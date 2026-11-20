MotoGP GP du Portugal

Jorge Martín explique son état d'esprit à l'heure du dénouement dans la course au titre

Jorge Martín et Marco Bezzecchi peuvent encore priver Marc Márquez du titre 2026, mais leurs chances paraissent très minces.

Rachit Thukral

Publié: 20 nov. 2026, 07:17

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martín assure aborder le Grand Prix du Portugal ce week-end avec l'objectif de remporter une course, plutôt que de prolonger la lutte pour le titre jusqu'à la finale de Valence.

Le pilote de l'équipe officielle Aprilia accuse 60 points de retard sur Marc Márquez alors qu'il ne reste que deux week-ends de course à disputer en 2026. Le titre pourrait donc lui échapper dès le sprint de samedi à Portimão.

Márquez n'a besoin de marquer que deux points de plus que Martín lors du sprint pour être sacré, tandis que ce dernier doit reprendre 24 unités sur le week-end pour rester en lice dans la course au titre.

Ayant quasiment concédé que la lutte était déjà terminée, Martín a expliqué qu'il restait concentré sur l'objectif de conclure en beauté ses deux années mouvementées chez Aprilia. Une victoire constitue sa priorité ce week-end.

"Je veux vraiment terminer ma saison avec Aprilia de la meilleure manière possible. Pour le championnat, cela ne dépend pas de moi, je n'ai pas le contrôle de la situation. En revanche, je peux essayer de gagner, donner le meilleur de moi-même et rester pleinement concentré pour ramener le maximum de points."

"Ensuite, si quelque chose se produit, nous serons prêts à en profiter. Mais pour le moment, c'est vraiment très difficile. Mon objectif n'est pas de reprendre 24 points à Marc, car c'est quasiment impossible, mais de gagner la course. J'ai déjà gagné ici la dernière fois, en 2024. Je pense que c'est un circuit sur lequel je peux être très performant, et c'est mon objectif. Ensuite, nous verrons ce qui se passe."

Jorge Martín ne se fait plus vraiment d'illusions.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bien qu'il soit devenu le principal rival de Márquez pour le titre cette saison, Martín ne compte qu'une victoire en Grand Prix et quatre succès en sprint en 2026.

Son coéquipier Marco Bezzecchi a remporté six Grands Prix, mais compte 14 points de retard supplémentaires au classement après plusieurs erreurs évitables et une blessure survenue en cours de saison, qui ont freiné ses ambitions au championnat.

L'Italien doit remporter les quatre courses des week-ends de Portimão et de Valence, tout en espérant que Márquez ne marque aucun point, pour décrocher un titre hautement improbable.

Bezzecchi a assuré que la lutte pour le championnat ne pesait pas sur son esprit à l'approche de Portimão. Il considère 2026 comme sa meilleure saison en MotoGP à ce jour, malgré les nombreuses erreurs commises.

"Mathématiquement, c'est encore possible, mais dans les faits, les chances sont très, très faibles. J'ai donc un peu changé d'état d'esprit. Je vais évidemment essayer de donner le meilleur de moi-même pour obtenir le maximum lors de ces deux derniers week-ends de course, à commencer par celui-ci, mais le championnat ne dépend plus vraiment de moi."

"Mon objectif est de faire une bonne course et de bien commencer dès demain [vendredi]. J'aimerais réussir un doublé ce week-end, mais cela ne suffira pas à me maintenir dans la course, car Marc doit ne marquer aucun point. Et compte tenu de son niveau actuel, c'est assez irréaliste."

"Essayons donc de nous concentrer sur notre travail, qui consiste à piloter la moto de la meilleure manière possible. Je donnerai le meilleur de moi-même et nous verrons ensuite ce que nous pourrons ramener. C'est toujours important d'essayer de terminer la saison de la meilleure manière possible. C'est ma meilleure saison en MotoGP jusqu'à présent, et j'aimerais poursuivre sur cette dynamique positive."

Interrogé sur la possibilité qu'Aprilia impose des consignes d'équipe à ses deux pilotes pour préserver ses maigres chances de titre, Martín a affiché un air impassible avant de répondre simplement : "Non".

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