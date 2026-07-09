Jorge Martín s'explique sur son choix de quitter Aprilia pour Yamaha

Il s'agissait de l'un des secrets de Polichinelle d'un paddock MotoGP longtemps dans l'attente d'un nouvel accord entre l'organisateur du championnat et ses constructeurs et équipes, mais la nouvelle est désormais publique : Jorge Martín changera de crèmerie l'année prochaine pour passer d'Aprilia à Yamaha.

On sait ses relations avec Noale très compliquées depuis les gros accidents dont il a été victime dès ses premiers mois en poste, l'an dernier. S'il s'est finalement engagé à aller au bout de son contrat, le mal était fait depuis si longtemps que Martín a probablement basé son choix sur d'autres critères que la compétitivité pure.

Aussi, lorsque le site officiel du MotoGP lui demande aujourd'hui si cela a été une décision facile à prendre, le leader du championnat répond sans laisser planer le moindre doute : "Oui. C'est tout ce que je peux dire."

Ce qu'il ajoute néanmoins, c'est qu'il a jugé ce choix bénéfique pour lui d'un point de vue personnel. "Je ne veux pas trop entrer dans le sujet, mais je prends toujours les décisions que je pense être les meilleures pour moi, ma famille et mon avenir. C'est la raison pour laquelle j'avais choisi Ducati initialement, puis Aprilia et maintenant Yamaha", souligne le champion du monde 2024.

Je prends toujours les décisions que je pense être les meilleures pour moi, ma famille et mon avenir.

En l'état actuel de la hiérarchie MotoGP, Martín passera du premier constructeur au dernier, un choix qui pousse certains à d'ores et déjà acter qu'il gâche ses chances après avoir déjà quitté le groupe Ducati au lendemain de son titre, il y a deux ans. Mais un élément de taille pèse également dans l'équation, ce changement de règlement technique et de manufacturier pneumatique dont on ignore encore les répercutions concrètes.

Quoi qu'il en soit, Jorge Martín assume pleinement sa décision, prise bien avant de décrocher sa première victoire avec la moto italienne. Et en attendant, il lui reste une moitié de championnat à mener avec elle, à l'avant des courses.

"J'ai une très bonne opportunité cette année avec Aprilia", rappelle Jorge Martín. "C'est un gros challenge et je suis très concentré sur le moment. On verra ce que l'avenir me réserve avec cette nouvelle moto, mais pour le moment je suis très concentré sur ce projet."

Un leadership "anecdotique" à ce stade

Cette très belle opportunité que lui offre cette année la RS-GP pourrait bien le mener à se battre durablement pour le titre. Le fait est en tout cas qu'il a pris les commandes du championnat lors du dernier Grand Prix en date et qu'il pourrait bien entrer dans la trêve estivale en leader.

"Je suis content, on fait du super boulot avec Aprilia, mais honnêtement, ça ne m'importe pas vraiment d'être premier, deuxième, troisième ou quoi que ce soit actuellement", tranche-t-il cependant. "Je pense que c'est assez anecdotique. Tout le monde est assez fort à l'heure actuelle, alors on ne sait pas si on va pouvoir conserver cette place longtemps."

"Je ne regarde donc pas trop ça pour le moment, je veux juste poursuivre ma progression avec Aprilia. Lors de la dernière couse, j'ai pu voir que je manquais encore beaucoup de vitesse. J'étais bien parti, mais les pilotes Trackhouse étaient beaucoup plus rapides que moi alors il faut que j'améliore ma performance et on va voir si on en a l'opportunité ici."

"Il faut qu'on améliore notre vitesse parce que sans vitesse, il n'y a aucune chance de gagner des courses… et sans gagner de courses, aucune chance de gagner le titre ! Il y a des courses où je me suis d'emblée senti très bien, et d'autres où j'ai eu beaucoup de mal. Il faut réussir à maintenir un peu plus l'équilibre."

"Ici, c'est une très bonne opportunité pour trouver à nouveau ces sensations, c'est une piste qui me plaît beaucoup et je pense que les choses peuvent venir de façon plus naturelle. Le podium pourrait être un très bon objectif, mais ce qui est important c'est d'améliorer mes sensations."