogura et Marco Bezzecchi. Marc Márquez a quant à lui terminé neuvième, après avoir perdu deux positions dans le dernier tour face à Joan Mir et Franco Morbidelli.