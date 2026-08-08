Jorge Martín domine et mène le premier triplé Aprilia en sprint
Jorge Martín a remporté avec aisance la course sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP devant Ai Ogura et Marco Bezzecchi. Raúl Fernández a chuté tandis que Marc Márquez a perdu trois positions en fin de course, en grande difficulté sur sa Ducati.
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Jorge Martín s'élançait en tête de cette course sprint, devant les deux pilotes Trackhouse, Raúl Fernández et Ai Ogura. Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi et Marc Márquez complétaient le top 5 de cette grille.
Au départ, Martín conservait aisément les commandes. Derrière lui, Bezzecchi et Marc Márquez se livraient une bataille féroce, tandis que Raúl Fernández était le grand perdant après un mauvais envol : l'Espagnol rétrogradait de la deuxième à la sixième position. Cal Crutchlow chutait.
Marc Márquez prenait l'avantage sur l'Aprilia avant la fin du premier tour. Dans le même temps, Iker Lecuona partait à la faute après ce qui semblait être un incident avec Franco Morbidelli, alors que le remplaçant de Fermín Aldeguer se battait pour une place dans le top 10. Une enquête a été lancée et classée sans suites.
Di Giannantonio et Ai Ogura se disputaient la deuxième place, ce qui faisait les affaires de Jorge Martín, qui comptait déjà plus de quatre dixièmes d'avance au troisième tour. Pecco Bagnaia était toujours à sa position de départ, en 16e place, tandis que Fabio Quartararo pointait au 11e rang.
Raúl Fernández, toujours sixième, ne parvenait pas à revenir sur les pilotes qui le précédaient et devait même surveiller Álex Márquez, qui revenait sur lui. Même constat pour Marco Bezzecchi, qui faisait quelque peu office de bouchon en quatrième position. Au quatrième tour, Raúl Fernández partait finalement à la faute à son tour.
Le duo formé par Bezzecchi et Álex Márquez était revenu sur Marc Márquez. L'Italien prenait rapidement l'avantage sur son compatriote et s'emparait de la quatrième place. Deux secondes séparaient alors l'Aprilia du podium. Di Giannantonio avait perdu le contact avec Ai Ogura, tandis que Martín comptait déjà plus de six dixièmes d'avance en tête.
Marc Márquez (Ducati Team)
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Álex Márquez dépassait à son tour son frère aîné à la mi-course. Alors que Bezzecchi semblait en difficulté quelques tours plus tôt, l'Italien se remobilisait complètement et faisait fondre l'écart qui le séparait de Di Giannantonio, avant de finalement s'emparer de la troisième place.
Le pilote VR46 et Marc Márquez roulaient particulièrement lentement par rapport au reste du peloton. Les deux pilotes Ducati semblaient en grande difficulté avec le pneu tendre. L'Espagnol se faisait ainsi dépasser par Pedro Acosta, tandis que l'Italien cédait à son tour face à Álex Márquez.
Marc Márquez était en grande difficulté au guidon de sa Ducati, tout comme Fabio Di Giannantonio, qui peinait à faire tourner sa machine.
Jorge Martín a finalement remporté la course sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP devant Ai Ogura et Marco Bezzecchi. Marc Márquez a quant à lui terminé neuvième, après avoir perdu deux positions dans le dernier tour face à Joan Mir et Franco Morbidelli.
GP de Grande-Bretagne - Sprint
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Abandon
|Points
|1
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|10
|
19'49.066
|12
|2
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|10
|
+1.530
19'50.596
|1.530
|9
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|10
|
+3.974
19'53.040
|2.444
|7
|4
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|10
|
+6.956
19'56.022
|2.982
|6
|5
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|10
|
+8.651
19'57.717
|1.695
|5
|6
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|10
|
+10.745
19'59.811
|2.094
|4
|7
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|10
|
+10.826
19'59.892
|0.081
|3
|8
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|10
|
+12.539
20'01.605
|1.713
|2
|9
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|10
|
+13.965
20'03.031
|1.426
|1
|10
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|10
|
+13.992
20'03.058
|0.027
|11
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|10
|
+14.142
20'03.208
|0.150
|12
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|10
|
+14.344
20'03.410
|0.202
|13
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|10
|
+14.540
20'03.606
|0.196
|14
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|10
|
+15.213
20'04.279
|0.673
|15
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|10
|
+16.892
20'05.958
|1.679
|16
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|10
|
+20.194
20'09.260
|3.302
|17
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|10
|
+23.722
20'12.788
|3.528
|18
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|10
|
+24.380
20'13.446
|0.658
|19
|A. Fernández Yamaha Factory Racing
|47
|Yamaha
|10
|
+27.593
20'16.659
|3.213
|20
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|10
|
+34.332
20'23.398
|6.739
|dnf
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|5
|
+5 Tours
10'29.683
|5 Tours
|Abandon
|dnf
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|3
|
+7 Tours
6'43.532
|2 Tours
|Abandon
|dnf
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|0
|
+10 Tours
1'49.275
|3 Tours
|Accident
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